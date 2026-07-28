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boAt ने बच्चों के लिए लॉन्च की Sailor Nav 4G स्मार्टवॉच और Sailor Play हेडफोन, कीमत ₹1,499 से शुरू

अगर आप बच्चों के लिए सेफ गैजेट्स तलाश रहे हैं, तो boAt की नई Kid Series आपकी जरूरत को पूरा कर सकती है. बोट ने रियल-टाइम Google Maps ट्रैकिंग वाली Sailor Nav 4G स्मार्टवॉच और कानों के लिए सेफ Sailor Play हेडफोन्स लॉन्च किए हैं.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 28, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:08 PM IST
boAt ने बच्चों के लिए लॉन्च की Sailor Nav 4G स्मार्टवॉच और Sailor Play हेडफोन, कीमत ₹1,499 से शुरू

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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