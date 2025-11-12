Advertisement
Blaupunkt का सबसे धमाकेदार Soundbar लॉन्च! 17 स्पीकर, 1200W पावर आउटपुट और 3 साल की फ्री वारंटी के साथ घर बनेगा थिएटर

Blaupunkt ने भारतीय मार्केट में अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड साउंडबार SBW600 Emperor Dolby Atmos लॉन्च किया है. यह एक 12.1.4 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जिसे खास तौर पर 3D सराउंड साउंड देने के लिए डिजाइन किया गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 12, 2025, 10:28 AM IST
Blaupunkt ने भारतीय मार्केट में अपना अब तक का सबसे एडवांस्ड साउंडबार SBW600 Emperor Dolby Atmos लॉन्च किया है. यह एक 12.1.4 चैनल होम थिएटर सिस्टम है, जिसे खास तौर पर 3D सराउंड साउंड देने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें Dolby Atmos टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो यूजर को एक ऐसा ऑडियो एक्सपीरियंस देती है जैसे आप थिएटर में बैठे हों.

17 ड्राइवर और 1200W का जबरदस्त आउटपुट
इस साउंडबार की सबसे बड़ी खासियत है इसका 17-ड्राइवर कॉन्फिगरेशन, जिसमें सेंटर, साइड और अप-फायरिंग स्पीकर शामिल हैं. इसके साथ एक 8-इंच वायरलेस सबवूफर दिया गया है जो 20Hz तक का अल्ट्रा-डीप बास पैदा करता है. कुल मिलाकर यह सिस्टम 1200 वाट का पावर आउटपुट देता है, जो किसी भी मूवी, गेम या म्यूजिक को पूरी तरह से सिनेमैटिक बना देता है.

वायरलेस कनेक्टिविटी और Zero Lag ऑडियो
Blaupunkt ने SBW600 Emperor में 5.8G वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जिससे इसके रियर सैटेलाइट स्पीकर और सबवूफर बिना किसी लैग के कनेक्ट होते हैं. इसका मतलब है कि चाहे म्यूजिक चल रहा हो या मूवी, साउंड हर कोने में सिंक होकर फैलता है, जिससे यूजर को एक मल्टी-डायमेंशनल साउंड एक्सपीरियंस मिलता है.

प्रीमियम डिजाइन और एडवांस्ड कंट्रोल्स
Blaupunkt SBW600 Emperor का डिजाइन भी उतना ही शानदार है जितनी इसकी साउंड क्वालिटी. यह एयरोस्पेस-ग्रेड मेटल बॉडी में बना है, जिसमें ब्रश्ड फिनिश दी गई है. इसमें IntelliTouch LED इंटरफेस दिया गया है जो कंट्रोल्स को और स्मार्ट बनाता है. कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI eARC, Optical, और AUX-in पोर्ट्स दिए गए हैं, ताकि यूजर अपने टीवी, गेमिंग कंसोल या किसी भी म्यूजिक डिवाइस को आसानी से कनेक्ट कर सकें.

Karaoke का मजा और 3 साल की वारंटी
जो लोग पार्टी और गाने के शौकीन हैं, उनके लिए इस साउंडबार में Karaoke फीचर दिया गया है. यह दो वायरलेस माइक्रोफोन के साथ आता है, जिससे घर पर ही लाइव सिंगिंग का मजा लिया जा सकता है. Blaupunkt ने इस साउंडबार के साथ एक अनोखी सुविधा भी दी है – भारत की पहली 3 साल की वारंटी और फ्री डोरस्टेप इंस्टॉलेशन. कंपनी पूरे भारत में इस सर्विस को मुफ्त उपलब्ध कराएगी, जो इसे अपने सेगमेंट का सबसे बेहतरीन पैकेज बनाता है.

भारतीय मार्केट में प्रीमियम साउंड का नया स्टैंडर्ड
Blaupunkt SBW600 Emperor सिर्फ एक साउंडबार नहीं, बल्कि होम थिएटर के अनुभव को एक नए स्तर पर ले जाने वाला सिस्टम है. इसके हाई-एंड फीचर्स, डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट, और इंडस्ट्री-फर्स्ट वारंटी इसे भारतीय ऑडियो मार्केट में एक गेम-चेंजर प्रोडक्ट बनाते हैं. अगर आप अपने घर में थिएटर जैसी आवाज का अनुभव चाहते हैं, तो Blaupunkt SBW600 Emperor आपके लिए परफेक्ट चॉइस साबित हो सकता है.

