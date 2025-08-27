Blaupunkt का बड़ा धमाका! ₹94,999 में लॉन्च हुआ Mini LED TV, मिलेगा 1500 निट्स ब्राइटनेस और Dolby Atmos साउंड
Blaupunkt का बड़ा धमाका! ₹94,999 में लॉन्च हुआ Mini LED TV, मिलेगा 1500 निट्स ब्राइटनेस और Dolby Atmos साउंड

Blaupunkt ने अपना पहला Mini LED TV भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दो वेरिएंट्स – 65 इंच और 75 इंच – पेश किए हैं, जो खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए हैं जो घर पर ही सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 27, 2025, 11:08 AM IST
Blaupunkt का बड़ा धमाका! ₹94,999 में लॉन्च हुआ Mini LED TV, मिलेगा 1500 निट्स ब्राइटनेस और Dolby Atmos साउंड

Blaupunkt Mini LED TV: भारत में टीवी मार्केट दिन-ब-दिन प्रीमियम होता जा रहा है. स्मार्ट टीवी की डिमांड लगातार बढ़ रही है और अब जर्मनी की जानी-मानी कंपनी Blaupunkt ने अपना पहला Mini LED TV भारत में लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने दो वेरिएंट्स – 65 इंच और 75 इंच – पेश किए हैं, जो खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए हैं जो घर पर ही सिनेमा जैसा एक्सपीरियंस चाहते हैं.

Blaupunkt Mini LED TV: कीमत और उपलब्धता
Blaupunkt के ये नए टीवी 28 अगस्त दोपहर 12 बजे से Flipkart पर एक्सक्लूसिवली बुकिंग के लिए उपलब्ध होंगे.
• 65 इंच मॉडल की कीमत ₹94,999 रखी गई है.
• 75 इंच मॉडल की कीमत ₹1,49,999 रखी गई है.

इसके साथ कंपनी कई ऑफर्स भी दे रही है. ग्राहक 12 महीने तक का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन चुन सकते हैं. वहीं कुछ खास क्रेडिट कार्ड्स पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा.

Blaupunkt Mini LED TV: डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी
इन टीवी में कंपनी ने Mini QD Technology का इस्तेमाल किया है, जो 1.1 बिलियन रंग दिखाने में सक्षम है. इसमें आपको 1500 निट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है, यानी रोशनी वाली जगह पर भी स्क्रीन बेहद क्लियर और शार्प नजर आती है. ये टीवी Dolby Vision, HDR10 और HLG जैसे एडवांस फॉर्मैट्स को सपोर्ट करते हैं. इसकी मदद से आपको हर सीन में गहरे ब्लैक और अल्ट्रा-ब्राइट विजुअल्स का एक्सपीरियंस मिलेगा.

Blaupunkt Mini LED TV: साउंड क्वालिटी
सिर्फ पिक्चर ही नहीं, साउंड एक्सपीरियंस पर भी कंपनी ने खास ध्यान दिया है. इस टीवी में 108W का Dolby Atmos-certified स्पीकर सिस्टम दिया गया है. इसमें कुल 6 स्पीकर्स हैं, जिनमें 2 सबवूफर्स भी शामिल हैं. इसका मतलब है कि आपको घर बैठे थिएटर जैसा दमदार साउंड मिलेगा.

Blaupunkt Mini LED TV: गेमर्स के लिए खास
गेमिंग लवर्स के लिए भी ये टीवी किसी गिफ्ट से कम नहीं है. इसमें मिलेगा –
• 120Hz Refresh Rate
• MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation)
• ALLM (Auto Low Latency Mode)
• VRR (Variable Refresh Rate)

ये सभी फीचर्स मिलकर गेमिंग को स्मूद और बिना लैग के बनाते हैं.

Blaupunkt Mini LED TV: डिजाइन और कनेक्टिविटी
टीवी का डिजाइन बेहद मॉडर्न और प्रीमियम है. इसमें स्लिम, बेज़ल-लेस फ्रेम और मेटल बेस दिया गया है, जो इसे एलीगेंट लुक देता है.

कनेक्टिविटी के लिए इसमें मिलते हैं –
• Bluetooth 5.0
• Dual-band Wi-Fi
• Chromecast और Apple AirPlay सपोर्ट

ये टीवी Google TV OS पर रन करता है और इसमें Google Assistant भी इनबिल्ट है, यानी आप सिर्फ वॉइस से ही चैनल, एप्स और कंटेंट कंट्रोल कर सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

Blaupunkt

