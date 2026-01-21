Blaupunkt BH71 Moksha Review: खरीदने से पहले ये 7 खूबियां और 2 कमियां जान लें, क्या वाकई है 'पैसा वसूल'?

Blaupunkt BH71 Moksha Review: जर्मन की दिग्गज कंपनी Blaupunkt ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए एक नया कदम बढ़ाया है. कंपनी ने Blaupunkt Maksha Hybrid ANC वायरलेस हेडफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है जो न सिर्फ दमदारफीचर्स के साथ आता है बल्कि इसकी सबसे बड़ी खूबी Head Tracking टेक्नोलॉजी है. अगर आप एक नए हेडफोन की तलाश में हैं तो यह आपके लिए यह हेडफोन बेस्ट हो सकता है. हम इस रिव्यू में देखेंगे कि क्या वाकयी यह हेडफोन अपनी बताई खूबियों पर फिट बैठता है या नहीं.

7 शानदार खूबियां जो इसे बनाती हैं खास

कैसा है कंफर्ट?

Blaupunkt Maksha Hybrid ANC Headphone होडफोन का वजन 372 ग्राम है. दूसरे कंपनी के हेडफोन के मुकाबले यह हल्का भारी महसूस होता है. लेकिन बात आरामदायक की ककी जाए तो यह बहुत ही आरामदायक हैं क्योंकि इनमें बहुत सारा कुशन है. कंपनी का दावा है कि इन हेडफ़ोन के कुशन को लेकर भी दावा करती है कि यह इनमें कभी भी झुर्री नहीं पड़ेंगे.

कैसी है कनेक्टिविटी?

Blaupunkt BH71 Moksha Review Hybrid ANC वायरलेस हेडफोन में ANC भी है. इस ANC की वजह से आप बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑडियो सुन सकते हैं. आप इस हेडफोन में ANC ऑन करने के बाद ऑडियो को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं. इससे बाहर की आवाज आपको परेशान नहीं करती है साथ ही ऐसा फील होता है कि आप वहीं मौजूद हैं जहां म्यूजिक बज रहा है.

Real 360 डिग्री Spatial Sound का जादू

इस हेडफोन की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्पेशियल ऑडियो फीचर. यह आपको सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस देता है, जहां आवाज आपके चारों ओर से आती महसूस होती है. चाहे आप मूवी देख रहे हों या फिर गेम खेल रहे हों यह फीचर आपको पूरी तरह से कंटेंट के अंदर डुबो देता है.

Head Tracking जिधर मुड़ेगा सिर, उधर घूमेगी आवाज

Apple या Sony के हेडफोन में मिलने वाला में मिलने वाला Head Tracking फीचर भी Blaupunkt ने इस हेडफोन में लाया है. इसमें Sound Follows your head टेक्नोलॉजी है. यानी अगर आप अपना सिर जिस ओर घुमाते हैं, तो साउंड बैलेंस उसी हिसाब से एडजस्ट होता है..



AI Mic Tech: क्लियर कॉलिंग का एक्सपीरियंस

वर्क फ्रॉम होम या ऑफिस कॉल्स के लिए इसमें AI Mic Tech का इस्तेमाल किया गया है. यह टेक्नोलॉजी न सिर्फ आपकी आवाज को क्लियर बनाए रखती है बल्कि कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइज को भी दूर रखती है जिससे सामने वाले को आपकी आवाज क्लियर सुनाई देती है.

शानदार है कॉल क्वालिटी

Blaupunkt Maksha Hybrid हेडफोन में शानदार नॉयस कैंसिलिंग फीचर है. यह फीचर बाहरी आवाज को आने से रोकता है और यूजर को शानदार साउंड क्वालिटी प्रदान करता है. जब आप इन हेडफोन से फोन कॉल करते हैं तो आपकी आवाज बहुत साफ सुनाई देती है. अगर आप एक मिड-रेंज हेडफोन लेने की सोच रहे हैं तो यह हेडफोन आपके लिए परफेक्ट हो सकता है. इसमें नॉयस कैंसिलिंग फीचर और कॉल क्वालिटी दोनों ही बहुत अच्छे हैं.

बैटरी भी है दमदार

Blaupunkt Maksha Hybrid वायरलेस हेडफोन की बैटरी भी काफी अच्छी है. अगर आप एएनसी फीचर को ऑफ करते हैं तो यह एक बार चार्ज करने पर कई घंटों तक चल सकता है. अगर आप एएनसी फीचर को ऑन रखते हैं तो यह कुछ ज्यादा बैटरी का इस्तेमाल करता है. इस सेगमेंट के दूसरे हेडफ़ोन की तुलना में इस हेडफोन की बैटरी अच्छी है.

दो कमियां

थोड़ा भारी महसूस होना

इतने सारे फीचर्स और हेड ट्रैकिंग सेंसर्स के कारण से लंबे समय तक इस हेडफोन को पहनने पर यह थोड़ा भारी महसूस हो सकता है. अगर आप बहुत हल्के हेडफोन पसंद करते हैं तो आपको थोड़ा तालमेल बिठाना होगा.

लेटेंसी की समस्या

हालांकि यह म्यूजिक और मूवी के शौकीनों के लिए परफेक्ट है लेकिन हाई-एंड गेमिंग के दौरान इसमें हल्का ऑडियो लैग यानी देरी महसूस होती है. अगर आप एक प्रोफेशनल गेमर हैं और मिलीसेकंड की सटीकता चाहते हैं तो वायरलेस मोड में आपको थोड़ी निराशा हो सकती है.

खरीदें या नहीं?

Blaupunkt Maksha उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में एप्पल और सोनी जैसे महंगे ब्रांड्स के Spatial Audio और Head Tracking जैसे फीचर्स का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं. म्यूजिक लवर्स और मूवी शौकीनों के लिए यह एक दमदार पैकेज है. Amazon पर अभी इसकी कीमत ₹4,499 है.

