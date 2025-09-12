सिर्फ 10 मिनट में घर पर होगा iPhone 17 डिलीवर! Blinkit ने मचा डाला धमाल, जानिए टाइम और डेट

Apple ने अपने ‘Awe Dropping’ इवेंट में नया iPhone 17 सीरीज और बहुप्रतीक्षित iPhone Air लॉन्च कर दिया है. इस इवेंट में कंपनी ने iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air को पेश किया. लॉन्च के तुरंत बाद भारत में एक बड़ी खबर आई है – देश की क्विक कॉमर्स कंपनी Blinkit ने घोषणा की है कि वह इन नए iPhones को कुछ ही मिनटों में लोगों के घर तक पहुंचाएगी.

Blinkit की 10 मिनट iPhone डिलीवरी

Blinkit ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले Twitter) पर पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी कि ग्राहक नए iPhone 17 सीरीज और iPhone Air को Blinkit ऐप से ऑर्डर कर सकेंगे. खास बात यह है कि यह डिवाइस उन्हें 10 मिनट में घर पर डिलीवर हो जाएगा. कंपनी ने एक तस्वीर शेयर की जिसमें लिखा है – “Coming Soon”, और साथ ही यह भी बताया गया कि डिलीवरी 10 मिनट में पूरी होगी. इस घोषणा के बाद टेक यूजर्स और iPhone फैंस में काफी उत्साह है क्योंकि अब लॉन्च के पहले दिन ही लोगों तक नया iPhone बेहद कम समय में पहुंच जाएगा.

iPhone 17 सीरीज और iPhone Air: कीमत और स्टोरेज

Apple ने इस बार नए iPhones को कई स्टोरेज ऑप्शन्स के साथ लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कीमत और उपलब्धता की डिटेल:

iPhone 17

• स्टोरेज: 256GB, 512GB

• कीमत: ₹82,900 और ₹1,02,900

• प्री-ऑर्डर: 12 सितंबर

• सेल: 19 सितंबर

iPhone Air

• स्टोरेज: 256GB, 512GB, 1TB

• कीमत: ₹1,19,900 / ₹1,39,900 / ₹1,59,900

• प्री-ऑर्डर: 12 सितंबर

• सेल: 19 सितंबर

iPhone 17 Pro

• स्टोरेज: 256GB, 512GB, 1TB

• कीमत: ₹1,34,900 / ₹1,54,900 / ₹1,74,900

• प्री-ऑर्डर: 12 सितंबर

• सेल: 19 सितंबर

iPhone 17 Pro Max

• स्टोरेज: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB

• कीमत: ₹1,49,900 / ₹1,69,900 / ₹1,89,900 / ₹2,29,900

• प्री-ऑर्डर: 12 सितंबर

• सेल: 19 सितंबर

Blinkit की एंट्री से बड़ा बदलाव

Blinkit का यह कदम भारत में स्मार्टफोन खरीदने के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है. अब तक लोग iPhone खरीदने के लिए लंबी कतार में खड़े होते थे या ऑनलाइन ऑर्डर कर कुछ दिन इंतजार करते थे. लेकिन Blinkit की क्विक डिलीवरी सर्विस की वजह से अब लोग मिनटों में नया iPhone अपने हाथ में पा सकेंगे. यह ट्रेंड आने वाले समय में और भी प्रचलित हो सकता है. हो सकता है कि भविष्य में अन्य प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर मिनटों में डिलीवर किए जाएं.

ग्राहकों के लिए क्या खास?

• लॉन्च होते ही iPhone तुरंत उपलब्ध होगा.

• प्रीमियम प्रोडक्ट मिनटों में घर पर मिलेगा.

• लंबी वेटिंग और डिलीवरी टाइम खत्म.

• Blinkit टेक्नोलॉजी और डिमांड दोनों को जोड़कर नया एक्सपीरियंस दे रही है.

FAQs

Q1. क्या Blinkit से iPhone 17 सीरीज सभी शहरों में मिलेगी?

फिलहाल कंपनी ने सिर्फ घोषणा की है. शुरुआती डिलीवरी बड़े शहरों में शुरू हो सकती है.

Q2. Blinkit कितने मिनट में iPhone डिलीवर करेगा?

कंपनी का दावा है कि नया iPhone केवल 10 मिनट में ग्राहक तक पहुँचेगा.

Q3. iPhone 17 सीरीज की प्री-ऑर्डर डेट क्या है?

12 सितंबर 2025 से प्री-ऑर्डर शुरू होंगे.

Q4. iPhone Air की शुरुआती कीमत कितनी है?

iPhone Air की शुरुआती कीमत ₹1,19,900 है.

Q5. क्या पुराने iPhone मॉडल भी Blinkit से मिलेंगे?

अभी तक Blinkit ने सिर्फ iPhone 17 सीरीज और iPhone Air के लिए जानकारी दी है.