सच की उम्मीद थी, लेकिन हुआ उल्टा: इंटरनेट को लेकर Bill Gates ने खोला बड़ा राज, बोले मैं बहुत भोला था…

Bill Gates on Internet: जिस इंटरनेट को दुनिया के लिए ज्ञान का सागर समझा जाता है आज वही फेक न्यूज का दलदल बनता जा रहा है. हैरानी की बात यह है कि इस बदलाव से आम इंसान ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी दुनिया के सबसे बड़े जादूगर बिल गेट्स भी हैरान हैं. माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर ने एक इंटरव्यू में दिल खोलकर अपनी सबसे बड़ी गलती स्वीकार की है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 21, 2025, 02:01 PM IST
Bill Gates on Internet: इंटरनेट को कभी ज्ञान और सच का सबसे बड़ा माध्यम माना गया था लेकिन अब इसी सोच पर सवाल खड़े होने लगे हैं. इसी को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के सबसे प्रभावशाली दिग्गजों में से एक बिल गेट्स ने एक चौंकाने वाली बात कह दी है. बिल गेट्स का कहना है कि उन्हें लगता था कि ज्यादा जानकारी मिलने से लोग अपने-आप सही फैक्ट की तरफ बढ़ेंगे लेकिन हकीकत इससे बिलकुल अलग दिख रही है. इस समय इंटरनेट गलत सूचनाओं और भ्रम का बड़ा माध्यम बन गया है. उनके इस बयान ने डिजिटल दौर में सच, फेक न्यूज और सोशल मीडिया की भूमिका पर एक नई बहस शुरू कर दी है.

गलत फैक्ट को लेकर बोले ये बात 
CNBC को दिए एक इंटरव्यू में बिल गेट्स ने बताया कि पहले उन्हें लगता था कि अगल लोगों को जानकारी आसानी से उपलब् कराई जाए तो वे खुद सही और सटीक फैक्ट चीजों को चुनेंगे. गेट्स ने आगे कहा कि  मैं काफी भोला था जो यह मान लिया था कि ज्यादा सूचना मिलने से गलत सूचनाएं कम हो जाएंगी. लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है जो अगली पीढ़ी तक पहुंच रही है.

खुद भी स्वीकार की ये बात
बिल गेट्स ने इस दौरान यह भी माना कि उन्होंने कन्फर्मेशन बायस यानी अपनी पसंद की बातों को ही सच मानने की ताकत को कम करके आंका. इस दौरान उन्होंने ईमानदारी से कहा कि मुझे लगा था कि लोग सही जानकारी चाहेंगे. लेकिन मैं खुद भी इसका शिकार हो जाता हूं. अगर कोई ऐसा राजनेता है जिसे मैं पसंद नहीं करता और उसके बारे में कोई आलोचनात्मक लेख आता है तो भले ही चाहे वह बढ़ा-चढ़ाकर लिखा गया हो मुझे खुद पढ़ना अच्छा लगता है.

बेटी के साथ हुए ऑनलाइन ट्रोलिंग ने बदली सोच
बिल गेट्स की सोच में यह बदलाव तब और बढ़ गया जब उनकी बेटी फोएबे गेट्स ने उन्हें अपने साथ हुए ऑनलाइन उत्पीड़न के बारे में बताया. AI शॉपिंग टूल Phia की को-फाउंडर फोएबे ने शेयर किया कि कैसे उनकी इंटररेशियल रिलेशनशिप के कारण उन्हें मीम्स और ऑनलाइन ट्रोलिंग तक का सामना करना पड़ा था. इस घटना ने भी बिल गेट्स को अहसास कराया कि गलत जानकारी और ऑनलाइन एक्टिविटी पर्सनल लाइफ को कितना प्रभावित कर सकता है.

भविष्य को लेकर कही ये बात
भविष्य को लेकर गेट्स का मानना है कि AI ही इस समस्या का समाधान हो सकता है. उनका मानना है कि AI का इस्तेमाल खतरनाक विज्ञापनों, डीपफेक और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट को रोकने के लिए किया जाना चाहिए. इस दौरान उन्होंने सवाल उठाया कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी तो चाहिए लेकिन अगर कोई हिंसा भड़का रहा है या वैक्सीन के खिलाफ गलत अफवाह फैला रहा है तो उसकी सीमाएं क्या होंगी? 

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

Bill GatesBill Gates on Internet

