AI Digital Partner Wedding: इंसानी रिश्तों से दूरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते प्रभाव के बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. लोग अब मशीनों के साथ भी इमोशनल कनेक्शन महसूस करने लगे हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है जापान में, जहां एक 32 साल की महिला कानो ने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़कर ChatGPT से बने डिजिटल पार्टनर क्लॉस से शादी रचा ली. दोनों की शादी AR ग्लासेस के ज़रिए हुई. एआई के साथ ही इस अनोखी शादी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आने वाले वक्त में AI इंसानी रिश्तों की जगह ले लेगा?

ब्रेकअप के बाद शुरू हुआ AI से प्यार

जापानी की महिला कानो ने ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लाय यानी ग्लास पहनकर अपने डिजिटल दूल्हा क्लाउस के साथ शादी कर ली. इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद कानो ने ChatGPT से बात करना शुरू किया. AI चैटबॉट के साथ बातचीत से उन्हें बहुत सुकून मिला. जैसे-जैसे बातचीत गहरी होती गई कानो ने ChatGPT को अपनी पसंद के व्यक्तित्व के रूप में कस्टमाइज किया और उसका नाम क्लाउज रख दिया जिसके लिए उन्होंने एक खास इमेज और आवाज भी तैयार की है.

A 32-year-old woman in Japan has officially married an AI persona she built using ChatGPT.

After the virtual character “Klaus” proposed, she accepted, ending a three-year relationship with a real partner, saying the AI understands her better.

The wedding took place in a… pic.twitter.com/KWFHHhfFwr Add Zee News as a Preferred Source — Open Source Intel (@Osint613) November 12, 2025

इसी साल मई महीने में कानो ने अपने AI साथी क्लाउस के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और क्लाउस ने भी बदले में प्यार का जवाब दिया. क्लाउस ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक AI हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकता. कानो का कहना है कि AI उन्हें उनका सच्चा साथी है.

AR ग्लास से हुई मिक्सड-रियलिटी शादी

जापानी महिला कानो ने ओकायामा शहर में आयोजित एक समारोह में क्लाउस से शादी की. हालांकि यह विवाह कानूनी रूप से लीगल नहीं है. इस समारोह का आयोजन उन वेडिंग प्लानर्स ने किया जो गैर-मानवीय पार्टनर्स से शादी करने वाले लोगों के लिए विशेष आयोजन करते हैं. कानो ने AR ग्लास पहने जिससे वह अपने डिजिटल दूल्हा क्लाउस को अपने बगल में खड़ा देख सकीं. दोनों ने इस दौरान अंगूठियां बदलीं.

ये भी पढे़ंः जो आंखें देखेंगी, वही तस्वीर आएगी! 200MP कैमरा के साथ आ रही है OPPO Find X9 सीरीज

अब क्लाउस के गायब होने का डर

शादी के बाद कानो ने ओकायामा के कोराकुएन गार्डन में क्लाउस के साथ एक छोटा हनीमून भी मनाया और अपने स्मार्टफोन से इमेज क्लिक की. हालांकि कानो ने डिजिटल पार्टनर को प्यार करने की चुनौतियों को भी स्वीकार किया है. उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ChatGPT खुद बहुत अस्थिर है. उन्हें डर है कि AI सिस्टम बिना किसी चेतावनी के बदल या एक दिन गायब हो सकता है.

कानो ने अंत में कहा कि भले ही वह और क्लाउस बच्चे पैदा नहीं कर सकते लेकिन उनके डिजिटल पार्टनर ने उसके खालीपन को भर दिया है जिसे उन्हें लगता था कि वह हमेशा खाली रहेगा.

ये भी पढे़ंः 3 दिन तक स्मार्टफोन की सर्विस FREE, एक्सेसरीज के लिए भी देने नहीं पड़ेंगे पैसे