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boAt ने एक साथ लॉन्च किए 4 पावरबैंक, 45W फास्ट चार्जिंग से मैग्नेटिक वायरलेस तक मिलेंगे ये फीचर्स; कीमत....

फेस्टिव सीजन में boAt ने पावरबैंक सेगमेंट में अपनी नई Apex Series भारत में लॉन्च कर दी है. इस सीरीज में 4 नए मॉडल शामिल हैं, जिनमें 45W फास्ट चार्जिंग, मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग, बिल्ट-इन केबल और डिजिटल डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Oct 08, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Oct 08, 2026, 02:47 PM IST
boAt ने एक साथ लॉन्च किए 4 पावरबैंक, 45W फास्ट चार्जिंग से मैग्नेटिक वायरलेस तक मिलेंगे ये फीचर्स; कीमत....

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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