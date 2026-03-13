Blaupunkt SBW Chicago HT5.1 Review: ₹7,999 में 'असली' 5.1 सराउंड साउंड, क्या बेस में है दम?

Blaupunkt SBW Chicago HT5.1: क्या आप भी अपने लिविंग रूम को थिएटर बनाना चाहते हैं, लेकिन बजट समस्या बन रहा है? अक्सर यही होता है कि कम कीमत में मिलने वाले साउंडबार सिर्फ उतने दमदार नहीं होते है जितने बताए जाते हैं. लेकिन लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए जर्मनी की दिग्गज ऑडियो कंपनी Blaupunkt ने गेम बदल दिया है. Blaupunkt ने भारत में अपना नया SBW Chicago HT5.1 होम थिएटर सिस्टम लॉन्च कर दिया है.

350W की दमदार पावर और असली 5.1 चैनल सराउंड साउंड के साथ यह सिस्टम सीधे बड़े ब्रांड्स को चुनौती दे रहा है जो ज्यादा कीमत में आते हैं. आज के इस रिव्यू में हम जानेंगे कि क्या 8000 से कम में मिलने वाला Blaupunkt का यह साउंडबार आपके लिए परफेक्ट है या नहीं.

बजट सेगमेंट में धमाल मचाते हुए Blaupunkt ने भारत में अपना नया होम थिएटर सिस्टम SBW Chicago HT5.1 को मात्र ₹7,999 में पेश कर दिया है. आजकल के मार्केट में जहां ज्यादातर बजट साउंडबार वर्चुअल सराउंड साउंड की बात करते हैं वहीं Blaupunkt का यह सेटअप असली 5.1 चैनल एक्सपीरियंस देने की बात करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है इसमें खास?

इस सिस्टम में आपको एक मेन साउंडबार, एक पावरफुल वायर्ड सबवूफर और दो अलग रियर सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं. 350W के आउटपुट के साथ यह सिस्टम नार्मल कमरों के लिए बेस्ट हैं.

असली सराउंड साउंड

फिजिकल रियर स्पीकर्स होने के कारण से फिल्मों और गेमिंग के दौरान आवाज आपके पीछे से आती महसूस होगी जो डिजिटल प्रोसेसिंग वाले साउंडबार करने में असरदार नहीं हैं.

बेहतर डायलॉग और बेस

इसका लंबा सबवूफर दमदार बेस पैदा करता है वहीं साउंडबार के मल्टी-ड्राइवर सेटअप को इस तरह ट्यून किया गया है कि डायलॉग बहुत ही साफ सुनाई देता है.

कनेक्टिविटी के कई विकल्प

Blaupunkt के इस साउंडबार में ब्लूटूथ के साथ-साथ टीवी, गेमिंग कंसोल और सेट-टॉप बॉक्स के लिए कई वायर्ड इनपुट्स भी दिए गए हैं. साथ ही, रिमोट कंट्रोल से आप बेस और मोड को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः छोड़ दिया ₹2 करोड़ का पैकेज! Google की टॉप मैनेजर ने प्रमोशन की जगह चुनी अपनी आजादी

डिजाइन और सेटअप

Blaupunkt ने इसमें अपना सिग्नेटर यूरोपीय डिजाइन दिया है जो दिखने में काफी प्रीमियम लगता है. हालांकि रियर स्पीकर्स वायर्ड हैं इसलिए आपको केबल मैनेजमेंट का थोड़ा ख्याल रखना होगा.

अगर आप टीवी के नार्मल स्पीकर्स से ऊब चुके हैं और 10,000 से कम बजट में होम थिएटर का एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो Blaupunkt SBW Chicago HT5.1 एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो दिखावे के बजाय असली साउंड क्वालिटी की तलाश में रहते हैं.

ये भी पढे़ंः अब नहीं चलेगा डिजिटल प्रोपेगेंडा! Google और Meta को सरकार का अल्टीमेटम, बंद होंगे...