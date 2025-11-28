Black Friday Sale में फ्रिज पर बम्पर छूट! ₹12,000 से भी ज्यादा गिर गई कीमत, जानें कहां मिल रहा ये धांसू ऑफर

Refrigerator Discount Offer: ठंड के दिनों में फ्रिज की मांग कम हो जाती है इसलिए कंपनियां इन समय फ्रिज पर अच्छे डिस्काउंट देती हैं. इसी दौरान ब्लैक फ्राइडे सेल में भी ब्रांडेड फ्रिज पर बंपर छूट मिल रही है. अगर आप नया फ्रिज लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह एक शानदार मौका हो सकता है. जहां आप 10 हजार से लेकर 12 हजार तक की छूट के साथ नई फ्रिज को खरीद सकते हैं. तो आइए जानते हैं ऑफर्स की पूरी डिटेल्स साथ ही यह भी जानेंगे कि यह ऑफर कहां मिल रहा है.

Samsung 183 L Direct Cool Single Door 4 Star Refrigerator

फ्लिपकार्ट पर चल रही डील में Samsung की 183L डायरेक्ट कूल सिंगल डोर 4 स्टार फ्रिज पर भी बंपर ऑफर चल रहा है. ब्लैक फ्राइडे ऑफर के तहत आप इस फ्रिज को मात्र ₹15,790 में खरीद सकते हैं वहीं इसकी नार्मल दिनों में कीमत ₹22,999 होती है. यह फ्रिज खासतौर पर नार्मल फैमिली के लिए डिजाइन की गई है. 4 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाली यह फ्रिज 45% तक बिजली बचत में सहायता करती है. डाइरेक्ट कूल टेक्निक इसे शानदार ऑप्शन बनाती है और मैन्युअल डिफ्रॉस्टिंग की सुविधा देती है. बेस स्टैंड के साथ ड्रॉअर उन चीजों के लिए है जिन्हें ठंडा करने की जरूरत नहीं, जैसे प्याज और आलू. डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की सहायता से यह फ्रिज शोर न के बराबर करती है. इस तरह यह फ्रिज भी आपके लिए भी परफेक्ट ऑप्शन है.

Godrej 185 L Direct Cool Single Door 5 Star Refrigerator

Godrej की 185L सिंगल डोर 5 स्टार फ्रिज पर ब्लैक फ्राइडे सेल में बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है. इसकी मार्केट कीमत ₹23,990 है लेकिन छूट के बाद इसे केवल ₹15,790 में खरीदा जा सकता है. 5 स्टार रेटिंग इसे 55% तक बिजली बचत में मदद करती है. टर्बो कूलिंग टेक्निक और इनवर्टर-कैपिलरी सिस्टम तेज, शांत और समान ठंडक देती है. 22L वेजिटेबल ट्रे, 16L फ्रीजर और 2.25L एक्वा स्पेस जैसे thoughtfully डिजाइन किए गए चेंबरों के साथ यह फ्रिज सभी यूज के लिए परफेक्ट है.

Voltas Beko 183 L Direct Cool Single Door 5 Star Refrigerator

अगर आप कम कीमत में एक शानदार फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो Voltas की यह फ्रिज आपके लिए परफेक्ट है. लगभग 12 हजार की छूट पर मिल रही Voltas Beko 183 L फ्रिज आपके लिए बेस्ट डील है. नार्मल दिनों में इस फ्रिज की कीमत ₹28,490 होती है वहीं ब्लैक फ्राइडे सेल में इसकी कीमत छूट के बाद ₹16,290 है. Godrej 185L डाइरेक्ट कूल सिंगल डोर 5 स्टार फ्रिज में मॉइश्चर कंट्रोल के साथ आती है, जो सब्जियों और फलों को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है.

इसके खास फीचर्स में Fresh Box Technology, बेस ड्रॉअर, क्रिस्पर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, क्विक फ्रीज, एडजस्टेबल टफेंड ग्लास शेल्व्स, बिग बॉटल स्टोरेज, FlexLift डोर शेल्व, LED इल्लुमिनेशन और स्टेबिलाइजर-फ्री ऑपरेशन शामिल हैं. ये सभी फीचर्स इसे इस्तेमाल में आसान और टिकाऊ बनाते हैं जिससे छोटे परिवार और कपल्स के लिए यह फ्रिज एक भरोसेमंद ऑप्शन बन जाता है.

