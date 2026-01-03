Advertisement
Realme के कई स्मार्टफोन्स पर मिल रही बंपर छूट! ये मॉडल्स हुए सस्ते, यहां देखें ऑफर्स और कीमत

Realme के कई स्मार्टफोन्स पर मिल रही बंपर छूट! ये मॉडल्स हुए सस्ते, यहां देखें ऑफर्स और कीमत

Realme Smartphones Discount: Realme कंपनी जल्द अपने कई स्मार्टफोन सीरीज को लेकर Brand Days Sale की शुरुआत करने जा रही है. इस सेल से आप Realme GT सीरीज, Realme Narzo सीरीज और Realme नंबर सीरीज वाले कई स्मार्टफोन्स को बेहद कम कीमक में अपना बना सकते हैं. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 03, 2026, 01:59 PM IST
Realme Smartphones Discount: Realme कंपनी जल्द अपने कई स्मार्टफोन सीरीज पर हैवी डिस्काउंट ऑफर करने जा रही है. कंपनी के इस लिमिटेड-पीरियड ऑफर में आपको जीटी सीरीज, नंबर सीरीज और नारजो सीरीज के स्मार्टफोन्स पर बड़ी डील देने वाली है. अगर आप भी Realme के इन सीरीज वाले स्मार्टफोन्स को कम कीमत में खरीदना चाहते हैं, तो यह आपके लिए जबरदस्त मौका होने वाला है. हम यहां आपको डिस्‍काउंट पर मिलने वाले स्‍मार्टफोन्‍स के बारे में बता रहे हैं. 

कहां मिलेगा ऑफर्स का लाभ?
आपको बता दें कि Realme Brand Days Sale की शुरुआत 5 जनवरी से होगी. ऑफर्स के साथ यह सेल 8 जनवरी तक लाइव रहने वाली है. सेल का लाभ आपको ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon और रियलमी के ऑफिशल वेबसाइट पर मिलेगा. सेल में आपको बैंक ऑफर्स, कूपन्‍स और नो-कॉस्‍ट ईएमआई ऑप्शन के बाद रियलमी स्‍मार्टफोन्‍स काफी कम कीमत में मिलने वाले हैं. 

Realme GT सीरीज डिस्‍काउंट
रियलमी के इस सेल में आपको realme GT 7 Pro और realme GT 7T स्‍मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट मिलने वाला है. सेल से आप realme GT 7 Pro के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को 1 हजार रुपये सस्ता और इसके 16GB रैम और 512GB स्टोरेज वेरिएंट को 1 हजार रुपये की छूट के बाद 54999 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं. इसी तरह इस फोन के बेस मॉडल को आप 3 हजार रुपये प्राइस ड्रॉप के बाद 33,999 रुपये कीमत में अपना बना सकते हैं. 

यह भी पढ़ें:- घर बैठे जीत सकेंगे 2 लाख! आधार बनाने वाली संस्था UIDAI दे रही है मौका

realme GT 7T पर मिल रहा डिस्काउंट 
सेल में आपको realme GT 7T स्‍मार्टफोन पर 4 हजार रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है, जिससे इसके बेस मॉडल 34999 रुपये से घटकर 30999 रुपये रह गया है. इस फोन के भी 12GB रैम वाले 2 अन्‍य मॉडलों पर आप बैंक डिस्‍काउंट के बाद 4 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. 

Realme Narzo सीरीज पर डिस्‍काउंट
रियलमी नारजो सीरीज पर मिलने वाला डिस्काउंट ऑफर realme Narzo 80 Pro, realme Narzo 80 Lite 4G और realme Narzo 80 Lite 5G स्मार्टफोन पर हैं. यहां से इन सभी स्मार्टफोन्स को कम कीमत में अपना बना सकते हैं. इसके साथ कंपनी अपने नंबर सीरीज वाले स्मार्टफोन्स पर डिस्काउंट ऑफर दे रही है. अगर आपको कम कीमत में रियलमी के ये स्मार्टफोन्स खरीदने हैं, तो यह सेल आपके लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है. 

यह भी पढ़ें:- भूलकर भी डायल न करें ये USSD कोड! स्‍कैमर्स खाली कर सकते हैं आपका बैंक अकाउंट

