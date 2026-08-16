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छत पर नहीं दिखेगी कोई पत्ती, फिर भी पूरे कमरे में बहेगी चिल्ड हवा! जानिए इस नए ब्लेडलेस फैन की तकनीक

गर्मी में राहत देने वाला सीलिंग फैन अब नए टेक्नोलॉजी के साथ आ गए हैं. बिना किसी बाहरी ब्लेड के चलने वाला यह ब्लेडलेस फैन न सिर्फ सेफ्टी और लुक के मामले में शानदार है, बल्कि साइंस के कोआंडा इफेक्ट पर काम करते हुए कमरे को मिनटों में ठंडा कर देता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 16, 2026, 12:18 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:18 PM IST
छत पर नहीं दिखेगी कोई पत्ती, फिर भी पूरे कमरे में बहेगी चिल्ड हवा! जानिए इस नए ब्लेडलेस फैन की तकनीक
Image Credit: बिना ब्लेड वाला पंखा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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