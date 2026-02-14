Advertisement
Blaupunkt Atomik OMG Review: क्या वाकई ये स्पीकर आपके घर को नाइट क्लब बना देगा? खरीदने से पहले ये सच जान लें!

Blaupunkt Atomik OMG 60W Speaker: क्या आप नया पोर्टेबल स्पीकर खरीदने का सोच रहे हैं और कन्फ्यूजन में है कि स्टाइल चुनें या दमदार साउंड तो मार्केट में एक ऐसा मॉडल इन दिनों चर्चा में है जो दोनों का दावा करता है. जर्मन ऑडियो ब्रांड Blaupunkt का Atomik OMG 60W स्पीकर अपने दमदार साउंड क्वालिटी और स्टाइल की वजह से लोगों को खूब पसंद आ रहा है. कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ दिखने में दमदार नहीं बल्कि साउंड परफॉर्मेंस में भी बड़े स्पीकर्स को टक्कर देता है.  लेकिन क्या ये स्पीकर वाकई अपने दाम के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है आइए जानते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 14, 2026, 01:05 PM IST
Blaupunkt Atomik OMG 60W Speaker: क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें म्यूजिक सिर्फ सुनना नहीं बल्कि महसूस करना पसंद हैं? या आप उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि म्यूजिक सिर्फ कानों में न गूंजे बल्कि दिल की धड़कन बन जाए! आज बाजार में ऐसे बहुत से स्पीकर्स मौजूद हैं लेकिन क्या हर स्पीकर संगीत की क्वालिटी को बनाए रखता है? शायद नहीं, लेकिन Blaupunkt कंपनी ने एक ऐसा ही स्पीकर पेश कर दिया है जो आपके संगीत को और भी ज्यादा खास बना देता है. जर्मन की टेक कंपनी Blaupunkt के Atomik OMG स्पीकर लोगों को खूब पसंद आ रहा है. क्या ये जर्मन टेक्निकल वाला स्पीकर  भारतीय घरों के लिए परफेक्ट है या फिर ये सिर्फ चमकती लाइटों का वाला एक साधारण स्पीकर है? आइए जानते हैं...

कैसा है डिजाइन 
बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट लुक  की जो किसी भी गैजेट की किस्तम तय करती है. Blaupunkt ने इस साउंडबाक्स को एक बूमबॉक्स का रूप दिया है. यह देखने में जितना रफ-एंड-टफ है, उतना ही प्रीमियम भी लुक देता है. इसके फ्रंट पर लगी RGB लाइट्स म्यूजिक की बीट के साथ अपनी रफ्तार बदलती रहती हैं. अंधेरे कमरे में इसकी लाइट्स किसी महंगे नाइट क्लब जैसा फील देती हैं.

साउंड क्वालिटी
अब आते हैं साउंड क्वालिटी की. Blaupunkt ने इस साउंड में 60W का आउटपुट दिया गया है. इस साउंड बॉक्स का इसका बेस इतना गहरा है कि यह आपके फर्श को थ्रिल कर सकता है. अगर आप पार्टी पसंद करते हैं तो इसका Deep Bass मोड आपको अपना दीवान बना ही लेगा. 
वहीं अक्सर बड़े स्पीकर्स में साउंड फुल करने के बाद आवाज फटने लगती है लेकिन इस साउंड बॉक्स में जर्मन तकनीक का जादू दिखता है. फुल वॉल्यूम पर भी आवाज बिलकुल भी नहीं बदलती है.

Bluetooth v5.4 
टेक्नोलॉजी की दुनिया में स्पीड बहुत ही मायने रखता है. इस साउंड बॉक्स में लेटेस्ट Bluetooth v5.4 दिया गया है. यानी वीडियो और ऑडियो के बीच कोई लैग या अंतर नहीं आता है. आप दूसरे कमरे में भी होंगे तो कनेक्शन बना रहता है टूटता नहीं है. इसके साथ ही इसमें USB पोर्ट, TF कार्ड पोर्ट और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट के साथ 3.5mm ऑडियो जैक होल मिलता है.

बैटरी
बात करें इस स्पीकर की बैटरी की तो इसमें 4400mAh की बैटरी दी गई है, जिसकी वजह से लंबी बैटरी लाइफ मिलती है. सिंगल चार्ज में लगभग 10 घंटों तक इसे प्ले किया जा सकता है. वहीं कंपनी इसे एक बार चार्ज होने के बाद 12 घंटें के बैकअप की बात करती है. ये स्पीकर अलग तरह का अनुभव देता है जो ज्यादातर बजट स्पीकर्स में नहीं मिलेगा. अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो इसे अपने साथ रख सकते हैं, एक बार चार्जिंग के बाद यह कई घंटों का बैकअप देता है, जो आउटडोर के लिए इसे परफेक्ट बनाता है.

अगर आप इसी खरीदना चाहते हैं तो आप Blaupunkt की ऑफिशियल वेबसाइट से 5,499 रुपये में खरीद सकते हैं.

