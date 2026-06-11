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कम दाम में प्रीमियम म्यूजिक का मजा! Blaupunkt लाया दमदार बैटरी वाला स्पीकर, आप भी देखें डिटेल्स

Blaupunkt ने भारत में अपना नया Rock & Roll Rave पार्टी स्पीकर लॉन्च कर दिया है. इसमें दमदार Bass Boost टेक्नोलॉजी और 12 घंटे की धाकड़ बैटरी लाइफ मिलती है. कम कीमत में प्रीमियम साउंड और बेहतरीन पोर्टेबिलिटी देने वाले इस पार्टी स्पीकर के फीचर्स, कीमत और स्पेसिफिकेशन्स की पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 11, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:11 AM IST
कम दाम में प्रीमियम म्यूजिक का मजा! Blaupunkt लाया दमदार बैटरी वाला स्पीकर, आप भी देखें डिटेल्स
Image Credit: Blaupunkt ने भारत में अपना नया Rock &amp; Roll Rave पार्टी स्पीकर लॉन्च कर दिया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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