Bill Gates ने Gen Z को डराया! क्या AI से खत्म हो रहीं शुरुआती नौकरियां? जानिए क्या बोले..
Bill Gates ने Gen Z को डराया! क्या AI से खत्म हो रहीं शुरुआती नौकरियां? जानिए क्या बोले..

Bill Gates ने Gen Z के लिए एक साफ चेतावनी दी है- सिर्फ AI टूल्स का इस्तेमाल सीख लेना अब काफी नहीं है. Gates के मुताबिक, शुरुआती स्तर की नौकरियां, जो करियर की शुरुआत के लिए अहम होती थीं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 08, 2025, 09:43 AM IST
दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तेजी से नौकरी के बाजार को बदल रही है, और Microsoft के को-फाउंडर Bill Gates ने Gen Z के लिए एक साफ चेतावनी दी है- सिर्फ AI टूल्स का इस्तेमाल सीख लेना अब काफी नहीं है. Gates के मुताबिक, शुरुआती स्तर की नौकरियां, जो करियर की शुरुआत के लिए अहम होती थीं, तेजी से गायब हो रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह AI है.

AI मजेदार है, लेकिन करियर के लिए खतरा भी
Bill Gates ने कहा कि AI सिस्टम शुरुआत में “मजेदार और पावरफुल” लग सकते हैं, लेकिन उनका असर नौकरी के शुरुआती दौर में ही महसूस होने लगा है. आजकल नई डिग्री लेकर पास हुए छात्रों को नौकरी पाने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि कंपनियां बड़े पैमाने पर रूटीन काम को AI से करवा रही हैं.

एंट्री-लेवल जॉब्स पर AI का कब्जा
Gates के मुताबिक, AI धीरे-धीरे उन नौकरियों को रिप्लेस कर रहा है, जिनसे नए प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग और अनुभव मिलता था.
एक रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी 2023 से अमेरिका में एंट्री-लेवल नौकरियों की संख्या 35% घट गई है.
• फाइनेंस और कंसल्टिंग जैसे सेक्टर्स अब रिसर्च और एनालिसिस जैसे बेसिक काम AI मॉडल से करवा रहे हैं.
• कंपनियां अब ऐसे जूनियर हायर चाहती हैं, जो AI का आउटपुट मैनेज और रिफाइन कर सकें, न कि शुरुआत से सीखें.

छोटी कंपनियां भी यही कर रही हैं. उदाहरण के तौर पर, ओहायो की कंसल्टिंग फर्म Futurety ने इस साल अपना समर इंटर्न प्रोग्राम रद्द कर दिया और सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया.

Gen Z का करियर प्लान बदल रहा है
व्हाइट-कॉलर नौकरियों के घटते मौके देखकर कई Gen Z लोग अब स्किल्ड ट्रेड्स की तरफ रुख कर रहे हैं, जैसे —
• इलेक्ट्रिशियन
• प्लम्बर
• एलिवेटर टेक्नीशियन

इन नौकरियों की डिमांड बनी हुई है, अच्छी सैलरी मिलती है और यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत भी नहीं होती.

कुछ लोग ऐसे प्रोफेशन चुन रहे हैं जहां AI अभी कमजोर है, जैसे-
• टीचिंग
• हेल्थकेयर
• सोशल वर्क

एक हालिया सर्वे में पाया गया कि आधे से ज्यादा Gen Z युवा अब ट्रेड्स या पब्लिक सर्विस सेक्टर में करियर पर विचार कर रहे हैं, जो पिछली पीढ़ियों की कॉरपोरेट जॉब पसंद से बिल्कुल अलग है.

केवल AI स्किल नहीं, ये भी जरूरी
Bill Gates का मानना है कि युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहना चाहिए, लेकिन साथ ही एडैप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखनी चाहिए. आज कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो AI फ्लुएंसी को क्रिएटिव थिंकिंग और ह्यूमन जजमेंट के साथ मिला सकें.

AI के युग में कैसे रहें प्रासंगिक
ऑटोमेशन की रफ्तार नौकरी के निर्माण से तेज है. इस दौर में Gen Z के लिए असली चुनौती यह है कि सिर्फ टूल्स चलाना सीखने से नहीं, बल्कि खुद को लगातार प्रासंगिक बनाए रखने से ही सर्वाइव किया जा सकता है.

FAQs

Q1: Bill Gates ने Gen Z को क्या सलाह दी है?
उन्होंने कहा कि सिर्फ AI टूल्स का इस्तेमाल सीखना काफी नहीं, बल्कि एडैप्टेबिलिटी और प्रैक्टिकल स्किल्स भी जरूरी हैं.

Q2: एंट्री-लेवल नौकरियों में कितनी गिरावट आई है?
जनवरी 2023 से अमेरिका में एंट्री-लेवल जॉब्स 35% घट चुकी हैं.

Q3: किन नौकरियों में अभी भी डिमांड बनी हुई है?
स्किल्ड ट्रेड्स (जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर) और ऐसे प्रोफेशन जिनमें AI कमजोर है (टीचिंग, हेल्थकेयर)

मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ

Bill GatesGen Z

;