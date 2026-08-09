/AI से सबसे ज्यादा खतरा किसे? सर्वे ने चौंकाया, जिनके हाथ में AI की कमान वही नौकरी को लेकर डरे; इंजीनियर्स हैं रिलैक्स

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने के बाद लोगों को काम तो आसान हुआ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा चर्चा है वह है छंटनी का. AI के दौर में टेक जगत की कई कंपनियों में सैकड़ों की संख्या में छंटनी हो चुकी है. ऐसे में लोगों को चिंता है कि क्या एआई उनके नौकरी के लिए भी खतरा है? एक नए सर्वे ने इस सवाल पर चौंकाने वाला खुलासा किया है. सर्वे की रिपोर्ट बताती है कि जिन लोगों के कंधों पर AI को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है, वही सबसे ज्यादा छंटनी के डर में जी रहे हैं, वहीं जिन इंजीनियर्स को सबसे पहले खतरे में माना जा रहा था, वे इस मामले में सबसे ज्यादा रिलैक्स नजर आ रहे हैं.
प्रोफेशनल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म Blind ने भारत में एक सर्वे कराया, जिसका रिजल्ट सोच से ही अलग आया. सर्वे के मुताबिक, AI और मशीन लर्निंग रोल में काम करने वाले 66% कर्मचारियों को डर है कि अगले तीन से छह महीनों में उनकी टीम में छंटनी या कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कटौती हो सकती है. यह सर्वे जुलाई 2026 में 1,552 भारतीय कर्मचारियों के बीच किया गया था.
सर्वे के रिजल्ट में सामने आया कि AI और ML रोल में छंटनी का डर उतना ही है, जितनी सेल्स, मार्केटिंग, प्रॉडक्ट और डिजाइन जैसे सेक्टर में देखी जा रही है.
डेटा के अनुसार, सबसे ज्यादा छंटनी की उम्मीद सेल्स और मार्केटिंग में काम करने वाले 68% कर्मचारियों ने जताई है. इसके ठीक बाद 66% के साथ AI और ML तथा 65% के साथ प्रॉडक्ट और डिजाइन सेक्टर में काम करने वाले लोग आते हैं. इससे साफ होता है कि तेजी से बढ़ते AI सेक्टर का हिस्सा होने के बाद भी कर्मचारी खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं.
एआई के शुरुआती दौर में माना जा रहा था कि AI सबसे पहले इंजीनियरिंग की नौकरियों के लिए खतरा बनेगा, लेकिन सर्वे के डेटा इसके उलट हैं.
सिर्फ 24% इंजीनियर्स का मानना है कि छंटनी बहुत संभव है, जो कि किसी भी विभाग में सबसे कम है. कुल मिलाकर 58% इंजीनियर्स ने जॉब रिस्क की बात कही है, जो सर्वे के औसत से कम है.
डेटा और एनालिटिक्स सेक्टर में छंटनी का डर सबसे कम 51% देखा गया. यहां 10 में से 4 कर्मचारियों का मानना है कि उनकी नौकरी में कटौती की संभावना बहुत कम है.
चौंकाने वाली बात तो यह है कि जिन दो सेक्टर को AI से सबसे ज्यादा खतरा माना जा रहा था, वहां के लोग खुद को AI बनाने वाली टीमों से ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं.
कर्मचारियों की यह चिंता कंपनियों के आधार पर भी अलग-अलग है.
Salesforce के 81% और Oracle के 80% कर्मचारियों को छंटनी की चिंता है. इसके बाद उबर 77% और पेपैल 75% है.
वहीं भारत की SaaS कंपनियों में स्थिति बेहतर है. Zoho में सिर्फ 9% और Freshworks में 44% कर्मचारियों ने ही छंटनी की आशंका जताई है.
रिपोर्ट से यह भी साफ हुआ है कि कर्मचारियों का यह डर अचानक होने वाली छंटनी के सीधे बयानों से नहीं, बल्कि कंपनी में मिल रहे अंदरूनी संकेतों से पैदा हो रहा है.
27% कर्मचारियों ने बताया कि हायरिंग फ्रीज यानी नयी हायरिंग पर रोक इसका साफ संकेत हैं.
24% कर्मचारियों ने बजट और टीम का टारगेट कम किए जाने को खतरे की घंटी माना है.
वहीं, सिर्फ 9% मामलों में ही कंपनियों ने छंटनी का औपचारिक ऐलान किया है.