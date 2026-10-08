/boAt ने एक साथ लॉन्च किए 4 पावरबैंक, 45W फास्ट चार्जिंग से मैग्नेटिक वायरलेस तक मिलेंगे ये फीचर्स; कीमत....

अगर आप भी अक्सर सफर में होते हैं और बार-बार फोन चार्जिंग की समस्या से परेशान रहते हैं, तो आपकी परेशानी दूर करने के लिए टेक ब्रांड boAt ने नई तैयारी कर ली है. भारतीय टेक मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए फेस्टिव सीजन के दौरान boAt ने एक साथ चार नए पावरबैंक की Apex Powerbank Series सीरीज लॉन्च कर दिया है. कंपनी के इन चारों पर ए पावरबैंक में 45W फास्ट चार्जिंग से लेकर मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग तक के एडवांस फीचर्स दिए गए हैं, जो आपकी हर जरूरत को आसानी से पूरा करेंगे.
टेक कंपनी boAt अब सिर्फ ऑडियो प्रोडक्ट बनाने तक ही सीमित नहीं है. कंपनी पहले ही वियरेबल्स, प्रोजेक्टर, पर्सनल ग्रूमिंग और चार्जिंग सॉल्यूशन जैसे सेगमेंट में कदम बढ़ा चुकी है. नई Apex Series भी इसी विस्तार का हिस्सा है. कंपनी ने इस सीरीज को Power That You Can Bank On नाम दिया है. नई रेंज में Apex PB400, Apex PB400 Pro, Apex PB445 और Apex PB332 MagnaCharge शामिल हैं. इन सभी मॉडल को लोगों की अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
Apex Series में सबसे खास मॉडल PB445 है. इसमें 20,000mAh की बैटरी दी गई है. यह 45W टू वे Turbo Fast Charging को सपोर्ट करता है. इसमें QC 3.0, Power Delivery और PPS का सपोर्ट भी मिलता है.
पावरबैंक में बिल्ट इन टू वे Type C केबल दी गई है, जिससे अलग से केबल साथ रखने की जरूरत कम हो जाती है. इसमें Type C पोर्ट और USB A पोर्ट भी दिया गया है. यानी एक साथ तीन आउटपुट का इस्तेमाल किया जा सकता है. डिजाइन की बात करें तो इसमें एंटी स्लिप बॉडी के साथ सॉफ्ट टच फिनिश और ग्लास टॉप दिया गया है.
boAt ने Apex PB332 MagnaCharge को उन लोगों के लिए पेश किया है जो वायरलेस चार्जिंग का फीचर चाहते हैं. इसमें 15W मैग्नेटिक वायरलेस चार्जिंग मिलती है. इसके अलावा यह 22.5W टू वे वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है.
इसमें बिल्ट इन फोल्डेबल स्टैंड दिया गया है. इसकी मदद से फोन को चार्ज करते समय सीधा रखा जा सकता है. इससे वीडियो देखने या कॉल के दौरान भी फोन इस्तेमाल करना आसान हो सकता है.
PB332 MagnaCharge में 10,000mAh की बैटरी, USB A आउटपुट, एंटी स्लिप सॉफ्ट टच बॉडी और स्मार्ट पावर मैनेजमेंट मिलता है. कंपनी इसके साथ MagnaCharge Ring भी दे रही है, जो कुछ डिवाइस और केस को मैग्नेटिक चार्जिंग के लिए तैयार कर सकता है.
Apex PB400 में 20,000mAh की बैटरी दी गई है. यह 22.5W टू वे वायर्ड फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है. इसमें QC 3.0, Power Delivery और PPS का सपोर्ट भी मौजूद है. इस मॉडल में भी बिल्ट इन टू वे Type C केबल दी गई है. साथ ही Type C और USB A पोर्ट मिलते हैं. कंपनी के मुताबिक यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जो एक साथ कई डिवाइस लेकर चलते हैं.
Apex PB400 Pro में भी 20,000mAh की बैटरी दी गई है और यह 22.5W टू वे वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है. इसे कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ पेश किया गया है. इसमें बिल्ट इन टू वे Type C केबल दी गई है. इसके साथ ही ग्लास टॉप पर डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, जिस पर पावरबैंक में बची बैटरी की जानकारी देखी जा सकती है.
boAt Apex PB400 की कीमत 2,199 रुपये रखी गई है. यह Noir Black और Storm Blue कलर में मिलेगा. वहीं Apex PB400 Pro की कीमत 2,599 रुपये है और इसे Shadow Black और Nimbus Blue कलर में खरीदा जा सकता है. इसके साथ ही 20,000mAh बैटरी वाले Apex PB445 की कीमत 2,899 रुपये है. यह Phantom Black और Tempest Blue कलर में आएगा. Apex PB332 MagnaCharge की कीमत 1,999 रुपये रखी गई है. यह Noir Black, Storm Blue और Arctic White कलर में आप खरीद सकते हैं.