Advertisement
trendingNow12984614
Hindi Newsटेक

खामोशी से हो रही है 'सर्वनाश' की तैयारी? बचने के लिए मार्क जुकरबर्ग जैसे अरबपति बना रहे हैं सीक्रेट बंकर, वजह चौंकाने वाली है

Mark Zuckerberg Bunker: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव ने अब दुनिया के सबसे अमीर लोगों तक को चिंतित कर दिया है. यही कारण है कि मार्क जुकरबर्ग जैसे टेक अरबपति अब खामोशी से अपने लिए अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर बनवा रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये बंकर किसी भी वैश्विक संकट, तबाही या AI से जुड़ी संभावित तबाही से बचाव के लिए तैयार किए जा रहे हैं. 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 02, 2025, 07:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खामोशी से हो रही है 'सर्वनाश' की तैयारी? बचने के लिए मार्क जुकरबर्ग जैसे अरबपति बना रहे हैं सीक्रेट बंकर, वजह चौंकाने वाली है

AGI Danger: AI जितनी तेजी से एडवांस हो रहा है उतना ही इंसानों का फायदा मिल रहा है. जैसे-जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉवरफुल हो रहा है वैसे-वैसे इंसानों के बड़े और कठिन काम कम समय में आसानी से पूरे हो रहे हैं. एक तरफ यह तकनीक जिंदगी को आसान बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ इसके खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं. एआई से होने वाले खतरे से बचने के लिए टेक जगत के दिग्गज बड़ी तैयारी कर रहे हैं. AI के संभावित खतरों से बचने के लिए अब मार्क जुकरबर्ग जैसे टेक दिग्गज अपने घरों में अंडरग्राउंड बंकर बनवा रहे हैं, जिससे किसी भी AI वैश्विक संकट से बचा जा सके.  AI से बचने के लिए बंकर, यह जानकर हैरानी तो हुई होगी लेकिन यह पूरी तरह से सच है.

दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच इन दिनों एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है, वो है जमीन के नीचे अंडरग्राउंड बंकर बनाने की. इसी क्रम में अब फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग फिर चर्चा में हैं. वायर्ड मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार जुबकबर्ग अपने हवाई स्थित 1,400 एकड़ के प्राइवेट एस्टेट में एक बड़ा अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं. पूरे कैंपस को ऊंची दीवारों से घेरा गया है और कर्मचारियों को भी अहम निर्देश दिए गए हैं. जुकरबर्ग भले ही इसे एक सामान्य बेसमेंट बता रहे हों लेकिन स्थानीय लोगों और मीडिया का मानना है कि यह वास्तव में एक हाई-सिक्योरिटी बंकर है. अब बड़ा सवाल यह है आखिर अरबपति इस तरह की गुप्त तैयारियां क्यों कर रहे हैं?

नई अमीरी का प्रतीक या खतरे से बचने का तरीका? 

Add Zee News as a Preferred Source

कुछ साल पहले LinkedIn के सह-संस्थापक रीड हॉफमैन ने Apocalypse Insurance शब्द का प्रयोग किया था यानी ऐसी सुरक्षा जो दुनिया के अंत जैसी किसी भी विनाशकारी स्थिति में आपको बचा सके. इसी सोच के तहत उन्होंने न्यूजीलैंड में अपना घर बनवाया था. अब यही ट्रेंड दूसरे टेक दिग्गजों में भी तेजी से फैल रहा है. अमेरिका से लेकर यूरोप तक कई अरबपति चुपचाप अपने गुप्त और हाई-सिक्योरिटी बंकर बनवा रहे हैं. किसी के लिए ये ठिकाने भविष्य के खतरे से बचाव का तरीका है तो कुछ के लिए यह नई तरह का लग्जरी इन्वेस्टमेंट बन चुका है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा खतरनाक? 
इन बंकरों के पीछे एक और बड़ी वजह है AI. OpenAI के वैज्ञानिकों का मानना है कि हम जल्द ही आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस (AGI) के दौर में पहुंच सकते हैं, यानी ऐसी मशीन जो इंसान जैसी बुद्धि और समझ रखेगी.

कुछ रिपोर्टों के अनुसार, OpenAI के अंदर इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि AGI के सार्वजनिक होने से पहले जरूरी लोगों के लिए शेल्टर तैयार करना चाहिए. कई विशेषज्ञों का मानना है कि 5 से 10 साल में AGI विकसित हो सकती है, जबकि कुछ का दावा है कि यह 2026 तक संभव है. मगर कुछ इसे सिरे से खारिज करते हैं.

अंडरग्राउंड बनवाने के पीछे का कारण AI!
इन अंडरग्राउंड बंकरों के पीछे की सबसे बड़ी वजह AI मानी जा रही है. जानकारों का कहना है कि हम अब उस दौर के करीब हैं जब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI जो इंसानों जैसी सोच और समझ रखने वाली मशीन हकीकत बन सकती है.

ये भी पढे़ंः AI अब तक की बड़ी टेक्नोलॉजी, लेकिन डूब सकते हैं अरबों डॉलर! Bill Gates ने दी चेतावनी

AGI को लेकर है डर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार OpenAI के अंदर भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि अगर कभी AGI आ जाएगा तो इंसानों को पीछे छोड़ सकता है. इसके खतरे भी हो सकते हैं, जिसको देखते हुए टेक जगत के दिग्गज शेल्टर पहले से तैयार करवा रहे हैं. कई विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 5 से 10 साल में AGI सामने आ सकती है जबकि कुछ का कहना है कि यह 2026 तक ही संभव है.  
 OpenAI के को-फाउंडर इल्या सुतस्केवर का इसको लेकर कहना है कि  AGI जल्द आएगा, इस खतरनाक टेक्नोलॉजी के आने से पहले टेक जाइंट्स को अंडरग्राउंड शेल्टर हाउस बनाना चाहिए.

ये भी पढ़ेंः WhatsApp करता है 'फ्रॉड', दुनिया के सबसे अमीर शख्स ने लगाया आरोप, अब खुद का लाएंगे..

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Mark Zuckerberg BunkerAI ApocalypseAGI danger

Trending news

आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट