/AI से सबसे ज्यादा खतरा किसे? सर्वे ने चौंकाया, जिनके हाथ में AI की कमान वही नौकरी को लेकर डरे; इंजीनियर्स हैं रिलैक्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद लोगों को काम तो आसान हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा चर्चा है वह है छंटनी का. AI के दौर में टेक जगत की कई कंपनियों में सैकड़ों की संख्या में छंटनी हो चुकी है. ऐसे में लोगों को चिंता है कि क्या एआई उनके नौकरी के लिए भी खतरा है? एक नए सर्वे ने इस सवाल पर चौंकाने वाला खुलासा किया है. सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों के कंधों पर AI को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही सबसे ज्यादा छंटनी के डर में जी रहे हैं, वहीं जिन इंजीनियर्स को सबसे पहले खतरे में माना जा रहा था, वे इस मामले में सबसे ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे हैं.