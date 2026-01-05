Bluetooth बना हैकर्स का नया हथियार! ऑन करने से पहले हो जाएं अलर्ट, नहीं तो खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Bluetooth Security Risk: अगर आप भी अपने स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन रखते हैं, तो यह खबरे आपके लिए हैं. क्या आपको पता है कि फोन का ब्लूटूथ ऑन रखना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? अगर मैं कहूं कि स्कैमर ब्लूटूथ का इस्तेमाल करके आपके बैंक खाते से पैसे चुरा सकते हैं, तो बहुत से लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे. लेकिन ऐसा संभव है. स्कैमर इसका फायदा उठाकर आपको भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं. ब्लूटूथ ऑन रखने से आपका बैंक अकाउंट साफ हो सकता है.

पब्लिक प्लेस पर ब्लूटूथ को लेकर बरतें सावधानी

कई बार आपको अपने फोन में इयरफोन या कोई दूसरी एक्सेसरीज को कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ ऑन करना पड़ता है. इसके बाद अक्सर लोग ब्लूटूथ को ऑफ करना भूल जाते हैं. लोगों को लगता है कि ब्लूटूथ ऑन रहने से कोई नुकसान नहीं होता. लोगों का यही भरोसा स्कैमर्स को आपके फोन को हैक करने का एक तरीका दे देता है. इसके लिए स्कैमर्स ट्रेन, बस या मार्केट जैसे किसी पब्लिक प्लेस का सहारा लेते हैं. इसलिए ऐसी जगहों पर ब्लूटूथ को लेकर सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें:- Republic Day Parade 2026: कैसे और कहां बुक करें टिकट? जानिए पूरा प्रोसेस

Add Zee News as a Preferred Source

ब्लूटूथ से कैसे होगा बैंक अकाउंट खाली?

ब्लूटूथ से स्कैमर्स आपके फोन में सेंध लगाते हैं. इसके लिए वो ब्लूजैकिंग तकनीक का सहारा लेते हैं. इस तकनीक में स्कैमर पब्लिक प्लेस में आपको ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं. अगर आपने गलती से इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया तो स्कैमर आपके फोन में घुस सकते हैं. एक बार स्कैमर को आपके फोन का एक्सेस मिलते ही वो पासवर्ड, कार्ड डिटेल और बैंकिंग डिटेल चुरा लेते हैं. इसके बाद वो आपके अकाउंट में पड़े सारे पैसे गयाब कर देते हैं.

बचाव के लिए करें ये काम

ब्लूजैकिंग या ब्लूटूथ से अपने फोन को हैक होने से बचाने के लिए आप उपयोग ना होने पर ब्लूटूथ बंद रखें. पब्लिक प्लेस में इसका खसा ध्यान रखें. अगर आपको किसी भी कारण से ब्लूटूथ ऑन रखना है, तो अनजान डिवाइस से अपने फोन को कभी भी पेयर न करें. इसके साथ आप अपने ब्लूटूथ को नॉन-डिस्कवरेबल मोड में रख सकते हैं, इससे यह दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट नहीं होता.

यह भी पढ़ें:- Samsung Galaxy S26 Ultra को लेकर हुआ सबसे बड़ा खुलासा! अब करेगा iPhone की बराबरी