घर में WiFi स्लो चल रहा है? इन देसी Tricks से तुरंत बढ़ाएं इंटरनेट स्पीड, दूसरा तरीका है सबसे असरदार

Boost Your Internet Speed: अगर आपका होम WiFi अचानक स्लो हो गया है या बार-बार नेटवर्क टूट रहा है, तो तुरंत अपने इंटरनेट प्रोवाइडर को कॉल करने से पहले कुछ छोटी-छोटी चीजें खुद चेक कर लें. कई बार वजह आपके राउटर की गलत प्लेसमेंट या कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं. यहां हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं जिनसे आप WiFi स्पीड बढ़ा सकते हैं और बिना किसी खर्च के अपना इंटरनेट एक्सपीरियंस बेहतर बना सकते हैं.

राउटर की लोकेशन चेक करें

WiFi स्लो चलने की सबसे बड़ी वजह होती है राउटर का गलत स्थान. अगर आपका राउटर किसी कोने में या ऐसी जगह रखा है जहां सिग्नल आसानी से नहीं फैल पाते, तो इंटरनेट की स्पीड पर इसका सीधा असर पड़ता है. आमतौर पर एक वायरलेस राउटर एक फ्लोर या मिड-साइज घर को कवर कर सकता है. लेकिन अगर आपका घर दो या तीन मंजिला है, तो आपको WiFi एक्सटेंडर या Mesh Router System लगाने की जरूरत पड़ सकती है ताकि हर जगह मजबूत सिग्नल मिल सके. हमेशा यह ध्यान रखें कि राउटर ऐसी जगह रखा जाए जहां सिग्नल दीवारों या दरवाजों से टकराए बिना फैल सकें.

राउटर को घर के बीच में रखें

WiFi का सबसे अच्छा कवरेज तभी मिलेगा जब राउटर घर के बिलकुल सेंटर (मध्य) में रखा जाए. कोशिश करें कि इसे लिविंग रूम या हॉल में रखें ताकि हर दिशा में सिग्नल बराबर पहुंचें. राउटर को ऊँचाई पर रखना भी जरूरी है- जैसे बुकशेल्फ़ या कैबिनेट के ऊपर. ऐसा करने से सिग्नल को कम रुकावटें मिलती हैं और इंटरनेट की स्पीड व स्टेबिलिटी दोनों बढ़ती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राउटर को अप्लायंसेज़ या फर्नीचर के पीछे न रखें

कई लोग राउटर को टीवी, अलमारी या बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पीछे रख देते हैं ताकि वो नजर न आए. लेकिन ऐसा करना सिग्नल क्वालिटी को खराब कर देता है. मेटल की सतहें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस (जैसे माइक्रोवेव, टीवी, फ्रिज आदि) WiFi सिग्नल को ब्लॉक या इंटरफेयर कर सकते हैं. इसलिए कोशिश करें कि राउटर खुले और विज़िबल एरिया में रखा हो, जहां आसपास भारी इलेक्ट्रॉनिक्स या मोटी दीवारें न हों.

ISP को दोष देने से पहले खुद करें ये कोशिश

कई बार लोग बिना जांच किए सीधे अपने Internet Service Provider (ISP) को दोष देने लगते हैं. लेकिन अक्सर समस्या राउटर की पोजीशन या सेटिंग में होती है. अगर आप ऊपर बताए गए टिप्स अपनाते हैं तो आपका WiFi स्पीड बढ़ सकता है, स्ट्रीमिंग स्मूथ हो सकती है और काम या ऑनलाइन स्टडी में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी.