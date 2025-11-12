Advertisement
trendingNow12998491
Hindi Newsटेक

क्या वाकई बंद हो रहा है Facebook का Like बटन? Meta ने 17 साल पुराने फीचर पर चलाया हथौड़ा! गायब होगा नीला बटन

Blue Like Thumb Gone: फेसबुक यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आई है! Meta ने ऐसा फैसला लिया है जो सीधे तौर पर करोड़ों फेसबुक यूजर्स को प्रभावित करेगा. वो नीला Like बटन, जो सालों से दिखता आया है, अब जल्द ही कुछ साइटों के लिए गायब होने वाला है. कंपनी ने फेसबुक के इस मशहूर फीचर को लेकर बड़ा कदम उठाया है. Meta ने यह फैसला क्यों लिया? आइए जानते हैं पूरा मामला.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या वाकई बंद हो रहा है Facebook का Like बटन? Meta ने 17 साल पुराने फीचर पर चलाया हथौड़ा! गायब होगा नीला बटन

Facebook Like Button Disappearing: सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है! Facebook का वो Like बटन जिसे हम सालों से हर पोस्ट, फोटो और वीडियो पर दबाते आए हैं अब बदलने वाला है. कंपनी लाइक बटन को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है जो लाखों पेज और ब्लॉग्स पर असर डालेगा. फेसबुक के इस लाइक बटन का इस्तेमाल आमतौर पर फेसबुक पेज, ब्लॉग्स, न्यूज साइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर किया जाता है जहां यूजर्स अपने Facebook अकाउंट से किसी पोस्ट या प्रोडक्ट को Like और कमेंट कर सकते थे. आइए जानते हैं आखिर क्या है ये बदलाव और क्यों फेसबुक ने लिया अपने सबसे फेमस फीचर में बदलाव करने का फैसला.

Meta ने घोषणा की है कि 10 फरवरी 2026 से Facebook का Like और Comment बटन किसी भी बाहरी वेबसाइट पर काम नहीं करेगा. इन बटनों का इस्तेमाल ज्यादातर ब्लॉग्स, न्यूज साइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर किया जाता था. जहां यूजर्स अपने Facebook अकाउंट से किसी पोस्ट या प्रोडक्ट को Like और कमेंट कर सकते थे.

Facebook ऐप पर Like बटन रहेगा
सबसे खास बात यह है कि Facebook प्लेटफॉर्म के अंदर Like बटन हटाया नहीं जा रहा है. यूजर्स अब भी पोस्ट, फोटो, रील्स या वीडियो पर रिएक्शन दे सकेंगे. कंपनी यह बदलाव सिर्फ उन वेबसाइटों के लिए कर रही है जो अपने पेज पर Facebook के Like या Comment प्लगइन का यूज करती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरल शब्दों में समझें क्या होगा बदलाव
आइए इसे एक उदाहरण के जरिए से सरल भाषा में समझते हैं. मान लीजिए आप किसी न्यूज वेबसाइट पर कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं. न्यूज के नीचे आपको फेसबुक का नीले अंगूठे वाला लाइक बटन दिखता है. आप उस पर क्लिक करते ही बिना फेसबुक ऐप खोले, अपनी फेसबुक आईडी से उस खबर को लाइक और कमेंट कर देते हैं. ये लाइक और कमेंट आपके फेसबुक दोस्तों को भी दिखाई देता है. लेकिन अब यही सुविधा खत्म होने वाली है. अगले साल की 10 फरवरी से ऐसे बाहरी वेबसाइटों पर फेसबुक का लाइक बटन या कमेंट बॉक्स नहीं मिलेगा. अब लाइक या कमेंट करने के लिए आपको सीधे फेसबुक ऐप या वेबसाइट पर जाना होगा.

Meta ने क्यों लिया यह फैसला

Meta के मुताबिक यह फैसला उसके डेवलपर टूल्स को सरल बनाएगा. Facebook के ये एम्बेडेड प्लगइन्स 10 साल से भी पुराने हैं और अब इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है. प्राइवेसी नियमों में सख्ती, डेटा शेयरिंग पॉलिसी में बदलाव और नए सोशल प्लेटफॉर्म्स के बढ़ने से इन टूल्स की जरूरत भी करीब-करीब खत्म हो चुकी है.

ये भी पढे़ंः सर्दियों में जान बचाएगा गीजर! बस ये 5 गलतियां करना छोड़ दें, वरना हो सकता है हादसा

फरवरी 2026 के बाद क्या होगा?
Meta के अनुसार इस बदलाव के बाद वेबसाइटें खराब नहीं होंगी. बस पुराने Like और Comment बटन 0×0 पिक्सल की जगह लेंगे यानी गायब हो जाएंगे. लेकिन इसका पेज पर कोई एरर नहीं दिखेगा. डेवलपर्स को तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करनी है लेकिन भविष्य में साइट की परफॉर्मेंस बेहतर रखने के लिए पुराने कोड हटाने की सलाह दी गई है.

एक डिजिटल आइकॉन का अंत

2009 में लॉन्च हुआ Facebook का Like बटन इंटरनेट की दुनिया में बहुत फेमस बन गया है. इसने ऑनलाइन अपनी पसंद जताने का तरीका बदल दिया और पब्लिशर्स के लिए कंटेंट की लोकप्रियता का पैमाना बन गया. लेकिन अब डिजिटल दुनिया बदल चुकी है यूजर्स कई ऐप्स में बंट चुके हैं एल्गोरिद्म बाहरी संकेतों पर कम निर्भर हैं और प्राइवेसी नियम सख्त हो चुके हैं. Meta अब ऐसे टूल्स पर ध्यान देना चाहता है जो भविष्य के लिए ज्यादा उपयोगी और इनोवेटिव हों.

ये भी पढ़ेंः Google Play Store में आ रहा 'जासूस', बताएगा कौन सा App खा रहा है आपकी बैटरी?

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Facebook Like ButtonMetaFacebook Like button disappearing

Trending news

दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा,
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद महाराष्ट्र में ATS का बड़ा एक्शन, टीचर के घर मारा छापा,
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
क्या अपनी भविष्यवाणी ही PK को ले डूबी? बिहार में कहां चूक गए चुनावी रणनीतिकार
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: दिल्ली धमाके में बड़ा खुलासा, 3000 किलो विस्फाेटक से तबाही मचाने का था प्लान, 'पैनिक' होकर कर दिया ब्लास्ट, पल-पल की अपडेट
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
Weather
घना कोहरा और बर्फबारी बढ़ाने वाली है ठिठुरन, पहाड़ों में लुढ़केगा तापमान
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
Droupadi Murmu
बोत्सवाना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भव्य स्वागत, इन मुद्दों पर हो सकती है बात
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Narendra Modi
पहलगाम हमले के बाद PM मोदी ने जो काम किया था, वो आज फिर करेंगे?
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
Rajeev Sandhu
Rajeev Sandhu: 21 साल की उम्र में दुश्मनों को उल्टे पैर दौड़ाने वाला 'अमर शहीद'
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
zubeen garg death case
8 दिसंबर को असम के आइकन को मिलेगा न्याय, जुबिन गर्ग की मौत पर CM सरमा का बड़ा बयान
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
red fort blast
सरहद पार बैठे आकाओं से जुड़े ब्लास्ट के तार, क्यों है सबसे खतरनाक टेरर मॉड्यूल?
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर
DNA
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश पाकिस्तान में रची गई! ISKP-ISI गठजोड़ पर एजेंसियों की नजर