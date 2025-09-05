Black+Decker Supreme QLED TV Review: क्या आपके लिए परफेक्ट चॉइस है ये Smart TV? यहां जानिए

Black+Decker Supreme TV review In Hindi: इसकी कीमत 32-इंच वेरिएंट के लिए ₹29,999 से शुरू होती है और 55-इंच वेरिएंट के लिए ₹82,999 तक जाती है. हमने इसका 55-इंच मॉडल रिव्यू किया है. तो आइए जानते हैं कि क्या यह टीवी सच में आपके लिए सही चॉइस है.
Black+Decker Supreme TV review: भारत में स्मार्ट टीवी का मार्केट तेजी से बढ़ रहा है और हर ब्रांड अपने-अपने लेटेस्ट मॉडल्स लेकर आ रहा है. हाल ही में Black+Decker ने अपनी प्रीमियम सीरीज Supreme QLED TV लॉन्च की है. इस टीवी को खासतौर पर हाई-एंड फीचर्स और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए पेश किया गया है. इसकी कीमत 32-इंच वेरिएंट के लिए ₹29,999 से शुरू होती है और 55-इंच वेरिएंट के लिए ₹82,999 तक जाती है. हमने इसका 55-इंच मॉडल रिव्यू किया है. तो आइए जानते हैं कि क्या यह टीवी सच में आपके लिए सही चॉइस है.
डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी
Black+Decker Supreme QLED TV का डिजाइन काफी मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है. इसमें शाइनी ब्लैक बेजल्स और मेटल स्टैंड्स दिए गए हैं, जो मजबूती के साथ-साथ शानदार फिनिश भी देते हैं. तीन साइड से बेजल काफी पतले हैं जबकि निचले हिस्से में ब्रांडिंग है. पीछे की तरफ प्लास्टिक बॉडी है लेकिन पोर्ट्स और वॉल माउंटिंग के लिए ऑप्शन अच्छे से प्लेस किए गए हैं. कुल मिलाकर इसका बिल्ड क्वालिटी भरोसेमंद लगता है.
डिस्प्ले क्वालिटी
इस टीवी में 55-इंच का 4K UHD QLED पैनल मिलता है, जिसमें HDR10 और Dolby Vision सपोर्ट है. डिस्प्ले काफी शार्प और ब्राइट है, और 10-बिट कलर्स + MEMC के साथ स्मूद विजुअल एक्सपीरियंस देता है. HDR मोड में कंटेंट और भी दमदार दिखता है. खासकर डार्क HDR मोड में फिल्में और वेब सीरीज देखने का मजा दोगुना हो जाता है. गेमिंग के लिए इसमें 120Hz गेम मोड भी दिया गया है, जिससे कंसोल कनेक्ट करने पर लेग-फ्री गेमिंग मिलती है. इसके अलावा, AI अपस्केलिंग फीचर भी है जो नॉन-4K कंटेंट को बेहतर बना देता है.
साउंड क्वालिटी
यह टीवी 80W के ड्यूल स्पीकर के साथ आता है और Dolby Atmos सपोर्ट करता है. साउंड काफी लाउड और क्लियर है. म्यूजिक, मूवीज और गेमिंग – हर कंटेंट में अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है. टीवी में डायलॉग बूस्टर और मल्टीपल साउंड प्रोफाइल्स भी हैं, जिससे आप अपनी पसंद के हिसाब से ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं.
सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस
Black+Decker Supreme QLED TV में Google TV (Android 14) इंटरफेस दिया गया है. इसका UI सिंपल और फास्ट है, हालांकि इसमें सिर्फ 2GB RAM और 16GB स्टोरेज दी गई है. यही वजह है कि कभी-कभी हेवी ऐप्स या मल्टीटास्किंग के दौरान थोड़ा लैग देखने को मिलता है. स्टोरेज में से लगभग 8GB यूजर्स के लिए उपलब्ध है. अगर आप ज्यादा ऐप्स या गेम्स इंस्टॉल करते हैं तो स्पेस लिमिटेशन हो सकता है.
कनेक्टिविटी और रिमोट
इस टीवी में 3 HDMI 2.1 पोर्ट (1 eARC के साथ), 2 USB पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, RJ-45, AV पोर्ट और हेडफोन जैक मिलता है. वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए इसमें Bluetooth 5.2 और डुअल-बैंड WiFi दिया गया है. रिमोट कॉम्पैक्ट है लेकिन सभी जरूरी शॉर्टकट्स के साथ आता है. इसमें वॉयस असिस्टेंट के लिए माइक्रोफोन भी है.
कमियां (Cons):
• सिर्फ 2GB RAM
• कभी-कभी लैग की समस्या
• कीमत थोड़ी ज्यादा
वर्डिक्ट (Verdict)
Black+Decker Supreme QLED TV उन लोगों के लिए बढ़िया विकल्प है जो पिक्चर और साउंड क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते. इसका डिस्प्ले और ऑडियो एक्सपीरियंस शानदार है. हालांकि, लिमिटेड RAM और हाई प्राइसिंग थोड़ा निराश कर सकते हैं. अगर आप प्रीमियम टीवी लेना चाहते हैं और बजट की टेंशन नहीं है, तो यह एक बेहतरीन चॉइस साबित हो सकता है.
