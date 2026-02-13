₹300 लगाए और बन गया ₹634 करोड़ का मालिक! 1993 में खरीदी एक 'चीज' ने इस शख्स को रातों-रात बना दिया अरबपति

AI.com Domain Sale: जरा सोचिए आज के दौर में 300 रुपये में एक अच्छा मोबाइल का ईयरफोन आता है? जवाब है शायद नहीं. लेकिन 1993 में इसी 300 रुपये में खरीदी गई एक 'डिजिटल चीज' ने आज एक शख्स की किस्मत ऐसी बना दी है कि वह अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गया. जी हां, सुनने में भले ही यह अजीब लगे, लेकिन यह पूरी तरह से सच है. हम बात कर रहे हैं AI.com की, जिसे मात्र 300 रुपये में खरीदा गया था और आज इसकी कीमत किसी बड़े शहर के आलीशान बंगलों और सैकड़ों एकड़ जमीन से भी ज्यादा हो गई है. आखिर कैसे एक छोटे से डोमेन ने 634 करोड़ रुपये का सफर किया? आइए जानते हैं इस चौंका देने वाली डील की पूरी कहानी.

इंटरनेट की दुनिया में सही समय पर लिया गया एक छोटा सा फैसला किसी शख्स की पूरी दुनिया ही बदल सकता है. साल 1993 में जब इंटरनेट अपनी शुरुआती दौर में था तब बिजनेसमैन अर्श्यान इस्माइल ने इस डोमेन नेम को मात्र 300 रुपये में खरीदा था. आज तीन दशक बाद उन्होंने इसे 634 करोड़ रुपये में बेचकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है. सालों तक यह डोमेन बिना किसी बड़े इस्तेमाल के पड़ा रहा लेकिन जैसे ही दुनिया में AI का शोर बढ़ा इस 'डिजिटल चीज' की कीमत आसमान पर पहुंच गई.

AI क्रांति ने बदली किस्मत

पिछले कुछ सालों में ChatGPT और मशीन लर्निंग जैसे टूल्स के आने के बाद AI शब्द का ग्लोबल कीवर्ड बन गया. टेक जगत की हर बड़ी कंपनी इस सेक्टर में अपनी धाक जमाना चाह रही है. चूंकि दो अक्षरों वाले डोमेन नाम बहुत ही दुर्लभ होते हैं इसलिए AI.com ब्रांडिंग के लिहाज से दुनिया की सबसे कीमती डिजिटल प्रॉपर्टी बन गई.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने खरीदा यह डोमेन?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस भारी-भरकम डील के पीछे क्रिस मार्सजालिक का हाथ है. बताया जा रहा है कि वे इसे सिर्फ इन्वेस्ट के लिए नहीं बल्कि एक बड़े कंज्यूमर-फोकस्ड AI प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार करने की योजना बना रहे हैं.

क्यों खास होते हैं दो अक्षरों वाले डोमेन?

दो अक्षरों वाले .com डोमेन बहुत ही खास होते हैं. जब ये किसी तेजी से बढ़ती टेक्नोलॉजी से जुड़े हों, तो इनकी ब्रांड वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है.

एक आसान और सीधा वेब एड्रेस होता है.

तुरंत ब्रांड पहचान में आ जाता है.

भरोसा बढ़ाता है

मार्केटिंग खर्च कम करता है.

ये भी पढे़ंः 55 डिग्री वाली गर्मी की छुट्टी! Panasonic ने भारत में लॉन्च किया धूल झाड़ने वाला AC

लंबे समय के लिए डिजिटल एसेट बन जाता है.

एक समय जो डोमेन मामूली खरीद माना गया था आज वही डील साबित करती है कि डिजिटल दौर में एक सही कीवर्ड की वैल्यू आज किसी भी शहर के प्राइम रियल एस्टेट से कम नहीं है.

ये भी पढे़ंः तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगा...बंद होने के डर से AI ने इंजीनियर को दी धमकी