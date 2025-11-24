दीवार को थियेटर बना देगा ये 64-इंच का Smart TV! साउंड ऐसा कि कमरा बन जाएगा डिस्को क्लब, जानिए कीमत और फीचर्स

Blaupunkt ने भारत में अपनी नई SonicQ QLED TV सीरीज पेश की है, जिसे डिस्प्ले क्वालिटी, साउंड पावर और स्मार्ट फीचर्स के कॉम्बिनेशन में एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देने के लिए डिजाइन किया गया है. इस नई लाइनअप में तीन स्क्रीन साइज शामिल किए गए हैं—55 इंच, 65 इंच और 75 इंच. इन टीवी में QLED 4K पैनल, 120Hz MEMC, Dolby Vision और 80W स्टीरियो साउंड जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे यह सीरीज एंटरटेनमेंट और गेमिंग दोनों के लिए काफी आकर्षक बन जाती है. अगर आप पूरी स्पेसिफिकेशन, परफॉर्मेंस और कीमत की जानकारी ढूंढ रहे हैं, तो आगे सब कुछ विस्तार से दिया गया है.

डिजाइन और क्वालिटी: स्लिम बेजल-लेस लुक के साथ 4K QLED डिस्प्ले

Blaupunkt SonicQ QLED TV के तीनों मॉडल—55 इंच, 65 इंच और 75 इंच- स्लिम और बेजल-लेस डिजाइन के साथ आते हैं. इसका एलॉय स्टैंड टीवी को एक मॉडर्न और प्रीमियम अपील देता है. सभी मॉडल्स में QLED 4K डिस्प्ले दिया गया है, जो 1.1 बिलियन कलर्स दिखाने में सक्षम है. इसका मतलब है कि पिक्चर क्वालिटी अधिक जीवंत, शार्प और नेचुरल दिखाई देती है.

इन टीवी में HDR10+, Dolby Vision और 550 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट है, जिससे हाई-डायनामिक रेंज कंटेंट बेहद डिटेल और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट के साथ नजर आता है. चाहे आप HDR मूवी देख रहे हों या गेमिंग कर रहे हों, तस्वीर की क्वालिटी स्पष्ट और शानदार बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

गेमिंग और परफॉर्मेंस: 120Hz MEMC, VRR और ALLM का साथ

Blaupunkt SonicQ QLED सीरीज तेज-चलती वीडियो और गेमिंग को ध्यान में रखते हुए 120Hz MEMC टेक्नोलॉजी के साथ आती है. यह फीचर वीडियो में ब्लर और जडर कम करता है, जिससे मूवमेंट ज्यादा स्मूद महसूस होता है. इसके साथ VRR और ALLM जैसे फीचर्स गेमिंग के दौरान रिफ्रेश रेट और लेटेंसी को नियंत्रण में रखते हैं. यह खासतौर पर उन यूजर्स के लिए उपयोगी है जो कंसोल गेमिंग या हाई-स्पीड स्पोर्ट्स कंटेंट देखते हैं. टीवी में 2GB RAM और 32GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जो ऐप्स चलाने और स्मूद स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त स्पेस प्रदान करता है. मल्टीटास्किंग और ऐप्स स्विचिंग भी बिना किसी लैग के आराम से होती है.

साउंड एक्सपीरियंस: 80W स्टीरियो सिस्टम और Dolby Atmos का दम

Blaupunkt ने इस टीवी में 80W का स्टीरियो बॉक्स स्पीकर सेटअप दिया है, जो इस प्राइस रेंज में काफी पावरफुल माना जाता है. Dolby Digital और Dolby Atmos के सपोर्ट के साथ यह टीवी थिएटर जैसा ऑडियो एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है. चाहे आप मूवी देखें, वेब सीरीज स्ट्रीम करें या गेम खेलें, साउंड आउटपुट गहरा और इमर्सिव महसूस होता है.

स्मार्ट फीचर्स: Google TV 5.0 के साथ ज्यादा कंट्रोल और ज्यादा कंटेंट

टीवी out-of-the-box Google TV 5.0 पर चलता है, जो पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन, मल्टी प्रोफाइल सपोर्ट और बड़े ऐप इकोसिस्टम का लाभ देता है. Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, Apple TV और YouTube जैसे सभी लोकप्रिय प्लेटफॉर्म इस पर सपोर्टेड हैं. कनेक्टिविटी में ड्यूल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.0, HDMI और USB पोर्ट्स शामिल हैं. यह साउंडबार, गेमिंग कंसोल और बाहरी डिवाइसेस के साथ भी आसानी से कनेक्ट हो जाता है. रिमोट में Netflix, Prime Video और YouTube जैसे ऐप्स के लिए डेडिकेटेड बटन दिए गए हैं, जिससे यूजर्स इन प्लेटफॉर्म्स तक तुरंत पहुंच सकते हैं.

कीमत और उपलब्धता: Flipkart पर एक्सक्लूसिव लॉन्च

SonicQ QLED TV सीरीज को Blaupunkt ने Flipkart पर एक्सक्लूसिव लॉन्च किया है. कीमतें काफी आक्रामक और बजट-फ्रेंडली रखी गई हैं.

55 इंच मॉडल की कीमत ₹32,999

65 इंच मॉडल की कीमत ₹44,999

75 इंच मॉडल की कीमत ₹65,999

सभी मॉडल्स एक ही प्रीमियम फिनिश में उपलब्ध हैं. सेल अवधि के दौरान बैंक ऑफर्स या अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकते हैं, जिससे इनकी कीमत और भी कम हो सकती है.