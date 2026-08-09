Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /टेक
  • /AI से सबसे ज्यादा खतरा किसे? सर्वे ने चौंकाया, जिनके हाथ में AI की कमान वही नौकरी को लेकर डरे; इंजीनियर्स हैं रिलैक्स

AI से सबसे ज्यादा खतरा किसे? सर्वे ने चौंकाया, जिनके हाथ में AI की कमान वही नौकरी को लेकर डरे; इंजीनियर्स हैं रिलैक्स

AI के आने के बाद से ही टेक समेत दूसरे सेक्टर में छंटनी की चिंता बनी हुई है. इसी को लेकर हुए एक नए सर्वे ने चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. AI डेवलप करने वाले 66% प्रोफेशनल्स खुद नौकरी जाने के डर में हैं, वहीं इंजीनियर्स इस डर से बेफ्रिक लग रहे हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 09, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 02:35 PM IST
AI से सबसे ज्यादा खतरा किसे? सर्वे ने चौंकाया, जिनके हाथ में AI की कमान वही नौकरी को लेकर डरे; इंजीनियर्स हैं रिलैक्स

About the Author

Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
काम का प्रेशर: वीकली ऑफ नहीं मिला, दूसरों की गलतियों की सजा पर महिला ने की खुदकुशी
2
3
4
5