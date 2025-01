Blinkit पर मिलेंगे नोकिया और शाओमी के स्मार्टफोन, इन शहरों में होगी डिलीवरी

Blinkit Deliver Nokia and Xiaomi Smartphones: क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ब्लिंकिट अब अपने ग्राहकों को शाओमी और नोकिया के स्मार्टफोन भी बेचेगी. यह प्लेटफॉर्म पहले से ही अपने ग्राहकों को लेटेस्ट आईफोन डिलीवर करता है. अब कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में नोकिया और शाओमी के फोन्स को भी शामिल किया है. अगर किसी यूजर को नोकिया या शाओमी का फोन खरीदना हो तो वह घर बैठे ब्लिंकिट ऐप से ऑर्डर कर सकता है. ऑर्डर करने के दस मिनट बाद मोबाइल यूजर के घर पर डिलीवर हो जाएगा.

Now get smartphones and feature phones delivered in just 10 minutes

Weve partnered with Xiaomi and Nokia to deliver their bestselling range in parts of Delhi NCR, Mumbai, and Bengaluru

Redmi 13 5G, Redmi 14C, iPhone 16, and Nokia 105 are already available on the Blinkit app.… twitter.com/MezOCBOmo6

Albinder Dhindsa albinder January 21 2025