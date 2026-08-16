/छत पर नहीं दिखेगी कोई पत्ती, फिर भी पूरे कमरे में बहेगी चिल्ड हवा! जानिए इस नए ब्लेडलेस फैन की तकनीक

गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए लोग सीलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी एक ऐसे पंखे के बारे में सोचा है, जिसमें घूमती हुई ब्लेड्स यानी पत्तियां ही न हों? सुनने में चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन ब्लेडलेस सीलिंग फैन मार्केट में आ गया है और इसका क्रेज काफी तेजी से बढ़ रहा है. पहली नजर में यह किसी जादुई गैजेट जैसा दिखता है एक गोल या सपाट रिंग, जिससे बिना किसी खतरे या शोर के तेज हवा की बौछार होती है.
सेफ्टी और मॉडर्न लुक के मामले में यह पंखा नार्मल सीलिंग फैं को कड़ी टक्कर दे रहा है. खास तौर पर लो-सीलिंग यानी कम ऊंचाई वाली छत वाले कमरों के लिए इसे सबसे बेस्ट माना जा रहा है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना ब्लेड के यह पंखा हवा फेंकता कैसे है? आइए जानते हैं इस अनोखे सीलिंग फैन की पूरी तकनीक, साथ ही यह भी जानेंगे कि यह आपके घर के लिए कितना फायदेमंद है.
आज के मार्डन समय में हर कोई चाहता है कि उसका घर शानदार दिखे. नार्मल पंखे कई बार कमरे का लुक खराब कर देते हैं. वहीं ब्लेडलेस फैन इस मामले में परफेक्ट हो सकता है. ये छट के साथ ऐसे ब्लेंड हो जाते हैं, कि आसानी से दिखाई नहीं देते हैं. इससे फायदा यह होता है कि छत बड़ी दिखाई देती है और कमरा बहुत फ्यूचरिस्टिक और साफ नजर आता है.
जिन घरों में छोटे बच्चे या पालतू जानवर हों, वहां नार्मल पंखों के चलते हमेशा खतरे की संभावना बनी रहती है. कई बार बच्चे खेल-खेल में कुछ भी ऊपर पंखे की तरफ फेंक देते हैं. वहीं ब्लेडलेस फैन में बाहर कोई घूमती हुई पत्ती नहीं होती, जिससे चोट लगने का जोखिम पूरी तरह खत्म हो जाता है. जब पंखे में ब्लेड्स ही नहीं होंगे, तो उन पर बार-बार धूल चिपकने का डर भी नहीं रहता. इन्हें साफ करने के लिए आपको बार-बार स्टूल या सीढ़ी पर चढ़ने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होती है.
ब्लेडलेस फैन भी स्मार्ट फीचर के साथ आते हैं, इसमें आपको स्मार्ट होम इंटीग्रेशन, कस्टमाइज्ड एयरफ्लो कंट्रोल और एंबियंट लाइटिंग जैसे कई फीचर्स मिल जाते हैं, जो इन्हें नार्मल ब्लेड वाले फैन से काफी अलग और खास बनाते हैं.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे बिना पंखुड़ियों के हवा कैसे आती होगी? दरअसरल इसके पीछे स्मार्ट इंजीनियरिंग छिपी हुई है. इन पंखों को ब्लेडलेस जरूर कहते हैं, लेकिन इनमें ही ब्लेड होते हैं. बस बाहर नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये बाहर लटकने के बजाय पंखे के अंदरूनी बेस में छिपे होते हैं.
ब्लेडलेस सीलिंग फैन के काम करने का तरीका बहुत ही एडवांस है. इसके अंदर मौजूद एक पॉवरफुल इलेक्ट्रिक मोटर टरबाइन को चलाकर तेजी से कमरे की हवा को अंदर खींचती है. इसके बाद, इस हवा को फैन के सर्कुलर रिंग के जरिए बहुत हाई प्रेशर के साथ बाहर भेजा जाता है.
यह पूरा प्रोसेस साइंस के प्रसिद्ध कोआंडा प्रभाव पर काम करती है. इस सिद्धांत के तहत हवा सतह से सटकर बहती है, जिससे इसका प्रवाह इधर-उधर बिखरने की जगह एक सीधी, तेज और लगातार चलने वाली हवा की धार में बदल जाता है. यही वजह है कि बिना किसी ब्लेड के भी यह पंखा पूरे कमरे में एक समान और बिना रुकावट के ठंडी हवा फैलाता है.
इंटीरियर लुक और सेफ्टी को लेकर ब्लेडलेस फैन की मांग तेजी से बढ़ रही है. रिसर्च एंड मार्केट्स की हाल में आई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2028 तक पूरी दुनिया में बिना ब्लेड वाले पंखों का बाजार हर साल 6% से भी ज्यादा की तेजी से बढ़ने वाला है.