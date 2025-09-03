दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर 'MrBeast' जल्द लॉन्च करेंगे मोबाइल सर्विस, Jio और Airtel को मिलेगी नई चुनौती
दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर 'MrBeast' जल्द लॉन्च करेंगे मोबाइल सर्विस, Jio और Airtel को मिलेगी नई चुनौती

YouTuber MrBeast: आपने फेमस यूटयूबर MrBeast (जिमी डोनाल्डसन) का नाम तो जरूर सुना होगा. जो करोड़ों रुपये के गिवअवे और हैरतअंगेज चैलेज वीडियो के लिए जाने जाते हैं, अब एक धमाकेदार और हैरान करने वाला काम करने जा रहे हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 03, 2025, 12:39 PM IST
दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर 'MrBeast' जल्द लॉन्च करेंगे मोबाइल सर्विस, Jio और Airtel को मिलेगी नई चुनौती

MrBeast launch  mobile phone service: अगर आप YouTube देखते हैं, तो MrBeast यानि जिमी डोनाल्डसन को कौन नहीं जानता है. जो एक फेमस यूटयूबर है, यह करोड़ों के गिवअवे और यूनिक चैलेंज वीडियो के लिए मशहूर हैं. अब यह यूटयूबर टेक वर्ल्ड में धामाका करने वाले है. खबर सामने आई है कि MrBeast अपनी मोबाइल फोन सर्विस लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं. वह पहले से ही फेमस फूड ब्रैंड चला रहे हैं और अब इस खबर ने टेलीकॉम सेक्टर में हलचल मचा दी है. आइए जानते हैं डिटेल में...

यह भी पढ़े: YouTube पर वीडियो वायरल करना बेहद आसान! बस जान लीजिए ये ट्रिक, आने लगेंगे लाखों व्यूज

लाएंगे सस्ता और टिकाऊ मॉडल

बिजनेस इंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, MrBeast मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर मॉडल अपनाने की प्लानिंग कर रहे हैं. इसका फायदा होगा कि उन्हें नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा. यानि वह T-Mobile, Verizon, AT&T जैसे दिग्गज कैरियर्स के साथ पार्टनरशिप कर सकेंगे. कम खर्च में बेहतर सर्विस देने की प्लानिंग की जानकार भी तारीफों के पुल बांध रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि रयान रेनॉल्डस मिंट नाम से ऐसी ही सर्विस चला चुके हैं और बाद में उसे T-Mobile को बेच दिया था.   

मोबाइल सर्विस के साथ बड़े प्लान्स की तैयारी
रिपोर्ट्स की माने तो MrBeast केवल मोबाइल सर्विस तक सीमित नहीं रहेंगे. अब उनकी नजर फिटनेस और मोबाइल गेमिंग सेक्टर पर भी है. इसके जरिए वह अपनी Beast इंडस्ट्रीज को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं.  चर्चा है कि वह अगले महीने मोबाइल नेटवर्क सर्विस लॉन्च कर सकते हैं, हालांकि इसकी ऑफिशियल डेट अभी तक सामने नहीं आई है. 

यह भी पढ़े: रिचार्ज नहीं कराया तो कितने दिन में बंद हो जाएगी आपकी SIM? Jio, Airtel और Vi यूजर्स को जानना जरूरी

MrBeast और T-Mobile का पुराना कनेक्शन
खास बात यह है कि MrBeast और T-Mobile का रिश्ता नया नहीं है. दोनों पहले भी कई प्रोजेक्ट्स पर साथ में काम कर चुके हैं. यह वजह है कि उन्होंने अपनी मोबाइल सर्विस के लिए T-Mobile को चुना है. इस पार्टनरशिप से MrBeast को कम लागत में मजबूत नेटवर्क मिल जाएगा, वहीं T-Mobile को उनके विशाल फैनबेस का फायदा मिलेगा. यह साझेदारी दोनों ही कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित होगी. 

80 मिलियन डॉलर के नुकसान के बाद बड़ा कदम
MrBeast के लिए यह नया वेंचर केवल एक बिजनेस एक्सपेंशन नहीं है बल्कि उनकी जरूरत भी है. आपको बता दें कि उनके प्राइम वीडियो रियालटी शो से उन्हें करीब 80 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है. अगर उनका मोबाइल सर्विस का प्लान सफल हो जाता है, तो उनके लिए यह कमाई का नया जरिया बन सकता है. फीस्टेबल और लंचली जैसे फूड ब्रांड्स रन करने वाले MrBeast के लिए यह नई सर्विस रेव्नयू स्ट्रीम बन सकती है. उनके बड़े फैनबेस को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि MrBeast के प्लान के सफल होने के पूरे चांस है.

