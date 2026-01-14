Blaupunkt का हेडफोन है या जादू? सिर घुमाते ही बदल जाती है साउंड की दिशा, भारत में पहली बार आई ऐसी टेक्नोलॉजी, कीमत भी सिर्फ...

Best Hybrid ANC Headphones Under 5000: क्या आप भी नया हेडफोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको नार्मल साउंड के बजाय कुछ बहुत ही खास और फ्यूटर की टेक्नोलॉजी जैसा एक्सपीरियंस मिले? तो Blaupunkt का नया BH71 Moksha Hybrid ANC आपकी तलाश को पूरा कर सकता है. कंपनी ने इसे भारत के पहले 360 डिग्री स्पेशियल ऑडियो और जाइरो हेड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी से लैस हेडफोन लॉन्च कर दिया है. यह कोई नार्मल हेडफोन नहीं है यह आपके सिर की हर मूवमेंट को ट्रैक करता है और साउंड को उसी हिसाब से भी एडजस्ट करता है, जिससे आपको ऐसा फील हो जैसे आप किसी लाइव कंसर्ट के बिल्कुल बीच में हों.

जर्मनी की फेमस ऑडियो ब्रांड Blaupunkt के नए हेडफोन BH71 Moksha Hybrid ANC को लेकर कंपनी का दावा है कि ये भारत के पहले ऐसे हेडफोन हैं जिनमें 360 डिग्री स्पैशियल ऑडियो और Gyro Head Tracking टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. इन हेडफोन्स को खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अच्छी साउंड क्वालिटी, कम्फर्ट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तलाश में रहते है.

कंपनी के मुताबिक अब तक के ज्यादातर हेडफोन्स के डिजाइन में तो कुछ खास बदलाव देखने को मिलता है लेकिन ऑडियो टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव या नया इनोवेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है. BH71 Moksha इस ट्रेंड को बदलता है और नई ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आता है जो अब तक एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में ही यूज होती थी. इन हेडफोन्स की सबसे खास बात है इसकी Gyro Head Tracking टेक्नोलॉजी. यह टेक्नोलॉजी सेंसर की सहायता से यूजर के सिर की मूवमेंट को ट्रैक करती है और उसी के हिसाब से साउंड को एडजस्ट करती है.

इसके साथ ही, 360 डिग्री Spatial Audio टेक्नोलॉजी भी इस हेडफोन में दी गई है जो नार्मल सराउंड साउंड से अलग है. इसमें यूजर को आवाज की गहराई, दिशा और मूवमेंट साफ-साफ महसूस होती है. म्यूजिक, मूवी या लाइव कॉन्सर्ट सुनते समय ऐसा लगता है जैसे आप उसी जगह पर हों.

Moksha Hybrid True ANC के साथ इस हेडफोन में नॉइज कैंसलेशन भी बहुत ही दमदार है. इनमें चार AI माइक्रोफोन लगाए गए हैं जो आसपास के शोर को पहचानकर उसे रियल टाइम में कम करते हैं. गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इनमें 28ms से भी कम अल्ट्रा-लो लेटेंसी दी गई है जिससे ऑडियो और वीडियो में कोई लैग नहीं आता है.

अब जान लीजिए कीमत

बात करें Blaupunkt BH71 Moksha Hybrid ANC Headphones की कीमत तो सेल प्राइज 4,999 रुपये रखी गई है. ये हेडफोन Amazon, Flipkart और Blaupunkt India से खरीद सकते हैं.

