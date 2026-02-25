Advertisement
100,000,000°C की गर्मी! धरती पर अपना सूरज बना रहे हैं बिल गेट्स, जानें क्या है Infinity One प्रोजेक्ट

100,000,000°C की गर्मी! धरती पर अपना 'सूरज' बना रहे हैं बिल गेट्स, जानें क्या है 'Infinity One' प्रोजेक्ट

बिल गेट्स की कंपनी 'Type One Energy' अमेरिका के टेनेसी में 'Infinity One' नाम का फ्यूजन रिएक्टर बना रही है. इसे 'Stellarator' कहा जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्रों (magnetic fields) का उपयोग करके 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म प्लाज्मा को कंट्रोल करता है.

 

Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 25, 2026, 10:14 AM IST
100,000,000°C की गर्मी! धरती पर अपना 'सूरज' बना रहे हैं बिल गेट्स, जानें क्या है 'Infinity One' प्रोजेक्ट

अमेरिका के टेनेसी राज्य में स्थित बुल रन फॉसिल प्लांट के पुराने कोयला बिजलीघर को गिरा दिया गया है. छह दशक से ज्यादा समय तक यह प्लांट कोयला जलाकर बिजली बनाता रहा. लेकिन अब उसी जगह एक बिल्कुल अलग और भविष्य की तकनीक वाला प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है. यह नया प्रोजेक्ट न्यू्क्लियर फ्यूजन पर आधारित है और इसे Type One Energy विकसित कर रही है, जिसे Bill Gates का समर्थन प्राप्त है. इस प्रोजेक्ट का नाम “Infinity One” रखा गया है और इसमें Tennessee Valley Authority भी साझेदार है. 29 जनवरी 2026 को कंपनी ने राज्य के नियामकों के पास अपनी पहली बड़ी लाइसेंसिंग आवेदन प्रक्रिया शुरू की. अगर यह मंजूर हो जाता है, तो यह टेनेसी का पहला व्यावसायिक फ्यूजन प्रोजेक्ट बन सकता है.

‘आर्टिफिशियल सूरज’ कैसे काम करेगा?
Infinity One पारंपरिक न्यू्क्लियर संयंत्र जैसा नहीं है. यह “न्यूक्लियर फ्यूजन” पर आधारित है. फ्यूजन वही प्रक्रिया है, जिससे सूरज ऊर्जा बनाता है. आज के ज्यादातर न्यू्क्लियर बिजलीघर “फिशन” तकनीक से चलते हैं, जिसमें न्यू्क्लियर को तोड़ा जाता है. लेकिन फ्यूजन में हल्के न्यू्क्लियरओं को आपस में जोड़ा जाता है. जब ये जुड़ते हैं, तो बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है.

स्टेलरेटर क्या है?
Type One Energy जिस मॉडल को बना रही है, उसे “स्टेलरेटर” कहा जाता है. यह एक खास तरह का रिएक्टर है, जिसमें बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र (मैग्नेटिक फील्ड) का उपयोग किया जाता है. रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा को लगभग 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ता है. प्लाज्मा गैस की चौथी अवस्था होती है, जो अत्यधिक तापमान पर बनती है. इतने ऊंचे तापमान पर न्यू्क्लियर आपस में फ्यूज हो सकते हैं.

कई देशों में “टोकोमैक” नाम की डोनट आकार की मशीनें विकसित की जा रही हैं. स्टेलरेटर भी वही काम करता है, लेकिन इसकी बनावट अलग होती है. इसमें मुड़े हुए और जटिल चुंबकीय कॉइल्स होती हैं, जो प्लाज्मा को ज्यादा स्थिर रखने में मदद करती हैं. टोकोमैक में स्थिरता की समस्या आ सकती है, जबकि स्टेलरेटर इन दिक्कतों को कम करने की कोशिश करता है. हालांकि इसे बनाना ज्यादा कठिन होता है.

नए नियमों के तहत आगे बढ़ रहा प्रोजेक्ट
2023 में अमेरिका की न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने फैसला लिया कि फ्यूजन ऊर्जा संयंत्रों को पारंपरिक न्यू्क्लियर संयंत्रों की तरह सख्त नियमों के तहत नहीं रखा जाएगा. उन्हें “बायप्रोडक्ट मटेरियल्स” फ्रेमवर्क के तहत रेगुलेट किया जाएगा. इसका मतलब है कि फ्यूजन को फिशन की तुलना में कम जोखिम वाला माना जा रहा है. Type One Energy, TVA और टेनेसी के नियामक 2024 से मिलकर इस आवेदन की तैयारी कर रहे थे. उनका कहना है कि डिजाइन सुरक्षा और पर्यावरण मानकों पर खरा उतरता है.

Bill GatesInfinity One reactorType One Energynuclear fusion US

