Advertisement
trendingNow13074638
Hindi NewsटेकBlaupunkt का हेडफोन है या जादू? सिर घुमाते ही बदल जाती है साउंड की दिशा, भारत में पहली बार आई ऐसी टेक्नोलॉजी, कीमत भी सिर्फ...

Blaupunkt का हेडफोन है या जादू? सिर घुमाते ही बदल जाती है साउंड की दिशा, भारत में पहली बार आई ऐसी टेक्नोलॉजी, कीमत भी सिर्फ...

Blaupunkt Headphones: अगर आप नया हेडफोन खरीदने की सोच रहे हैं और चाहते हैं कि म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस बिलकुल नया और अलग हो तो Blaupunkt का हेडफोन आपके लिए परफेक्ट है. Blaupunkt ने भारत में BH71 Moksha Hybrid ANC Headphones पेश किए हैं जो अपने कमाल के फीचर्स के साथ आते हैं. ये भारत के पहले हेडफोन हैं जिनमें Gyro Head Tracking और 360 डिग्री Spatial Audio जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 14, 2026, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Blaupunkt का हेडफोन है या जादू? सिर घुमाते ही बदल जाती है साउंड की दिशा, भारत में पहली बार आई ऐसी टेक्नोलॉजी, कीमत भी सिर्फ...

Best Hybrid ANC Headphones Under 5000: क्या आप भी नया हेडफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको नार्मल साउंड के बजाय कुछ बहुत ही खास और फ्यूटर की टेक्नोलॉजी जैसा एक्सपीरियंस मिले? तो Blaupunkt का नया BH71 Moksha Hybrid ANC आपकी तलाश को पूरा कर सकता है. कंपनी ने इसे भारत के पहले 360 डिग्री स्पेशियल ऑडियो और जाइरो हेड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से लैस हेडफोन लॉन्च कर दिया है. यह कोई नार्मल हेडफोन नहीं है यह आपके सिर की हर मूवमेंट को ट्रैक करता है और साउंड को उसी हिसाब से भी एडजस्ट करता है, जिससे आपको ऐसा फील हो जैसे आप किसी लाइव  कंसर्ट के बिल्कुल बीच में हों.

जर्मनी की फेमस ऑडियो ब्रांड Blaupunkt के नए हेडफोन BH71 Moksha Hybrid ANC को लेकर कंपनी का दावा है कि ये भारत के पहले ऐसे हेडफोन हैं जिनमें 360 डिग्री स्पैशियल ऑडियो और Gyro Head Tracking टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इन हेडफोन्स को खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अच्छी साउंड क्वालिटी, कम्फर्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तलाश में रहते है.

कंपनी के मुताबिक अब तक के ज्यादातर हेडफोन्स के डिजाइन में तो कुछ खास बदलाव देखने को मिलता है लेकिन ऑडियो टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव या नया इनोवेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है. BH71 Moksha इस ट्रेंड को बदलता है और नई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आता है जो अब तक एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ही यूज होती थी. इन हेडफोन्स की सबसे खास बात है इसकी Gyro Head Tracking टेक्नोलॉजी. यह टेक्नोलॉजी सेंसर की सहायता से यूजर के सिर की मूवमेंट को ट्रैक करती है और उसी के हिसाब से साउंड को एडजस्ट करती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इसके साथ ही, 360 डिग्री Spatial Audio टेक्नोलॉजी भी इस हेडफोन में दी गई है जो नार्मल सराउंड साउंड से अलग है. इसमें यूजर को आवाज की गहराई, दिशा और मूवमेंट साफ-साफ महसूस होती है. म्यूजिक, मूवी या लाइव कॉन्सर्ट सुनते समय ऐसा लगता है जैसे आप उसी जगह पर हों.

ये भी पढे़ंः अब घंटों वीडियो देखने की टेंशन खत्म! AI खुद लिखकर देगा पूरी स्क्रिप्ट, जानिए कैसे

Moksha Hybrid True ANC के साथ इस हेडफोन में नॉइज कैंसलेशन भी बहुत ही दमदार है. इनमें चार AI माइक्रोफोन लगाए गए हैं जो आसपास के शोर को पहचानकर उसे रियल टाइम में कम करते हैं. गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इनमें 28ms से भी कम अल्ट्रा-लो लेटेंसी दी गई है जिससे ऑडियो और वीडियो में कोई लैग नहीं आता है.

अब जान लीजिए कीमत
बात करें Blaupunkt BH71 Moksha Hybrid ANC Headphones की कीमत तो सेल प्राइज 4,999 रुपये रखी गई है. ये हेडफोन Amazon, Flipkart और Blaupunkt India से खरीद सकते हैं.

ये भी पढे़ंः पानी पिलाने में भी चलेगा AI का जादू! बेंगलुरु वाटर बोर्ड ने किया कमाल, बचाएगा करोड़ो

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Blaupunkt HeadphonesBest Headphones Under 5000

Trending news

ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
Air defence system
ऑपरेशन सिंदूर की सालगिरह पर भारत को मिलेगा चौथा S-400, पाक को लगेगी मिर्ची
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
shocking story
पीरियड्स के दर्द से 19 साल की लड़की की मौत! जानें वो दर्दनाक दास्तां जो ना कही गई
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
Punjab news
भगवंत मान सरकार ने पंजाब में रेबीज़ के खतरे से निपटने के लिए किए व्यापक सुधार
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
west bengal news in hindi
'कुछ जब्त ही नहीं हुआ तो याचिका क्यों', I-PAC रेड मामले में TMC की याचिका खारिज
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
World Book Fair
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
Justice Varma
'घर पर कोई कैश बरामद नहीं हुआ...,' जांच समिति के सामने जस्टिस वर्मा का बड़ा दावा
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
india
जिस बर्फ पर चलते थे लोग, अब वहां बह रही है मौत की धारा; अचानक बंद हुआ खतरनाक ट्रेक
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
Rafale deal
'जिन्होंने कभी फाइटर प्लेन उड़ाए ही नहीं, वो', राफेल डील पर क्या बोले रिटायर्ड मेजर
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
maharashtra news in hindi
'भविष्य में MVA या उद्धव ठाकरे की जरूरत नहीं पड़ेगी', राज ठाकरे पर फडणवीस का पलटवार
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा
Tamil Nadu
'उत्तर भारत की लड़कियों को...', DMK सांसद के विवादित बयान से बढ़ा सियासी पारा