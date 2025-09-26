धमाकेदार ऑफर...Boat, JBL और Sony ब्लूटूथ स्पीकर्स पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट, चूक गए तो पछताएंगे!

Bluetooth speaker Deals: त्योहारों का सीजन शुरू होते ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर धूम मची हुई है. हर तरह डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं. ऐसे में अगर आप म्यूजिक लवर हैं और लंबे समय से ब्लूटूथ स्पीकर लेने का सोच रहे हैं तो यह मौका आपके लिए परफेक्ट है. Boat, JBL और Sony जैसे टॉप ब्रांड्स के स्पीकर्स पर बंपर छूट मिल रही है. डिस्काउंट ऑफर के बाद आप इन्हें लगभग आधी कीमत में अपने घर ला सकते हैं. शानदार साउंड क्वालिटी और दमदार बैटरी लाइफ के साथ ये डिवाइस आपके हर मूड को म्यूजिकल बना देंगे. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

Flipkart और Amazon Great Indian Festival Sale 2025 में ब्लूटूथ स्पीकर्स पर कई ऑफर्स चल रहे हैं. ऑफर्स के साथ ही आप SBI डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए पेमेंट करके अतिरिक्त बचत भी कर सकते हैं. इतना ही नहीं इसके साथ ही आपको ग्राहक कूपन, EMI विकल्प और एक्सचेंज जैसे ऑफर्स अलग से मिल रहे हैं. तो यह मौका जाने मत दीजिए.

इन साउंडबार और ब्लूटूथ स्पीकर्स पर मिल रही है छूट

Sony ULT Field 1 ब्लूटूथ स्पीकर

Flipkart और अमेजन पर मिलने वाले ऑफर्स में आप Sony ULT Field 1 पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर खरीद सकते हैं. इसकी कीमत फेस्टिव ऑफर के साथ मात्र 7,990 रूपये हैं, वहीं नार्मल दिनों की इस ब्लूटूथ स्पीकर की कीमत 16, 990 रूपये होती है.सबसे खास इस स्पीकर की यह है इसकी साइज. यह कॉम्पैक्ट साइज में आता है और ULT फीचर के जरिए तगड़े बेस साथ शानदार साउंड प्रदान करता है. IP67 रेटिंग होने से यह पानी और धूल से भी सेफ रहता है. इसकी बैटरी 12 घंटे तक चलती है, और मल्टी-वे स्ट्रैप और बिल्ट-इन माइक्रोफोन इसे ज्यादा पोर्टेबल बनाते हैं.

JBL Cinema SB510 साउंडबार

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है JBL का Cinema SB510 साउंडबार. जो इस समय Amazon पर ₹8,999 में मिल रहा है. वहीं यह साउंडबार ₹18,999 में लिस्टेड है. इसमें बिल्ट-इन सबवूफर है, इसलिए अलग से सबवूफर की जरूरत नहीं पड़ती. यह साउंडबार Dolby Audio सपोर्ट के साथ आता है जो फिल्म और शो के साउंड को और बेहतर बनाता है. इसमें एक खास सेंटर चैनल भी मिलता है जो वॉइस को साफ सुनने में मदद करता है. ब्लूटूथ से भी आप इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और HDMI ARC कनेक्शन से इसे सेटअप करना भी आसान है.

Marshall Emberton II Portable स्पीकर

Marshall का Emberton II पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर भी इस फेस्टिव सेल में बंपर ऑफर्स के साथ मिल रहा है. Amazon Great Indian Festival सेल में इसकी कीमत 12,999 रूपये है. जो एक बार चार्ज होने के बाद 30 घंटे से ज्यादा चलता है. खास बात यह है कि इसका डिजाइन 50% रिसाइकल्ड मटेरियल से तैयार किया गया है. IP67 रेटिंग के साथ यह पानी और धूल से भी पूरी तरह सेफ है, और यह मल्टी-स्पीकर कनेक्शन के जरिए 360-डिग्री साउंड देता है. छोटा और पोर्टेबल होने के कारण इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है.

Sony HT-A3000 A Series साउंडबार

Sony का प्रीमियम साइंउडबार Sony HT-A3000 अमेजन की सेल में ₹54,990 में मिल रहा है. यह साउंडबार 360 स्पैटियल साउंड मैपिंग तकनीक पर काम करता है जो कई फैंटम स्पीकर्स बनाकर सराउंड साउंड का अलग एक्सपीरियंस देता है. यह Dolby Atmos को 7.1.2 चैनल तक सपोर्ट करता है और ड्यूल सबवूफर्स के जरिए डीप बेस प्रदान करता है. सिस्टम साउंड फील्ड ऑप्टिमाइजेशन रूम के एकॉस्टिक्स के हिसाब से ऑडियो को एडजस्ट करता है. ब्राविया एकॉस्टिक सेंटर सिंक डायलॉग को स्क्रीन पर विजुअल्स के साथ मैच करता है.

Bose SoundLink Flex ब्लूटूथ स्पीकर

Bose SoundLink Flex ब्लूटूथ स्पीकर अब ₹12,667 में फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. नार्मल दिनों में इसकी कीमत ₹16,900 होती है यह पोर्टेबल स्पीकर PositionIQ तकनीक के साथ आता है, जो चाहे स्पीकर किसी भी दिशा में रखो ऑडियो क्वालिटी को बनाए रखता है. IP67 रेटिंग के कारण यह पानी और धूल से भी खराब नहीं होता है. इसकी बैटरी 12 घंटे तक चलती है, जिससे लंबे समय तक म्यूजिक का आनंद लिया जा सकता है.

