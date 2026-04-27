Wi-Fi राउटर पर सिक्का रखते ही इंटरनेट हो जाएगा सुपरफास्ट? जानें वायरल दावे का चौंकाने वाला सच

सोशल मीडिया पर एक वायरल ट्रिक बार-बार सामने आती है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप अपने Wi-Fi राउटर के ऊपर एक सिक्का रख दें, तो इंटरनेट की स्पीड और सिग्नल दोनों बेहतर हो जाते हैं. यह दावा सुनने में आसान और आकर्षक लगता है, क्योंकि इसमें किसी महंगे अपग्रेड या टेक्निकल सेटिंग की जरूरत नहीं होती. लेकिन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स और नेटवर्क इंजीनियर साफ तौर पर कहते हैं कि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है. असल में, यह सिर्फ एक मिथक है. जो लोग इस ट्रिक को अपनाने के बाद स्पीड में सुधार महसूस करते हैं, वह ज्यादातर नेटवर्क के सामान्य उतार-चढ़ाव की वजह से होता है, न कि सिक्के की वजह से.

सिक्का Wi-Fi सिग्नल पर असर क्यों नहीं डाल सकता?

Wi-Fi राउटर आमतौर पर 2.4 GHz और 5 GHz जैसे फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं. इन सिग्नल्स को सही तरीके से फैलाने के लिए खास डिजाइन वाले एंटेना की जरूरत होती है, जो बहुत सटीक साइज, शेप और पोजिशन के हिसाब से बनाए जाते हैं. एक सामान्य सिक्का न तो सही साइज का होता है और न ही वह राउटर के अंदरूनी सर्किट से जुड़ा होता है. इसलिए वह सिग्नल को बढ़ाने या सुधारने में कोई भूमिका नहीं निभा सकता. एंटेना कोई भी धातु का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि एक खास इंजीनियरिंग डिजाइन का हिस्सा होता है.

यह ट्रिक आई कहां से और क्यों चलती रहती है?

यह ट्रिक दो तरह से समझाई जाती है. पहली बात यह कही जाती है कि सिक्का एंटेना की तरह काम करता है या सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है. दूसरी बात यह कि सिक्का राउटर की गर्मी कम करने में मदद करता है. लेकिन दोनों ही दावे गलत हैं. कुछ लोग यह भी कहते हैं कि सिक्का सिर्फ राउटर को स्थिर रखने के लिए होता है, ताकि वह फिसले नहीं—और यही एकमात्र बात है जिसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है, लेकिन इसका इंटरनेट स्पीड से कोई लेना-देना नहीं है. असल वजह यह है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे मिथक लोगों के बीच तेजी से फैलते हैं, खासकर जब वे आसान और “जुगाड़” जैसे लगते हैं.

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असली खतरा: राउटर का गर्म होना

अगर इस ट्रिक का कोई असर होता है, तो वह नुकसानदायक होता है. राउटर में वेंटिलेशन स्लॉट्स होते हैं, जिनसे गर्मी बाहर निकलती है. जब आप उसके ऊपर कोई चीज रखते हैं, जैसे सिक्का, तो यह एयरफ्लो को ब्लॉक कर सकता है. इससे राउटर गर्म हो सकता है, और जब तापमान ज्यादा बढ़ता है तो राउटर अपनी परफॉर्मेंस कम कर देता है—जैसे स्पीड घटाना या कनेक्शन ड्रॉप करना. लंबे समय तक ऐसा होने से राउटर खराब भी हो सकता है.

Wi-Fi परफॉर्मेंस असल में किन चीजों पर निर्भर करती है?

घर में Wi-Fi की स्पीड और सिग्नल कई असली फैक्टर्स पर निर्भर करते हैं. सबसे जरूरी है राउटर की सही जगह. अगर राउटर घर के बीच में और ऊंचाई पर रखा हो, तो सिग्नल बेहतर फैलता है. किचन, फ्रिज या मोटी दीवारों के पास राउटर रखने से सिग्नल कमजोर हो जाता है. वहीं, अलग-अलग डिवाइस और नेटवर्क भी सिग्नल को प्रभावित करते हैं. कई बार अचानक स्पीड बढ़ना या घटना सिर्फ नेटवर्क के सामान्य बदलाव की वजह से होता है, जिसे लोग गलतफहमी में किसी ट्रिक का असर समझ लेते हैं.