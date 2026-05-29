22 साल की लड़की का कमाल! सर्दियों की छुट्टियों में AI की मदद से सिर्फ 5 दिनों में खड़ी कर दी करोड़ों की कंपनी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चैटिंग या कंटेंट लिखने तक सीमित नहीं रह गया है. अब AI की मदद से लोग बिजनेस और स्टार्टअप भी तेजी से बना रहे हैं. इसका ताजा उदाहरण बोस्टन यूनिवर्सिटी की 22 वर्षीय स्टूडेंट हाना एल्स्टर हैं, जिन्होंने सिर्फ 5 दिनों में AI की मदद से अपना Vintage Clothing Marketplace तैयार कर दिया. इस प्लेटफॉर्म का नाम VYA है और अब इस पर सैकड़ों यूजर्स और कई विंटेज फैशन सेलर्स जुड़ चुके हैं.

बचपन से था खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना

हाना एल्स्टर बोस्टन यूनिवर्सिटी में बिजनेस लॉ की पढ़ाई कर रही हैं और 2026 में ग्रेजुएट होंगी. उन्होंने बताया कि उन्हें हमेशा से खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना था. वह बोस्टन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में ऐसे माहौल में बड़ी हुईं जहां कई युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप बना रहे थे. इससे उन्हें भी प्रेरणा मिली.

हाना को बचपन से ही सेकेंड हैंड और विंटेज फैशन का शौक था. जब वह करीब 14 साल की थीं, तब उन्होंने महंगे मॉल्स की बजाय थ्रिफ्ट स्टोर्स से कपड़े खरीदना शुरू किया. उनका कहना है कि जहां मॉल में एक शर्ट 30 डॉलर की मिलती थी, वहीं थ्रिफ्ट स्टोर से वह उसी कीमत में कई यूनिक कपड़े खरीद सकती थीं. आज उनकी वॉर्डरोब का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा सेकेंड हैंड कपड़ों से भरा हुआ है.

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एक बातचीत से आया बिजनेस आइडिया

VYA का आइडिया उन्हें अपने एक दोस्त से बातचीत के दौरान मिला. दोनों अपने-अपने शहरों के पसंदीदा विंटेज स्टोर्स के बारे में बात कर रहे थे. इसी दौरान हाना को पता चला कि कई शानदार विंटेज स्टोर्स सिर्फ अपने लोकल एरिया तक ही सीमित हैं और दूसरे शहरों के लोग उनके बारे में जानते तक नहीं हैं.

यहीं से उन्हें लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां अलग-अलग शहरों के विंटेज स्टोर्स एक जगह मौजूद हों. इसके बाद उन्होंने कई विंटेज स्टोर मालिकों से बात की और उनकी परेशानियां समझीं. कई दुकानदारों ने बताया कि वेबसाइट बनाने के बावजूद उनकी ज्यादातर बिक्री ऑफलाइन ग्राहकों से ही होती है.

दूसरी तरफ ऑनलाइन सेलर्स सोशल मीडिया पर निर्भर थे. इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर घंटों कंटेंट बनाना उनके लिए जरूरी हो गया था ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स देख सकें. कई सेलर्स फुल टाइम नौकरी के साथ यह काम कर रहे थे, इसलिए उनके पास लगातार मार्केटिंग करने का समय नहीं था.

Claude AI ने आसान बना दिया ऐप बनाना

हाना के मुताबिक AI ने उनके लिए टेक्निकल मुश्किलें काफी कम कर दीं. उन्हें थोड़ी बहुत कोडिंग आती थी, लेकिन Claude AI की मदद से वह बहुत तेजी से काम कर पाईं. उन्होंने बताया कि उन्होंने “Vibe Coding” से शुरुआत की और AI से कोड जनरेट करवाकर वेबसाइट बनानी शुरू की.

शुरुआत में उन्होंने Cursor नाम का AI टूल इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में ज्यादातर डेवलपमेंट Claude AI से किया. उन्होंने 9 जनवरी को प्रोजेक्ट शुरू किया और 13 जनवरी तक वेबसाइट का पहला मॉडल तैयार कर लिया. सिर्फ पांच दिन बाद उनकी वेबसाइट पूरी तरह काम करने लगी.

हाना के टेक्निकल दोस्तों ने भी कोड चेक किया ताकि लॉन्च के समय कोई बड़ी दिक्कत न आए. सबसे खास बात यह रही कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर उन्हें 2,000 डॉलर से भी कम खर्च करना पड़ा. उन्होंने अपनी सेविंग्स और यूनिवर्सिटी से मिले ग्रांट की मदद से इसे फंड किया.

तेजी से बढ़ रहा है VYA प्लेटफॉर्म

लॉन्च के तीन महीने बाद VYA पर 38 विंटेज स्टोर्स जुड़ चुके हैं. प्लेटफॉर्म पर लगभग 900 अप्रूव्ड यूजर्स हैं और उनमें से आधे रोजाना वेबसाइट विजिट करते हैं. VYA हर बिक्री पर 7 प्रतिशत कमीशन लेता है और औसतन एक आइटम करीब 350 डॉलर में बिकता है.

कंपनी “Source For Requests” नाम की एक खास सर्विस भी चला रही है. इसमें ग्राहक किसी खास विंटेज आइटम की तलाश के लिए फीस देते हैं. अगर पार्टनर स्टोर्स वह आइटम ढूंढ लेते हैं तो ग्राहक को उपलब्ध कराया जाता है, वरना फीस वापस कर दी जाती है.

AI बदल रहा है स्टार्टअप की दुनिया

हाना एल्स्टर का मानना है कि AI ने स्टार्टअप शुरू करना पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है. उनके मुताबिक पहले सबसे बड़ी चुनौती इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट होती थी, लेकिन अब AI इन मुश्किलों को कम कर रहा है. अब असली चुनौती लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचाने और उन्हें ग्राहक बनाने की है.

हाना फिलहाल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कंसल्टिंग जॉब शुरू करने वाली हैं, लेकिन साथ में VYA को भी आगे बढ़ाती रहेंगी. उनका कहना है कि अगर बिजनेस तेजी से बढ़ा तो वह अपनी टीम बढ़ाएंगी और ऑपरेशंस को और ज्यादा ऑटोमेट करेंगी. उनके मुताबिक एक युवा फाउंडर बनने के बाद उनमें आत्मविश्वास और साहस काफी बढ़ गया है. यही वजह है कि आज वह AI की मदद से अपने सपनों को हकीकत में बदलती नजर आ रही हैं.