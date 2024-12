क्रिसमस से पहले Blinkit लाया सीक्रेट सांता फीचर, जानें कैसे करेगा काम

Blinkit: क्रिसमस का त्योहार आने ही वाला है. पूरे देश में इसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है. क्रिसमस को ईसा मसीह के जन्म की खुशी में मनाया जाता है. क्रिसमस आने से पहले इस त्योहार को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए जोमैटो की कंपनी Blinkit ने एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसे सीक्रेट सांता फीचर कहा जाता है. यह फीचर यूजर्स को डिजिटल तरीके से गिफ्ट देने की सुविधा देता है. यूजर्स के लिए यह फीचर काफी काम का साबित हो सकता है. आइए आपको इस फीचर से बारे में विस्तार से बताते हैं.

Introducing Secret Santa by Blinkit

Its a new feature we've built that allows one to

Create a Secret Santa group on Blinkit

Invite friends & assign/ match Santas

Set a time and place for the gift exchange (with timely reminders)

Order gifts and get them delivered… twitter.com/skuCsBpbWD

Albinder Dhindsa albinder December 17 2024