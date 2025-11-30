Bumper Discount: iPhone 17 Pro अब ₹80,000 से भी कम में! आज ही खत्म हो रहा ऑफर, जानिए कहां चल रही डील

iPhone 17 Pro Discount Offer: क्या आप भी नया iPhone 17 Pro खरीदना चाहते हैं तो यह खबर आपको खुश कर देगी. हाल ही में लॉन्च हुए Apple की iPhone 17 सीरीज में बड़ा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है. ब्लैक फ्राइडे सेल के तहत चल रहे ऑफर में iPhone 17 Pro को आप ₹80,000 से भी कम में खरीद सकते हैं. सुनकर भले ही यकीन न हो रहा हो लेकर यह पूरी तरह सच है. आज इस मेगा डिस्काउंट का आखिरी दिन है. तो अगर आप भी iPhone 17 Pro खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करें कहीं ऑफर खत्म न हो जाए.

आइए जानते हैं यह ऑफर कहां चल रहा है और आप इस डील का कैसे फायदा उठा सकते हैं.

iPhone 17 Pro की कीमत ₹80,000 से कम कैसे हुई?

मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफार्म Croma ने iPhone 17 Pro के 256 GB मॉडल पर बड़ी छूट दे दी है. इस प्रीमियम फोन Croma पर ₹1,34,900 में लिस्टेड है. लेकिन स्पेशल ऑफर के तहत आप सिर्फ ₹79,900 में खरीद सकते हैं. इस फोन को खरीदने के लिए आपको चुनिंदा बैंक से पेमेंट करने पर ₹3,000 तक का बैंक कैशबैक मिल सका है. वहीं इस फोन पर सबसे बड़ी छूट तक मिलेगी जब आप ऐप्पल के फ्लैगशिप फोन एक्सचेंज करते हैं. जैसे-अगर आप अपना iPhone 15 Pro एक्सचेंज करते हैं तो iPhone 17 Pro की कीमत ₹79,900 के करीब आ सकती है. यह किसी बड़ी सेल इवेंट में पहली बार है जब नया प्रो मॉडल ₹80,000 से कम कीमत में मिल रहा है.

iPhone 17 Pro Max पर भी जबरदस्त डील

बड़े iPhone 17 Pro Max की कीमत ₹1,49,900 है. मिंट की रिपोर्ट के अनुसार Croma पर इस पर भी बैंक ऑफर और एक्सचेंज इंसेंटिव ऑफर मिल रहा है. अगर आप अपना iPhone 15 Pro Max भी इस फोन को खरीदने के लिए एक्सचेंज करते हैं तो आपको लगभग ₹94,900 ही चुकानी होगी.

iPhone Air पर भी बड़ी छूट

Croma iPhone Air 256 GB मॉडल पर भी डिस्काउंट दे रहा है. नार्मल दिनों की इसकी कीमत ₹1,19,900 है. लेकिन ब्लैक फ्राइडे ऑफर के तहत Croma पर बैंक कैशबैक ₹10,000 तक का मिलेगा और ₹12,000 के एक्सचेंज बोनस को मिलाकर अगर खरीदार iPhone 15 को एक्सचेंज करते हैं तो इसकी कीमत करीब ₹54,900 हो सकती है.

iPhone 17 Pro सीरीज में क्या खास है?

Apple की लेटेस्ट सीरीज में जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं. इसमें 6.3 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है, जो ProMotion टेक्नोलॉजी और Always-on Display के सपोर्ट के साथ आता है. इस बार Apple ने इस सीरीज के साथ नई A19 चिपसेट पेश किया है जो परफॉर्मेंस में काफी तेज और पावर-एफिशिएंट है.

iPhone 17 में नया Apple Intelligence नाम का नया फीचर भी मिलता है जो स्मार्ट और प्राइवेट AI एक्सपीरियंस देने के लिए स्पेशल डिजाइन किया गया है. कैमरा सेटअप की बात की जाए तो इसमें 48MP का डुअल कैमरा सिस्टम मिलता है जो शानदार फोटो और 4K Dolby Vision वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्षम है. फ्रंट में 18MP का कैमरा है जो वीडियो कॉल और सेल्फी के लिए परफेक्ट है.

नोट-Croma ने इस ऑफर को लेकर साफ किया है कि यह डिस्काउंट केवल चुनिंदा ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स और कैटेगरी पर मान्य है. बैंक कैशबैक-एक्सचेंज वैल्यू की उपलब्धता पर निर्भर करता है. नियम और शर्तें लागू हैं.

