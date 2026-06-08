/Borosil Primus Juicer Review: घर पर जूस की दुकान जैसा स्वाद, जान लें इसकी 5 खूबियां और 3 कमियां

आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले लोगों के लिए घर पर ताजा जूस बनाना एक जरूरत बन चुका है. ऐसे में Borosil Primus Juicer उन यूजर्स को टारगेट करता है जो कम कीमत में एक भरोसेमंद और पावरफुल जूसर चाहते हैं. ₹3,990 की कीमत वाला यह जूसर 500W कॉपर मोटर, 3 स्पीड कंट्रोल और सेंट्रीफ्यूगल जूसिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है. हमने कुछ दिन इसको इस्तेमाल किया है. आइए बताते हैं कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस...
Borosil Primus Juicer का डिजाइन कॉम्पैक्ट और मॉडर्न है. इसका वजन केवल 2.28 किलोग्राम है, इसलिए इसे किचन में इधर-उधर रखना आसान रहता है. 64mm का वाइड फीडिंग ट्यूब फलों और सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने की जरूरत कम कर देता है. साथ ही हैंडल लॉकिंग सिस्टम सुरक्षा को बेहतर बनाता है.
इस जूसर में 500W की 100 प्रतिशत कॉपर मोटर दी गई है जो लगभग 18,000 RPM की स्पीड पर काम करती है. यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है. सेब, गाजर, चुकंदर और अन्य हार्ड फ्रूट्स व वेजिटेबल्स का जूस निकालने में इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. सेंट्रीफ्यूगल जूसिंग टेक्नोलॉजी तेजी से जूस निकालती है और स्टेनलेस स्टील मेश अधिक मात्रा में जूस एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है. रोजाना इस्तेमाल करने वाले परिवारों के लिए इसकी परफॉर्मेंस संतोषजनक कही जा सकती है.
इसमें 3 स्पीड कंट्रोल और पल्स फंक्शन दिया गया है. सॉफ्ट फलों के लिए लो स्पीड और हार्ड सब्जियों के लिए हाई स्पीड का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे जूस निकालने पर बेहतर कंट्रोल मिलता है.
जूसर का पल्प कलेक्टर आसानी से निकल जाता है. इसके कारण सफाई में ज्यादा परेशानी नहीं होती. डिटैचेबल पार्ट्स होने की वजह से उपयोग के बाद मशीन को साफ करना काफी आसान है.
5 खूबियां
1. दमदार 500W कॉपर मोटर
कॉपर मोटर लंबे समय तक टिकाऊ रहती है और रोजाना इस्तेमाल के लिए बेहतर मानी जाती है.
2. 3 स्पीड कंट्रोल
अलग-अलग फलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त स्पीड चुनने की सुविधा मिलती है.
3. वाइड 64mm फीडिंग ट्यूब
बड़े आकार के फलों को कम कटिंग के साथ डाला जा सकता है.
4. अच्छी जूस एक्सट्रैक्शन क्षमता
स्टेनलेस स्टील मेश अधिक जूस निकालने में मदद करता है.
5. आसान सफाई
डिटैचेबल पार्ट्स और रिमूवेबल पल्प कलेक्टर सफाई को आसान बनाते हैं.
3 कमियां
1. थोड़ा शोर करता है
18,000 RPM की हाई स्पीड के कारण ऑपरेशन के दौरान आवाज महसूस होती है.
2. जूस जार की क्षमता सीमित
350ml जूस जग बड़े परिवारों के लिए छोटा लग सकता है.
3. सेंट्रीफ्यूगल टेक्नोलॉजी की सीमा
कोल्ड प्रेस जूसर की तुलना में ऑक्सीडेशन थोड़ा अधिक हो सकता है.
Verdict
अगर आपका बजट ₹4,000 के आसपास है और आप एक भरोसेमंद, तेज और आसान जूसर तलाश रहे हैं, तो Borosil Primus Juicer एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. इसकी 500W कॉपर मोटर, 3 स्पीड कंट्रोल और अच्छी जूसिंग क्षमता इसे रोजमर्रा के उपयोग के लिए मजबूत दावेदार बनाती है. हालांकि जो लोग बिल्कुल प्रीमियम कोल्ड-प्रेस क्वालिटी जूस चाहते हैं, उन्हें दूसरे विकल्प देखने पड़ सकते हैं. कीमत के हिसाब से यह जूसर अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नजर आता है.