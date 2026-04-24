Enfield को ठेंगा दिखाने आई BMW की सबसे सस्ती बाइक! दिखने में मॉन्स्टर और चलने में मक्खन, जान लीजिए कीमत

लगातार कई महीनों के इंतजार के बाद आखिरकार BMW Motorrad ने भारत में अपनी नई एडवेंचर बाइक BMW F 450 GS लॉन्च कर दी है. इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹4.70 लाख रखी गई है, जो टॉप वेरिएंट में ₹5.30 लाख तक जाती है. इस बाइक को तीन वेरिएंट- Base, Exclusive और GS Trophy में पेश किया गया है. इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जून 2026 से शुरू होगी. खास बात यह है कि यह बाइक भारत में TVS Motor Company के होसुर प्लांट में बनाई जा रही है.

दमदार इंजन और परफॉर्मेंस

BMW F 450 GS में 420cc का पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया गया है, जो 48hp की पावर और 43Nm का टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है. Exclusive और Trophy वेरिएंट में BMW का Shift Assistant Pro भी मिलता है, जिससे बिना क्लच के गियर शिफ्ट करना आसान हो जाता है. यह फीचर खासतौर पर लॉन्ग राइड्स और ऑफ-रोडिंग के दौरान काफी काम आता है.

सस्पेंशन और सेफ्टी फीचर्स

इस बाइक का वजन 178 किलोग्राम है, जो इसे हल्का और कंट्रोल में आसान बनाता है. इसमें आगे की तरफ KYB upside-down फोर्क और पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जिसे एडजस्ट भी किया जा सकता है. ब्रेकिंग के लिए आगे Brembo और पीछे Bybre यूनिट दी गई है, जिसमें ABS Pro सपोर्ट मिलता है. इसके अलावा Dynamic Brake Control और Dynamic Brake Light जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे राइडिंग ज्यादा सुरक्षित हो जाती है.

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मॉडर्न फीचर्स और टेक्नोलॉजी

BMW F 450 GS में 6.5-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है, जो कनेक्टिविटी सपोर्ट करता है. इसके साथ ही इसमें हीटेड ग्रिप्स और एडजस्टेबल ब्रेक-लीवर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं. Trophy वेरिएंट में Easy Ride Clutch दिया गया है, जिसे बाकी वेरिएंट में बाद में जोड़ा भी जा सकता है. कुल मिलाकर यह बाइक टेक्नोलॉजी और कम्फर्ट के मामले में काफी एडवांस है.

तीनों वेरिएंट में क्या है खास

Base वेरिएंट एंट्री-लेवल मॉडल है, जिसमें TFT डिस्प्ले, LED लाइटिंग, ABS Pro, ट्रैक्शन कंट्रोल और एडजस्टेबल लीवर्स जैसे फीचर्स मिलते हैं. यह सिर्फ Cosmic Black कलर में उपलब्ध है. Exclusive वेरिएंट में ऑफ-रोड फुटपेग, हैंड गार्ड, इंजन गार्ड, Riding Modes Pro और Shift Assistant Pro जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़े गए हैं. वहीं GS Trophy वेरिएंट सबसे टॉप मॉडल है, जिसमें स्पोर्ट सस्पेंशन, Easy Ride Clutch, एल्यूमिनियम इंजन गार्ड और BMW का क्लासिक ट्राई-कलर डिजाइन मिलता है.

डिजाइन और एडवेंचर अपील

BMW F 450 GS का डिजाइन GS सीरीज की पहचान को बनाए रखता है. इसमें ऊंचा स्टांस और एडवेंचर-रेडी बॉडीवर्क दिया गया है. साथ ही इसमें क्वाड-LED DRLs दिए गए हैं, जो BMW की फ्लैगशिप बाइक BMW R 1300 GS से इंस्पायर्ड हैं. कंपनी इसके साथ कई एक्सेसरी ऑप्शन भी दे रही है, जैसे अलग-अलग विंडस्क्रीन, लगेज सिस्टम, सीट ऑप्शन और हैंडलबार राइजर, जिससे यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से बाइक को कस्टमाइज कर सकते हैं.

कीमत और मुकाबल

BMW F 450 GS की कीमत Base वेरिएंट के लिए ₹4.70 लाख, Exclusive के लिए ₹4.90 लाख और GS Trophy के लिए ₹5.30 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इस कीमत पर इसका सीधा मुकाबला Honda NX500 से है. वहीं यह सिंगल-सिलेंडर बाइक्स जैसे KTM 390 Adventure और Royal Enfield Himalayan 450 को भी टक्कर देती है.