iPhone; कैमरे के पास क्या है ये ‘Black Dot’? असली काम जानकर दंग रह जाएंगे!

Lidar On iPhone: अगर आपके पास iPhone है, तो आपने कैमरा सेटअप के पास एक छोटा ब्लैक डॉट जरूर नोटिस किया होगा. यह कोई नॉर्मल सेंसर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जिसे LiDAR स्कैनर कहा जाता है. क्या आपने सोचा है इस डॉट का काम क्या है और यह किस लिए फोन में दिया जाता है. इसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे. आइए जानते हैं.

आईफोन में ब्लैक डॉट क्या है?

आईफोन के कैमरे के पास एक ब्लैक कलर का डॉट होतो है जिसे Lidar कहा जाता है. LiDAR का पूरा नाम Light Detection and Ranging है. यह लेजर बेस्ड तकनीक है जो यह इंफ्रारेड लाइट छोड़ती है और चीजों से टकराकर वापस आने वाली रोशनी को मापती है. यह डेटा का यूज करके 3D पिक्चर या 3D मैप तैयार करती है. पहले इस तकनीक का इस्तेमाल 3D मैपिंग और Autonomous Vehicles में होता था, लेकिन Apple ने इसे स्मार्टफोन में लाकर हाई-लेवल 3D स्कैनिंग आम लोगों तक पहुंचा दी है.

iPhone में LiDAR स्कैनर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है?

LiDAR स्कैनर आपके iPhone की कई काम करने की क्षमता को बढ़ाता है. यह बेहतर फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है. यह स्कैनर खासकर कम रोशनी में प्रोफेशनल-ग्रेड डेप्थ और डिटेल हासिल करने में मदद करता है. यह पोर्ट्रेट शॉट्स को और ज्यादा शानदार बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सर्दियों में फ्रिज की कीमत पड़ी ठंड़ी, मात्र ₹8499 में ब्रांडेड Fridge, ऐसे मौके रोज नहीं आते

LiDAR टेक्नोलॉजी ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) को और बेहतर बनाती है. इससे AR गेम, होम डिजाइन और दूसरी इंटरैक्टिव ऐप्स ज्यादा रियल और आसान तरीके से काम करती हैं. कमरे को नापने से लेकर 3D मॉडल बनाने तक, LiDAR आपके iPhone को एक ज्यादा सटीक और काम का डिवाइस बना देता है.

इन ऐप्स की मदद से LiDAR को इस्तेमाल करें

आप कुछ ऐप्स डाउनलोड करके LiDAR स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. 3D Scanner ऐप वस्तुओं को स्कैन, 3D फाइल और ऑब्जेक्ट्स को मापती है. साथ ही 3D फाइल्स को शेयर करने की परमिशन देती है. 3D Scanner App ऐप ओपन करने के बाद LiDAR, LiDAR Advanced, Point Cloud, RoomPlan, Photos, TrueDepth जैसे कई स्कैन मोड मिलते हैं. Canvas LiDAR 3D Measurements ऐप खास तौर पर तब काम आता है जब आप अपने घर का रीमॉडलिंग यानी Renovate कर रहे हो.

यह भी पढ़ें: भूलकर भी ना करें ये गलती, वरना जा सकती है जान, हीटर चलाने से पहले जान लें जरूरी बात