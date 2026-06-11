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AC के आउटडोर यूनिट पर पानी डालने से क्या सच में बचता है पैसा? जानिए इसके पीछे का असली सच

क्या भयंकर गर्मी में आपका AC कमरा ठंडा नहीं कर पा रहा है? जानिए कैसे आउटडोर कंप्रेसर यूनिट पर सिर्फ एक बाल्टी पानी डालकर आप कूलिंग को बढ़ा सकते हैं और बिजली का बिल भी कम कर सकते हैं. पूरी प्रक्रिया और सावधानियां यहां पढ़ें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 11, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:24 AM IST
AC के आउटडोर यूनिट पर पानी डालने से क्या सच में बचता है पैसा? जानिए इसके पीछे का असली सच
Image Credit: AI से निर्मित फोटो.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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