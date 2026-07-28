/boAt ने बच्चों के लिए लॉन्च की Sailor Nav 4G स्मार्टवॉच और Sailor Play हेडफोन, कीमत ₹1,499 से शुरू

अगर आप भी अपने बच्चों के लिए स्मार्टवॉच या हेडफोन लेने की सोच रहे हैं, तो boAt आपके लिए नए ऑप्शंस लेकर आया है. boAt ने बच्चों की टेक कैटेगरी में कदम रखते हुए अपनी पहली Kid Series भारत में लॉन्च कर दी है. बोट की इस सीरीज में रियल-टाइम गूगल मैप्स ट्रैकिंग वाली Sailor Nav 4G स्मार्टवॉच और बच्चों के नाजुक कानों के लिए सेफ Sailor Play वायरलेस हेडफोन्स शामिल हैं. सबसे खास बात ये है कि इस सीरीज के प्रोडक्ट की शुरुआत ₹1,499 से होती है. आइए जानते हैं इनकी कीमत और फीचर्स की डिटेल्स...
boAt ने पहली बार बच्चों के लिए स्मार्टवॉच और हेडफोन्स लॉन्च किया है. इस सीरीज में कंपनी ने दो नए प्रोडक्ट्स Sailor Nav 4G स्मार्टवॉच और Sailor Play वायरलेस हेडफोन्स शामिल हैं. पैरेंट्स की चिंता को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई यह सीरीज बच्चों की सुरक्षा, लोकेशन ट्रैकिंग और कानों का ध्यान रखती है.
कंपनी की नई Sailor Nav स्मार्टवॉच को खास तौर पर बच्चों की सेफ्टी और पैरेंट्स से उनके जुड़ाव को आसान बनाने के लिए डिजाइन किया है. इसमें Google Maps ट्रैकिंग और 5-पॉइंट सैटेलाइट पोजीशनिंग दी गई है. इसकी सहायता से माता-पिता अपने फोन पर ही बच्चों की लाइव लोकेशन देख सकते हैं.
जियो-फेंसिंग
पेरेंट्स वॉच में सेफ जोन सेट कर सकते हैं. जैसे ही बच्चा उस इलाके में दाखिल होगा या बाहर जाएगा, तुरंत अलर्ट मिल जाएगा.
4G सिम और वीडियो कॉलिंग
इस वॉच में इन-बिल्ट 4G सिम का सपोर्ट है, जिससे 2-वे वॉइस और वीडियो कॉल की जा सकती है.
डिस्प्ले और SOS बटन
इसमें 1.4-इंच की HD डिस्प्ले दी गई है. किसी भी इमरजेंसी में इसमें एक खास SOS बटन भी दिया गया है, जिसे दबाकर बच्चा तुरंत मदद मांग सकता है.
कितनी है कीमत
boAt Sailor Nav स्मार्टवॉच की कीमत ₹6,499 रखी गई है. यह Fairy Pink और Sky Blue में लॉन्च हुई है.
स्मार्टवॉच के साथ boAt ने बच्चों के एंटरटेनमेंट और पढ़ाई के लिए Sailor Play वायरलेस हेडफोन्स भी लॉन्च किया है.
85 dB वॉल्यूम लिमिट
बच्चों के नाजुक कानों को नुकसान न पहुंचे, इसके लिए हेडफोन की आवाज को 85 डेसिबल तक ही सेट किया गया है.
60 घंटे का प्लेबैक
यह हेडफोन एक बार फुल चार्ज करने पर 60 घंटे तक की जबरदस्त बैटरी लाइफ देता है.
इसके साथ ही इसमें सॉफ्ट इयरकप्स और एडजस्टेबल हेडबैंड दिए गए हैं, जिससे बच्चे इसे लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के पहन सकते हैं. इसमें कॉलिंग के लिए माइक और म्यूजिक कंट्रोल बटन भी मिलते हैं.
कीमत
boAt Sailor Play हेडफोन्स की कीमत ₹1,499 है. यह बबलगम पिंक, शार्क ब्लू और कोरल ब्लू रंगों में आप खरीद सकते हैं.