Black+Decker Supreme QLED TV Review: क्या आपके लिए परफेक्ट चॉइस है ये Smart TV? यहां जानिए इसकी कीमत 32-इंच वेरिएंट के लिए ₹29,999 से शुरू होती है और 55-इंच वेरिएंट के लिए ₹82,999 तक जाती है. हमने इसका 55-इंच मॉडल रिव्यू किया है. तो आइए जानते हैं कि क्या यह टीवी सच में आपके लिए सही चॉइस है.

