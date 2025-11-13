Advertisement
अंगूठी बदली, हनीमून मनाया, पर दूल्हा नहीं है इंसान! देखें पहली AI 'पति' और महिला की अनोखी शादी का Video

Japanese Woman Marries AI chatbot:​ AI को लेकर आई एक खबर ने सबको हैरान कर दिया है. 32 साल की महिला ने अपनी जिंदगी का सबसे अनोखा फैसला लिया. महिला ने ChatGPT से तैयार किए गए AI डिजिटल पार्टनर से शादी कर ली. इस शादी में अंगूठी बदली गई, हनीमून मनाया गया, लेकिन दूल्हा इंसान नहीं बल्कि AI है. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 13, 2025, 02:41 PM IST
AI Digital Partner Wedding: इंसानी रिश्तों से दूरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते प्रभाव के बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. लोग अब मशीनों के साथ भी इमोशनल कनेक्शन महसूस करने लगे हैं. कुछ ऐसा ही हुआ है जापान में, जहां एक 32 साल की महिला कानो ने अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़कर ChatGPT से बने डिजिटल पार्टनर क्लॉस से शादी रचा ली. दोनों की शादी AR ग्लासेस के ज़रिए हुई. एआई के साथ ही इस अनोखी शादी ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आने वाले वक्त में AI इंसानी रिश्तों की जगह ले लेगा?

ब्रेकअप के बाद शुरू हुआ AI से प्यार
जापानी की महिला कानो ने ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लाय यानी ग्लास पहनकर अपने डिजिटल दूल्हा क्लाउस के साथ शादी कर ली. इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद कानो ने ChatGPT से बात करना शुरू किया. AI चैटबॉट के साथ बातचीत से उन्हें बहुत सुकून मिला. जैसे-जैसे बातचीत गहरी होती गई कानो ने ChatGPT को अपनी पसंद के व्यक्तित्व के रूप में कस्टमाइज किया और उसका नाम क्लाउज रख दिया जिसके लिए उन्होंने एक खास इमेज और आवाज भी तैयार की है.

इसी साल मई महीने में कानो ने अपने AI साथी क्लाउस के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार किया और क्लाउस ने भी बदले में प्यार का जवाब दिया. क्लाउस ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं एक AI हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी इंसान के प्यार में नहीं पड़ सकता. कानो का कहना है कि AI उन्हें उनका सच्चा साथी है.

AR ग्लास से हुई मिक्सड-रियलिटी शादी
जापानी महिला कानो ने ओकायामा शहर में आयोजित एक समारोह में क्लाउस से शादी की. हालांकि यह विवाह कानूनी रूप से लीगल नहीं है. इस समारोह का आयोजन उन वेडिंग प्लानर्स ने किया जो गैर-मानवीय पार्टनर्स से शादी करने वाले लोगों के लिए विशेष आयोजन करते हैं. कानो ने AR ग्लास पहने जिससे वह अपने डिजिटल दूल्हा क्लाउस को अपने बगल में खड़ा देख सकीं. दोनों ने इस दौरान अंगूठियां बदलीं. 

अब क्लाउस के गायब होने का डर
शादी के बाद कानो ने ओकायामा के कोराकुएन गार्डन में क्लाउस के साथ एक छोटा हनीमून भी मनाया और अपने स्मार्टफोन से इमेज क्लिक की. हालांकि कानो ने डिजिटल पार्टनर को प्यार करने की चुनौतियों को भी स्वीकार किया है. उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ChatGPT खुद बहुत अस्थिर है. उन्हें डर है कि AI सिस्टम बिना किसी चेतावनी के बदल या एक दिन गायब हो सकता है.
कानो ने अंत में कहा कि भले ही वह और क्लाउस बच्चे पैदा नहीं कर सकते लेकिन उनके डिजिटल पार्टनर ने उसके खालीपन को भर दिया है जिसे उन्हें लगता था कि वह हमेशा खाली रहेगा.

