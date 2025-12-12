Alert! अगर आप ये 3 काम करते हैं तो आपकी नौकरी खतरे में, OpenAI के टॉप एक्सपर्ट ने कर दिया साफ इशारा

AI Cuts Jobs: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की रफ्तार अब कई दफ्तरों और उद्योगों में उम्मीद से कहीं तेज दिखाई दे रही है. तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी कम नहीं है. एक ओर जहां AI के आ जाने के बाद इंसानों के काम आसान हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहुत लोगों की नौकरी पर भी एआई तलवार बनकर लटक रहा है. इसी बीच OpenAI के एक सीनियर एक्जिक्यूटिव ने बता दिया है कि आने वाले समय में सबसे पहले किन नौकरियों पर AI की मार पड़ने वाली है. एआई की दिग्गज कंपनी OpenAI के बिजनेस प्रोडक्ट हेड ओलिवियर गोडमेंट ने बताया कि आने वाले समय में 3 नौकरियों पर सबसे ज्यादा खतरा है.

OpenAI के प्रोडक्ट हेड ओलिवियर गोडेमेंट ने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान कहा कि कोडिंग, कस्टमर सर्विस और लाइफ साइंसेज यानी जीवन विज्ञान ऐसे तीन क्षेत्र हैं जहां ऑटोमेशन की रफ्तार सबसे ज्यादा तेज है. उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में पहले से ही AI टूल्स बड़े पैमाने पर लगा दिए जा गए हैं जो काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है.

इन तीन नौकरियों पर संकट के बादल!

गोडेमेंट के अनुसार फार्मा और लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज को AI आधारित ऑटोमेशन के लिए पहले से ही तैयार मानी जा रही है. उन्होंने कहा कि मेरा दांव अक्सर लाइफ साइंसेज, फार्मा कंपनियों पर होता है. उनका मानना है कि इन प्रक्रियाओं के बड़े हिस्से में डॉक्यूमेंटेशन, डेटा एनालिसिस का काम होता है जिसे AI बहुत ही तेजी से और आसानी से कर सकता है. उन्होंने दावा किया कि AI मॉडल्स अब इतने पॉवरफुल हो चुके हैं कि बड़े-बड़े डेटा सेट्स को मैनेज करने, बदलाव करने और प्रोसेस को तेज करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.

OpenAI के प्रोडक्ट हेड ने कहा कि कई बार किसी दवा की प्रक्रिया पूरा होने से उसे मार्केट में लाने तक में महीनों या सालों लग जाते हैं. लेकिन AI मॉडल इसे काफी हद तक कम कर सकते हैं. एआई बदलाव को तेजी से और आसानी से पकड़ सकते हैं. अगर AI इसी रफ्तार से सुधार करता रहा तो ये काम जिनका प्रोसेस धीमा है वो तेज हो जाएंगें.

कोडिंग और कस्टमर सर्विस में बड़ा बदलाव

फार्मा के साथ ही गोडेमेंट ने कोडिंग और कस्टमर सर्विस को ऐसे दो फील्ड बताया जहां AI टूल्स तेजी से अपनाए जा रहे हैं. ओलिवियर ने बताया कि डेवलपर टूल्स और कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट्स बहुत तेजी से स्मार्ट होते जा रहे हैं. उन्होंने T-Mobile के साथ चल रही OpenAI की पार्टनरशिप को इसका बड़ा उदाहरण बताया जहां कस्टमर सर्विस में AI अच्छा रिजल्ट दे रहा है.

गॉडफादर ऑफ AI' की चेतावनी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोडेमेंट अकेले नहीं हैं जो इस एआई की रफ्तार को लेकर भविष्यवाणी कर रहे हैं. AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जॉफ्री हिंटन ने पहले ही चेतावनी दी थी कि AI सिस्टम बौद्धिक नौकरियों से जुड़े हर काम में हमसे बेहतर बन सकता है.

