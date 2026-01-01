मम्मी अब बस भी करो... Blinkit ने खोला साल भर का कच्चा चिट्ठा; घी और करेले के ऑर्डर देख चकरा जाएगा सिर!

Blinkit 2025 in a Blink Campaign: साल 2025 खत्म हो चुका है और नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. पुराने साल 2025 के खत्म होते ही क्विक-कॉमर्स कंपनी Blinkit ने अपने अनोखे कैंपेन 2025 in a Blink को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा में है. Blinkit ने देशभर में ऐसे मजेदार बिलबोर्ड्स यानी होर्डिंग्स नए साल के मौके पर लगाए हैं जो साल भर की शॉपिंग आदतों का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं. Blinkit के इस डेटा के अनुसार इस साल भारतीयों ने न केवल राशन, बल्कि अपनी जरूरतों और क्रेविंग से जुड़े कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे.

घी और करेले का जलवा

सोशल मीडिया पर ब्लिंकिट की एक होर्डिंग ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है जिस पर लिखा है भारत ने इस साल 1,05,16,879 किलो घी ऑर्डर किया. साथ ही एक मजेदार टैगलाइन भी दी गई है-अब बस भी करो मम्मी. आपको जानकार हैरानी होगी कि एक साल में Blinkit से सब्जियों में 33 लाख से ज्यादा करेले ऑर्डर किए गए जिस पर कंपनी ने चुटकी लेते हुए लिखा कि और बोलो कुछ भी बना लो.

कॉलेज लाइफ और अनोखे रिकॉर्ड्स

मिंट की रिपोर्ट के अनुसार Blinkit के इस कैंपेन में छात्रों की मस्ती का भी जिक्र है. डेटा के मुताबिक XLRI के छात्रों ने IIM-कलकत्ता के मुकाबले दोगुने मिक्सर यानी नॉन-अल्कोहलिक बेवरेज ऑर्डर किए जो वहां की सोशल लाइफ की ओर इशारा करता है. इसके साथ ही एक अकेले शख्स ने साल भर में 2,417 पैकेट मैगी मंगवा डाले.

खास बात यह है कि हनी और अदरक का कॉम्बो 1.21 लाख बार साथ ऑर्डर हुआ. इसके साथ ही भारतीयों ने डिलीवरी राइडर्स को कुल 47.36 करोड़ रुपये की टिप देकर दिल जीत लिया.

सोशल मीडिया पर हो रही है चर्चा

Blinkit के इस क्रिएटिव मार्केटिंग स्टाइल की तुलना लोग स्पॉटिफाई रैप्ड से कर रहे हैं. यूजर्स इसे "ब्रिलियंट मार्केटिंग" बता रहे हैं. लोगों का कहना है कि डेटा को मीम्स और देसी ह्यूमर के साथ पेश करने का यह तरीका न केवल मनोरंजन करता है, बल्कि ब्रांड को लोगों से जोड़ता भी है.

Blinkit के इस कैंपेन को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है. कई यूजर्स इसे ज्यादा मजेदार बताया. लोगों को इसकी क्रिएटिविटी, देसी ह्यूमर और रिलेटेबल लाइन्स खूब पसंद आईं. इसको लेकर एक यूजर ने कमेंट किया, PR गेम के नियम बदल गए हैं ये ज्यादा मजेदार और याद रहने वाला है. वहीं एक दूसरे यूजर ने कहा कि ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है.

