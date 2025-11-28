Advertisement
Black Friday सेल में सबसे बड़ा Scam! 2000+ वेबसाइट्स आपको लूटने को तैयार, ऐसे करें इनकी पहचान

Black Friday Scam: इन दिनों चल रही धमाकेदार Black Friday सेल के बीच ऑनलाइन खरीदारी का क्रेज अपने चरम पर है! लेकिन इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं साइबर अपराधी. जो देखने में असली लगने वाली 2000 से भी ज्यादा फेक और फर्जी वेबसाइट्स के जरिए यूजर्स को निशाना बना रहे हैं. Amazon, Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स की नकल करने वाली ये साइट्स भारी डिस्काउंट का लालच देकर लोगों से पैसे और प्राइवेट डेटा ठगने की कोशिश कर रही हैं. 

 

Nov 28, 2025, 06:40 AM IST
Black Friday Scam: विंटर सीजन में ऑनलाइन शॉपिंग पर बंपर छूट की शुरुआत हो गई है, और इसी मौके का फायदा उठा रहे हैं साइबर अपराधी. ब्लैक फ्राइडे सेल के नाम पर इंटरनेट पर फेक वेबसाइट्स की बाढ़ आ गई है. Amazon, Samsung जैसे बड़े ब्रांड्स की नकल करते हुए 2 हजार से ज्यादा स्कैम साइट्स यूजर्स को फंसाने की कोशिश कर रही हैं. CloudSEK की रिपोर्ट ने इस बढ़ते खतरे का खुलासा करते हुए चेतावनी दी है कि एक क्लिक आपकी प्राइवेट जानकारी और पैसों को खतरे में डाल सकता है.

साइबर सुरक्षा फर्म CloudSEK ने 27 नवंबर को एक बड़ी चेतावनी जारी की है. कंपनी के मुताबिक ब्लैक फ्राइडे और साल के आखिरी त्योहारी बिक्री का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है. CloudSEK ने 2,000 से ज्यादा ऐसी फेक वेबसाइट्स का पर्दाफाश किया है जो बड़े-बड़े रिटेल ब्रांड्स की नकल कर रही हैं.

फर्जीवाड़े का बड़ा नेटवर्क
CloudSEK के अनुसार साइबर अपराधी पिछले कुछ सालों से बड़े धोखाधड़ी नेटवर्कों को चला रहे हैं. ये फेक स्टोर Amazon, Samsung, Jo Malone, Ray-Ban, Xiaomi और अन्य जाने-माने कंपनियों की हूबहू नकल करते हैं. ये वेबसाइट्स शानदार फेस्टिव लेआउट, काउंटडाउन क्लॉक, नकली ट्रस्ट बैज और खरीदारी का भ्रम पैदा करने वाले पॉप-अप का यूज करती हैं जिससे ग्राहकों में तुरंत खरीदारी करने की जल्दबाजी पैदा हो.

दो बड़े स्कैम क्लस्टर की पहचान
क्लस्टर वन
इसमें 750 से ज्यादा आपस में जुड़ी फेक साइट शामिल है. इनमें 170 से ज्यादा Amazon-थीम वाली वेबसाइट्स हैं जिनके URL में मामूली बदलाव हुए हैं. 

क्लस्टर टू
इसमें .shop एक्सटेंशन के तहत रजिस्ट्रेशन 1,000 से ज्यादा डोमेन हैं. ये Samsung, Jo Malone जैसे बड़े ब्रांड्स की नकल कर रहे हैं और एक ही तरह के Black Friday/Cyber Monday टेम्पलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह एक बड़े पैमाने पर फिशिंग किट के इस्तेमाल का संकेत है.

सोशल मीडिया और सर्च इंजन से बढ़ रहा ट्रैफिक
जानकारों के अनुसार ये फेक डोमेन तेजी से चलने वाले सोशल मीडिया ऐड, सर्च इंजन में हेरफेर और WhatsApp/Telegram ग्रुप्स के जरिए शेयर किए जा रहे हैं. इससे यह खतरा बढ़ जाता है कि ग्राहक असली साइट्स के बजाय इन फेक वेबसाइट के झांसे में आ सकते हैं. फर्म का अनुमान है कि सभी फेक वेबसाइट हर दिन कम से कम सैकड़ों विजिटर आकर्षित कर सकता है और अपनी प्लानिंग के तहत 3% से 8% कस्टमर्स को फंसा सकता है.

ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले ये काम करें

खरीदारों को ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी गई है. साथ ही इन संकेतों को भी ध्यान दें-

70-90% की बंपर छूट

काउंटडाउन टाइमर.

गलत यूआरएल.

नकली ट्रस्ट सील या बैज.

चेकआउट पेज का किसी गलत डोमेन पर रीडायरेक्ट होना.

अलग-अलग स्टोर में दोहराए गए लेआउट.

