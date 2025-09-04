Bluetooth-WiFi हमेशा ऑन रखना पड़ सकता है भारी, कैमरा-माइक तक हो सकता है हैक
Hindi Newsटेक

Bluetooth-WiFi हमेशा ऑन रखना पड़ सकता है भारी, कैमरा-माइक तक हो सकता है हैक

क्या आप भी अपने स्मार्टफोन का Bluetooth और Wi-Fi हमेशा ऑन छोड़ देते हैं? जवाब अगर हां है तो जरा सावधान हो जाइए. आपकी ये आदत आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि इन फीचर्स के लगातार एक्टिव रहने से न सिर्फ फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती है बल्कि  हैकर्स आसानी से आपकी डिवाइस तक पहुंच सकते हैं. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 04, 2025, 06:50 AM IST
Bluetooth-WiFi हमेशा ऑन रखना पड़ सकता है भारी, कैमरा-माइक तक हो सकता है हैक

Bluetooth Wi-Fi Risks: आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल का Bluetooth और Wi-Fi हमेशा ऑन छोड़ देते हैं, जिसे बार-बार इन्हें ऑन-ऑफ करने की झंझट न हो. लेकिन क्या आपको पता है कि यह छोटी सी आदत आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है? लगातार Bluetooth और Wi-Fi ऑन रखने से न सिर्फ फोन की बैटरी जल्दी खत्म होती है, बल्कि आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ जाता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं आखिर क्यों आपको इन फीचर्स को हर समय ऑन रखने से बचना चाहिए और इसके क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

आपके लिए हो सकता है खतरनाक
अगर आपका Bluetooth या Wi-Fi हर समय ऑन रहता है, तो यह हैकर्स के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकता है. साइबर अटैकर्स दूर बैठकर भी आपके फोन को अपना टारगेट बना सकते हैं और पब्लिक नेटवर्क या किसी अनजान ब्लूटूथ डिवाइस से कनेक्ट करके उसमें वायरस या स्पायवेयर डाल सकते हैं. इससे न सिर्फ आपकी फाइलें और डेटा चोरी हो सकते हैं, बल्कि आपके बैंकिंग ऐप्स तक की जानकारी खतरे में पड़ जाती है. कई बार तो हैकर्स फोन का कैमरा और माइक तक का भी कंट्रोल ले लेते हैं. साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी बार-बार चेतावनी देते हैं कि सिर्फ सुविधा के लिए इन फीचर्स को ऑन रखना आपकी सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है. 
 
डेटा हो सकता है चोरी
अगर आप Bluetooth और Wi-Fi हमेशा ऑन रखते हैं, तो आपका फोन हैकर्स और संदिग्ध ऐप्स के लिए आसान टारगेट बन जाता है. कई बार एप्लिकेशन और वेबसाइट बैकग्राउंड में आपकी लोकेशन और नेटवर्क से जुड़ी जानकारी चुपके से ले लेते हैं. वहीं पब्लिक Wi-Fi सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस पर आपके पासवर्ड और बैंकिंग डिटेल्स आसानी से चोरी हो सकती हैं. ज्यादातर साइबर हमले भी इसलिए होते हैं क्योंकि लोग लालच में आकर फ्री Wi-Fi से अपने फोन को कनेक्ट कर लेते हैं. ऐसा करना आपकी प्राइवेसी और डिजिटल पहचान के लिए खतरनाक हो सकता है. इसलिए जरूरत न हो तो इन फीचर्स को बंद ही रखें.

ये भी पढ़ें- Google का बड़ा सरप्राइज! अब कम कीमत में पाएं Pixel Smartphones, जानिए कब, कहां और कैसे

तेजी से बैटरी होती है डिस्चार्ज

अगर आप Bluetooth और Wi-Fi को ऑन ही रहने देते हैं हमेशा तो यह आपकी बैटरी तेजी से खत्म कर सकता है. दरअसल जब ये फीचर्स ऑन रहते हैं तो किसी नेटवर्क या डिवाइस से कनेक्ट नहीं होते तब भी आपका फोन बैकग्राउंड में नए डिवाइस और नेटवर्क को सर्च करता रहता है. यही कारण है फोन की बैटरी तेजी से खत्म होती है. कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका फोन पूरे दिन चार्ज नहीं टिकता, और ज्यादातर मामलों में इसके पीछे की वजह यही होती है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका फोन बार बार डिस्चार्ज न होतो इन्हें बंद कर दें.

लोकेशन ट्रैक होने का रहता है खतरा
जब आपके डिवाइस का Bluetooth और Wi-Fi हमेशा ऑन रहता है तो वह लगातार आपकी लोकेशन से जुड़ा डेटा शेयर करता रहता है. कई ऐप्स और थर्ड-पार्टी सर्विसेज इस जानकारी को लेकर आपके मूवमेंट का पूरा पैटर्न बना लेती हैं. जैसे आप कहां गए, कितनी देर रुके और कौन-सी जगह पर बार-बार जाते हैं. आमतौर पर कंपनियां इस डेटा का यूज करके आपको टारगेटेड विज्ञापन दिखाने के लिए करती हैं, लेकिन अगर यह जानकारी गलत लोगों तक पहुंच जाए तो आपकी प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः iPhone 17 Price Leak: लॉन्च से पहले iPhone 17 सीरीज की प्राइज हुई लीक! जानें कितनी होगी कीमत

 

