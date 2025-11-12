क्या वाकई बंद हो रहा है Facebook का Like बटन? Meta ने 17 साल पुराने फीचर पर चलाया हथौड़ा! गायब होगा नीला बटन

Facebook Like Button Disappearing: सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है! Facebook का वो Like बटन जिसे हम सालों से हर पोस्ट, फोटो और वीडियो पर दबाते आए हैं अब बदलने वाला है. कंपनी लाइक बटन को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है जो लाखों पेज और ब्लॉग्स पर असर डालेगा. फेसबुक के इस लाइक बटन का इस्तेमाल आमतौर पर फेसबुक पेज, ब्लॉग्स, न्यूज साइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर किया जाता है जहां यूजर्स अपने Facebook अकाउंट से किसी पोस्ट या प्रोडक्ट को Like और कमेंट कर सकते थे. आइए जानते हैं आखिर क्या है ये बदलाव और क्यों फेसबुक ने लिया अपने सबसे फेमस फीचर में बदलाव करने का फैसला.

Meta ने घोषणा की है कि 10 फरवरी 2026 से Facebook का Like और Comment बटन किसी भी बाहरी वेबसाइट पर काम नहीं करेगा. इन बटनों का इस्तेमाल ज्यादातर ब्लॉग्स, न्यूज साइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर किया जाता था. जहां यूजर्स अपने Facebook अकाउंट से किसी पोस्ट या प्रोडक्ट को Like और कमेंट कर सकते थे.

Facebook ऐप पर Like बटन रहेगा

सबसे खास बात यह है कि Facebook प्लेटफॉर्म के अंदर Like बटन हटाया नहीं जा रहा है. यूजर्स अब भी पोस्ट, फोटो, रील्स या वीडियो पर रिएक्शन दे सकेंगे. कंपनी यह बदलाव सिर्फ उन वेबसाइटों के लिए कर रही है जो अपने पेज पर Facebook के Like या Comment प्लगइन का यूज करती है.

सरल शब्दों में समझें क्या होगा बदलाव

आइए इसे एक उदाहरण के जरिए से सरल भाषा में समझते हैं. मान लीजिए आप किसी न्यूज वेबसाइट पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं. न्यूज के नीचे आपको फेसबुक का नीले अंगूठे वाला लाइक बटन दिखता है. आप उस पर क्लिक करते ही बिना फेसबुक ऐप खोले, अपनी फेसबुक आईडी से उस खबर को लाइक और कमेंट कर देते हैं. ये लाइक और कमेंट आपके फेसबुक दोस्तों को भी दिखाई देता है. लेकिन अब यही सुविधा खत्म होने वाली है. अगले साल की 10 फरवरी से ऐसे बाहरी वेबसाइटों पर फेसबुक का लाइक बटन या कमेंट बॉक्स नहीं मिलेगा. अब लाइक या कमेंट करने के लिए आपको सीधे फेसबुक ऐप या वेबसाइट पर जाना होगा.

Meta ने क्यों लिया यह फैसला

Meta के मुताबिक यह फैसला उसके डेवलपर टूल्स को सरल बनाएगा. Facebook के ये एम्बेडेड प्लगइन्स 10 साल से भी पुराने हैं और अब इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है. प्राइवेसी नियमों में सख्ती, डेटा शेयरिंग पॉलिसी में बदलाव और नए सोशल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने से इन टूल्स की जरूरत भी करीब-करीब खत्म हो चुकी है.

फरवरी 2026 के बाद क्या होगा?

Meta के अनुसार इस बदलाव के बाद वेबसाइटें खराब नहीं होंगी. बस पुराने Like और Comment बटन 0×0 पिक्सल की जगह लेंगे यानी गायब हो जाएंगे. लेकिन इसका पेज पर कोई एरर नहीं दिखेगा. डेवलपर्स को तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करनी है लेकिन भविष्य में साइट की परफॉर्मेंस बेहतर रखने के लिए पुराने कोड हटाने की सलाह दी गई है.

एक डिजिटल आइकॉन का अंत

2009 में लॉन्च हुआ Facebook का Like बटन इंटरनेट की दुनिया में बहुत फेमस बन गया है. इसने ऑनलाइन अपनी पसंद जताने का तरीका बदल दिया और पब्लिशर्स के लिए कंटेंट की लोकप्रियता का पैमाना बन गया. लेकिन अब डिजिटल दुनिया बदल चुकी है यूजर्स कई ऐप्स में बंट चुके हैं एल्गोरिद्म बाहरी संकेतों पर कम निर्भर हैं और प्राइवेसी नियम सख्त हो चुके हैं. Meta अब ऐसे टूल्स पर ध्यान देना चाहता है जो भविष्य के लिए ज्यादा उपयोगी और इनोवेटिव हों.

