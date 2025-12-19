अरे छोड़िए Smartwatch... अब boAt लाया 15 दिन तक चलने वाली Smart Ring, 24X7 मॉनिटर करेगा हेल्थ

boAt ने भारत में अपने वियरेबल प्रोडक्ट्स की रेंज को और बड़ा करते हुए Valour Ring 1 को लॉन्च कर दिया है. यह एक स्मार्ट रिंग है, जिसे खासतौर पर 24×7 हेल्थ और फिटनेस मॉनिटरिंग के लिए डिजाइन किया गया है. आमतौर पर लोग हेल्थ ट्रैकिंग के लिए स्मार्टवॉच पहनते हैं, लेकिन यह स्मार्ट रिंग उन यूजर्स के लिए है जो घड़ी नहीं पहनना चाहते और फिर भी अपनी सेहत पर नजर रखना चाहते हैं. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे पहनकर आप चाहें तो अपने हाथ में नॉर्मल वॉच भी पहन सकते हैं.

हल्का टाइटेनियम डिजाइन और प्रीमियम फील

boAt Valour Ring 1 को हल्के टाइटेनियम बॉडी के साथ तैयार किया गया है, जिससे यह देखने में प्रीमियम लगती है और पहनने में भी बेहद आरामदायक है. यह रिंग उन यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो छोटे और हल्के वियरेबल्स पसंद करते हैं. करीब 6 ग्राम वजन वाली यह रिंग पूरे दिन पहनने पर भी हाथ पर बोझ महसूस नहीं होने देती. इसमें कोई डिस्प्ले नहीं दिया गया है, जिससे इसका डिजाइन साफ और सिंपल बना रहता है.

भारत में कीमत और उपलब्धता की जानकारी

भारत में boAt Valour Ring 1 की कीमत 11,999 रुपये रखी गई है. यह स्मार्ट रिंग Amazon, Flipkart और boAt की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. इसके अलावा चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर भी इसे खरीदा जा सकेगा. यह रिंग 7 से 12 साइज में आती है, जिससे अलग-अलग उंगलियों के हिसाब से सही फिट मिल सके. फिलहाल यह सिर्फ Carbon Black मैट फिनिश में ही उपलब्ध है और इसमें कोई दूसरा कलर ऑप्शन नहीं दिया गया है.

घर बैठे साइज चेक करने की सुविधा

boAt अपने ग्राहकों को रिंग साइजिंग किट भी देता है, जिससे वे घर बैठे अपनी उंगली का सही साइज माप सकते हैं. साइज कन्फर्म होने के बाद यूजर्स आसानी से अपनी रिंग ऑर्डर कर सकते हैं. यह सुविधा खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जो पहली बार स्मार्ट रिंग खरीदने जा रहे हैं.

24×7 हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स

Valour Ring 1 लगातार हेल्थ मॉनिटरिंग की सुविधा देता है और इसमें रिकवरी व वेलनेस से जुड़े कई जरूरी मेट्रिक्स शामिल हैं. यह रिंग पूरे दिन हार्ट रेट को मापती रहती है और हार्ट रेट वैरिएबिलिटी यानी HRV से जुड़ी जानकारी भी देती है. इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन लेवल, स्किन टेम्परेचर और स्ट्रेस लेवल को भी ट्रैक किया जा सकता है. फिटनेस के शौकीनों के लिए इसमें VO2 Max का अनुमान लगाने और डेली स्टेप्स व एक्टिविटी ट्रैक करने की सुविधा भी दी गई है.

स्लीप ट्रैकिंग और boAt Crest ऐप

यह स्मार्ट रिंग नींद से जुड़ी डिटेल्ड जानकारी भी देती है. यह अलग-अलग स्लीप स्टेज का एनालिसिस करती है और दिन में ली गई झपकी को भी पहचान सकती है. सभी हेल्थ और फिटनेस डेटा को boAt Crest कंपैनियन ऐप में देखा जा सकता है, जिसमें नया और बेहतर यूजर इंटरफेस दिया गया है.

स्पोर्ट्स मोड और एक्टिविटी सपोर्ट

boAt Valour Ring 1 में 40 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड्स दिए गए हैं, जिनमें रनिंग, साइक्लिंग, वॉकिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं. यही वजह है कि यह स्मार्ट रिंग फिटनेस की शुरुआत करने वालों से लेकर रेगुलर वर्कआउट करने वाले यूजर्स तक, सभी के लिए उपयोगी साबित होती है.

बैटरी, चार्जिंग और मजबूती

कंपनी का दावा है कि Valour Ring 1 एक बार चार्ज करने पर 15 दिनों तक चल सकती है. इसमें USB Type-C डॉक चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और यह करीब 90 मिनट में पूरी तरह चार्ज हो जाती है. 5 ATM वाटर रेसिस्टेंस के साथ आने वाली यह रिंग तैराकी और शॉवर के दौरान भी सुरक्षित रहती है.