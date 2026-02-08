सावधान! अब 'आसमान' से पकड़ी जाएगी बिजली चोरी, Google Earth से ट्रेस होगी लोकेशन, जानिए क्या है नई टेक्नोलॉजी

Advertisement
बिहार में अब बिजली चोरों की खैर नहीं! बिजली विभाग गूगल अर्थ (Google Earth) और एआई से कर रहा निगरानी. सैटेलाइट इमेजरी की मदद से पकड़े जा रहें बिजली चोर. कम खपत वाले घरों पर गूगल मैप पर दिखेगा लाल निशान. इसके बाद विभाग की विशेष टीमें करेंगी छापेमारी. स्मार्ट मीटर में चिप या रिमोट लगाकर मीटर रोकने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना और होगी FIR.

Santosh Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 01:08 PM IST
अगर आप सोच रहे हैं कि कटिया फंसाकर या स्मार्ट मीटर से छेड़छाड़ करके आप बिजली विभाग की नजरों से बच जाएंगे, तो सावधान हो जाइए. बिहार का बिजली विभाग अब इस मामले में काफी सख्त हो गया है. विभाग ने बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए Google Earth और AI का सहारा लेना शुरू कर दिया है. अब बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग को किसी मुखबिर की जरूरत नहीं है. अब विभाग को सैटेलाइट की तस्वीरें खुद बताएंगी कि किस घर में बिजली चोरी का खेल चल रहा है.

Google Earth पर दिखेगा लाल निशान
उत्तर प्रदेश की तरह अब बिहार में भी सैटेलाइट मैपिंग शुरू हो गई है. इस नई टेक्नोलॉजी के लिए जूनियर इंजीनियरों के मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल किया गया है. इसमें जैसे ही किसी उपभोक्ता की कंज्यूमर आईडी डाली जाती है, गूगल अर्थ पर उसके घर की सटीक लोकेशन खुल जाती है. इसके बाद स्मार्ट मीटर में लगी चिप और विभाग का डेटा यह बताता है कि किसी घर में बिजली की खपत अचानक से जीरो या बहुत कम है, तो गूगल अर्थ पर उस घर के ऊपर एक लाल निशान (Red Marker) बना देता है. यह निशान इशारा करता है कि यहां बिजली चोरी की आशंका है. 

स्मार्ट मीटर भी दे रहे हैं गवाही
बिहार अब बिजली चोरी के खिलाफ धीरे-धीरे डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है. विभाग की नजर खास तौर पर उन लोगों पर है जिन्होंने स्मार्ट मीटर तो लगवा लिया है, लेकिन पिछले 3 महीनों से उसे रिचार्ज नहीं किया या जिनक खर्च अचानक से गिर गई है. इसको लेकर हाल ही में पटना और नालंदा जैसे शहरों में चौंकाने वाले मामले भी सामने आए हैं. यहां लोग रिमोट कंट्रोल और एक्सट्रा चिप से स्मार्ट मीटर को रोक देते थे. लेकिन अब एआई टेक्नोलॉजी उपभोक्ताओं के इस्तेमाल के पैटर्न को पहचान लेती है. अगर आप घर में कोई भारी उपकरण (जैसे AC या हीटर) चला रहे हैं और मीटर की रीडिंग नहीं बढ़ रही, तो सिस्टम तुरंत अलर्ट भेज देता है. 

मीटर उखाड़ा जाएगा और FIR होगी
बिजली विभाग के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा. वो लगातार गूगल अर्थ से पहचान किए गए घरों की लिस्ट बनाकर स्पेशल रेडिंग टीमें भेज रहे हैं. बिजली चोरी पकड़े जाने पर न केवल भारी जुर्माना देना होगा, बल्कि मीटर भी उखाड़ लिया जाएगा. अवैध कनेक्शन या मीटर टेंपरिंग पाए जाने पर तत्काल FIR दर्ज की जाएगी. 

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

Google Earthbihar electricity mapbihar bijli vibhag

