boAt ने लॉन्च की भारत की पहली Type-C चार्जर वाली धांसू स्मार्टवॉच! फीचर्स और कीमत देखकर आप भी कहेंगे- 'पैसा वसूल'

भारतीय वियरेबल्स ब्रांड boAt ने देश की पहली Type-C चार्जिंग वाली स्मार्टवॉच Storm Call 4 और Ultima Vogue 2 लॉन्च कर दी हैं. जानिए इन घड़ियों की कीमत, फीचर्स और प्री-बुकिंग डिटेल्स.
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अगर आप भी अपनी स्मार्टवॉच के अलग और अजीब से मैग्नेटिक चार्जर को बार-बार भूल जाने या खो जाने से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है. भारत के नंबर वन ऑडियो और वियरेबल्स ब्रांड boAt ने भारतीय टेक बाजार में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया है. कंपनी ने देश की पहली ऐसी स्मार्टवॉच सीरीज लॉन्च की है, जो सीधे आपके स्मार्टफोन या लैपटॉप वाले USB Type-C चार्जर से चार्ज हो जाएगी. boAt ने इस नई तकनीक के साथ दो धांसू मॉडल्स- Storm Call 4 और Ultima Vogue 2 को बाजार में उतारा है. इस शानदार शुरुआत के बाद अब आपको अपनी घड़ी को चार्ज करने के लिए किसी खास गोदी (Dock) या केबल की जरूरत नहीं पड़ेगी.
अक्सर देखा जाता है कि स्मार्टवॉच के साथ मिलने वाले मैग्नेटिक चार्जर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या यात्रा के दौरान खो जाते हैं. इसी बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए boAt के सीईओ गौरव नय्यर ने इन दोनों घड़ियों को पेश किया है. कंपनी का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहद आसान और व्यावहारिक बनाना है. अब आप अपने उसी एक Type-C केबल का इस्तेमाल करके अपनी स्मार्टवॉच को भी चार्ज कर सकते हैं, जिससे आप अपना स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट या पावर बैंक चार्ज करते हैं. यह तकनीक आपके डेस्क और बैग को फालतू के तारों से मुक्त रखेगी.
इस सीरीज की पहली घड़ी boAt Storm Call 4 को रोजमर्रा की जरूरतों और उपयोगिता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. इस घड़ी में आपको 1.96 इंच की एक बड़ी एचडी (HD) डिस्प्ले मिलती है, जो 500 निट्स की ब्राइटनेस के साथ आती है. इसके साथ ही इसमें हाथों के मूवमेंट को आसान बनाने के लिए एक फंक्शनल क्राउन का सपोर्ट भी दिया गया है. यह घड़ी धूल, पसीने और पानी से सुरक्षा के लिए IP68 रेटिंग के साथ आती है. इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग और 100 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं. सबसे खास बात यह है कि इसकी बैटरी लाइफ पूरे 12 दिनों तक का बैकअप दे सकती है. सेहत का ख्याल रखने के लिए इसमें हार्ट रेट, SpO2 और फीमेल वेलनेस ट्रैकिंग जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं.
अगर आप अपनी कलाई पर थोड़ा अधिक प्रीमियम और लग्जरी लुक चाहते हैं, तो boAt Ultima Vogue 2 आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है. इस वॉच में 1.96 इंच की शानदार अमोलेड (AMOLED) डिस्प्ले दी गई है, जिसकी आउटडोर विजिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए 1000 निट्स की जबर्दस्त ब्राइटनेस दी गई है. इसका मैटेलिक फ्रेम डिजाइन इसे देखने में बेहद आकर्षक और मजबूत बनाता है. डायरेक्ट USB Type-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाली इस घड़ी में 10 दिनों तक की धांसू बैटरी लाइफ मिलती है. इसमें भी ब्लूटूथ कॉलिंग, इमरजेंसी SOS और हेल्थ मॉनिटरिंग के सारे एडवांस सेंसर दिए गए हैं.
कीमत की बात करें तो boAt ने हमेशा की तरह भारतीय ग्राहकों की जेब का खास ख्याल रखा है. boAt Storm Call 4 की कीमत मात्र ₹1,599 तय की गई है, जबकि इसके प्रीमियम वर्जन boAt Ultima Vogue 2 को आप ₹2,799 में अपना बना सकते हैं. अगर आप Storm Call 4 को खरीदना चाहते हैं, तो इसकी प्री-बुकिंग आज यानी 29 मई से ही boAt की ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो चुकी है. वहीं, आगामी 12 जून से यह घड़ी कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ देश के सभी प्रमुख रिटेल प्लेटफॉर्म्स और स्टोर्स पर बिक्री के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाएगी.
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