Hindi News

AI अब तक की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, लेकिन डूब सकते हैं अरबों डॉलर! Bill Gates ने दी चेतावनी, बोले...

Bill Gates AI Warning: AI इस समय टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे बड़ा नाम बना हुआ है. हर कंपनी इस नई लहर में आगे निकलने की कोशिश कर रही है और अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं. लेकिन इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है. गेट्स का कहना है कि AI इंडस्ट्री में भले ही बूम दिख रहा हो लेकिन आने वाले समय में केवल कुछ ही कंपनियां टिक पाएंगी.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 02, 2025, 06:23 AM IST
Trending Photos

Bill Gates AI Warning: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI पर दुनिया भर में इस समय निवेश की बाढ़ सी आ गई है. हर बड़ी कंपनी इस टेक्नोलॉजी में अपना भविष्य देख रही है. लेकिन इसी बीच दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने एआई को लेकर बड़ी बात कह दी है. बिल गेट्स की चेतावनी इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर कर दिया है. गेट्स का कहना है कि AI में हो रहे अरबों डॉलर के निवेशों में से ज्यादातर बेकार साबित होंगे क्योंकि केवल कुछ ही कंपनियां इस रेस में टिक पाएंगी.

हम एआई बबल के बीच में हैं 
बिल गेट्स ने CNBC के एक शो अपनी बात रखते हुए कहा कि उनका यह विचार केवल अंदाजा नहीं है. उन्होंने कहा कि हम इस समय एआई बबल यानी एआई के बुलबुले के बीच में हैं लेकिन इसकी तुलना 1630 के दशक के ट्यूलिप मेनिया से बिलकुल नहीं जा सकती है. ट्यूलिप मेनिया में ट्यूलिप के फूल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई थीं और फिर अचानक धड़ाम से गिर गईं.

गेट्स ने इसके बजाय AI बूम की तुलना डॉट-कॉम युग से की है जब कई इंटरनेट कंपनियों का इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया था और फिर बाजार बुरी तरह से क्रैश हो गया था. उन्होंने कहा कि कुछ बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ था. दुनिया बहुत अलग हो गई थी. कुछ कंपनियां सफल हुईं लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी थीं जो सिर्फ कॉपीकैट थीं पीछे रह गईं और पैसा जलाती रहीं. उन्होंने साफ कहा कि निश्चित रूप से इन निवेशों में से बहुत सारे डेड एंड साबित होंगे.

एआई अब तक की सबसे बड़ी तकनीकी

इस चेतावनी के बावजूद बिल गेट्स एआई की क्षमता को लेकर काफी उत्साहित हैं. उन्होंने बातचीत में एआई को लेकर कहा कि मेरे जीवनकाल की अब तक की सबसे बड़ी तकनीकी चीज है. गेट्स ने कहा कि इसका मूल्य बहुत ज्यादा है ठीक उसी तरह जैसे इंटरनेट बनाना कुल मिलाकर बहुत मूल्यवान साबित हुआ था. लेकिन इनमें से बहुत सी कंपनियां इस बात से खुश होंगी कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया. उनमें से कुछ आपको पता है ऐसे डेटा सेंटरों के लिए प्रतिबद्ध होंगी जिनकी बिजली बहुत ही ज्यादा महंगी है.

ये भी पढ़ेंः 58 घंटे तक चलने वाले यह प्रीमियम फोन 5 नवंबर को होने जा रहा है लॉन्च, जानिए फीचर्स

गेट्स की यह चेतावनी MIT की एक हाल ही की रिपोर्ट से मैच करती है. MIT की रिपोर्ट ‘The GenAI Divide: State of AI in Business 2025’ के अनुसार 95% कंपनियों को उनके GenAI निवेश से कोई रिटर्न नहीं मिला है. रिपोर्ट में बताया गया कि दुनियाभर की कंपनियों ने अब तक 30–40 अरब डॉलर का निवेश जनरेटिव AI में किया है लेकिन केवल 5% कंपनियां ही इससे सही में फायदा कमा पाई हैं.
हालांकि, रिपोर्ट कहती है कि 80% से ज्यादा कंपनियों ने OpenAI के ChatGPT और Microsoft के Copilot जैसे टूल्स को ट्राई किया है जबकि 40% ने इन्हें अपने सिस्टम में शामिल किया है.

ये भी पढ़ेंः Smart TV के साथ न करें ये गलती, नहीं तो स्क्रीन की कोटिंग और डिस्प्ले होंगे खराब

