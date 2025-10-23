Spam Call और मैसेज ने कर दिया है परेशान? बस कर लें 2 मिनट का ये काम, दूर हो जाएगी परेशानी!

Block Unwanted Calls: डेलीलाइफ में अनचाही कॉल और स्पैम मैसेज अक्सर ही लोगों को परेशान कर देते हैं. सिर्फ परेशान ही नहीं कई बार तो यूजर्स स्पैम का शिकार हो जाते हैं और जीवन भर की कमाई गंवा देते हैं. लेकिन अब राहत भरी खबर सामने आ रही है. ऐसा एक तरीका सामने आया है जिससे आप इन परेशानियों से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे और आपका नंबर स्पैम से सुरक्षित हो जाएगा. आइए जानते हैं स्पैम मैसेज और कॉल्स से बचने का पूरा तरीका.

टेलीमार्केटिंग कंपनियों की लगातार कॉल और मैसेज से हर मोबाइल यूजर परेशान है. कभी-कभी हम जरूरी काम छोड़कर कॉल उठाते हैं और पता चलता है कि यह सिर्फ स्पैम कॉल थी जिससे गुस्सा बढ़ने लगता है. इस परेशानी से बचने का एक आसान तरीका है. आप बस एक मैसेज भेजकर अपने नंबर को डू नॉट डिस्टर्ब (DND) रजिस्ट्री में रजिस्टर करवा सकते हैं. रजिस्टर होते ही ऐसे अनचाहे कॉल और मैसेज आपके नंबर पर आना बंद हो जाएंगे.

ये रहा पूरा प्रोसेस

टेलीमार्केटिंग कॉल्स और मैसेज से बचने के लिए आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहले अपने मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाएं और DND (Do Not Disturb) सेक्शन में अपना नंबर नोट कर दें. इसके बाद भेजे गए OTP को एंटर करें और प्रमोशनल कॉल्स और मैसेज ब्लॉक करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर दें. अगर आप जियो यूजर हैं तो यह काम आप जियो ऐप के जरिए भी आसानी से कर सकते हैं.

SMS से भी कर सकते हैं ब्लॉक

अगर आप वेबसाइट या ऐप इस्तेमाल किए बिना DND एक्टिवेट करना चाहते हैं तो SMS से भी यह काम कर सकते हैं. इसके लिए अपने रजिस्टर्ड नंबर से START 0 लिखकर 1909 पर भेज दें. इसके बाद अगर फिर भी कोई स्पैम या मार्केटिंग कॉल आती है तो आप मैसेज में UCC, कॉलर का नंबर और कॉल की डेट/ महीना लिखकर 1909 पर भेज सकते हैं. इससे उस नंबर से आने वाली अनचाही कॉल्स और मैसेज ब्लॉक हो जाते हैं.

इस तरह से भी करवा सकते हैं ब्लॉक

अगर वेबसाइट या SMS के जरिए DND एक्टिवेट करना मुश्किल लगे तो आप सीधे फोन कॉल करके भी इसे कर सकते हैं. इसके लिए 1909 नंबर पर कॉल करें और कॉल में बताए गए निर्देशों को फॉलो करें. कुछ ही मिनटों में आपका नंबर DND में रजिस्टर्ड हो जाएगा और उसके बाद आपको स्पैम कॉल्स और मैसेज आना बंद हो जाएगा.

