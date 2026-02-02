छोटे साइज में बड़ा धमाका! Blaupunkt ने लॉन्च किया 60W पावर वाला OMG Atom BT स्पीकर, डीजे जैसी आएगी आवाज

Blaupunkt OMG Atom BT Speaker: अगर आप म्यूजिक सुनने के शौकीन हैं, तो यह खबर आपके लिए है. ऑडियो प्रोडक्ट बनाने वाली जानी-मानी कंपनी Blaupunkt ने भारत में अपना नया ब्लूटूथ स्पीकर OMG Atom लॉन्च कर दिया है. कंपनी का कहना है कि यह स्पीकर छोटे साइज में भी बड़ी साउंड पावर देने के लिए बना है. इसकी आवाज किसी बड़े म्यूजिक सिस्टम को टक्कर देने वाली है. अगर आप पार्टी लवर हैं, तो यह गैजेट आपकी विश-लिस्ट में टॉप पर होने वाला है. हम यहां आपको इस पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर की खूबियां बता रहे हैं.

60 वॉट का दमदार साउंड आउटपुट

इस स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 60 वॉट की साउंड आउटपुट पावर है. इतने छोटे स्पीकर में इतनी तेज और साफ आवाज मिलना कम देखा गया है. कंपनी के अनुसार, तेज आवाज पर भी इसका साउंड फटता नहीं है और म्यूजिक साफ सुनाई देता है. पार्टी हो, घर पर म्यूजिक सुनना हो या बाहर दोस्तों के साथ समय बिताना हो हर जगह यह स्पीकर आपके काम आ सकता है.

बेहतर हार्डवेयर और गहरा बेस

कंपनी ने OMG Atom में डुअल मेटल-कोर स्पीकर ड्राइवर्स लगाए हैं. यह लंबे समय तक चलने और लगातार तेज आवाज में भी बेहतर परफॉर्मेंस देता है. इसमें आपको डुअल बेस रेडिएटर्स भी मिल जाता है, जो इसको तगड़ा बेस देता है. इस छोटे स्पीकर में आपको तेज आवाज के साथ म्यूजिक का मजा भी मिलने वाला है. इसमें आपको नई डिजिटल साउंड प्रोसेसिंग (DSP) टेक्नोलॉजी मिल जाती है. इससे गाना सुनते समय आवाज ज्यादा साफ, बैलेंस और डिटेल में सुनाई देती है. इस स्पीकर में आप हर तरह के गाने सुन सकते हैं.

मिल रही पार्टी वाली लाइट

इसमें आपको पार्टी ऑरा लाइट्स (Party Aura Lights) भी मिल रही है. यह आपके म्यूजिक की बीट्स के साथ जलती-बूझती है. इसका डिजाइन मार्केट में आने वाले और स्पीकर्स की तरह गोल न होकर थोड़ा रग्ड और मॉडर्न है. इसे IPX6 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि यह पानी की बौछारों और धूल-मिट्टी को आसानी से झेल सकता है. इसको आप आराम से पूल साइड पार्टी या आउटडोर ट्रिप पर ले जा सकते है. रग्ड बिल्ड क्वालिटी की वजह से यह काफी टिकाऊ भी है.

कीमत और उपलब्धता

Blaupunkt ने इस पावरफुल OMG Atom BT स्पीकर की कीमत 4,999 रुपये रखी है. इसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और बड़े रिटेल स्टोर्स से इस कीमत में खरीद सकते है.

