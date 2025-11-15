4 हजार से कम कीमत में घर उठा लाएं ये 3 खास गीजर, फीचर हैं दमदार, मिनटों में गर्म होगा पानी

Best Geyser Under 4000: जैसे जैसे नवंबर का महीना बीत रहा है वैसे वैसे मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है. सर्दियों की दस्तक के साथ ही हर घर में गर्म पानी की जरूरत भी बढ़ जाती है. ऐसे में लोग गीजर खरीदते हैं. लेकिन आज के समय में मार्केट में मौजूद ढेरों ऑप्शंस के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ऑटोमैटिक गीजर लें या मैनुअल वाला? अक्सर लोग इस सवाल के जवाब खोजते रहते हैं. दोनों ही गीजर अपने-अपने फायदे और कमियों के साथ आते हैं. अगर आप इस सीजन नया गीजर लेने की सोच रहे हैं तो पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि आपकी आवश्यकता के मुताबिक और बजट के अनुसार कौन-सा गीजरमॉडल बेस्ट रहेगा. आज के इस आर्टिकल में हम आपको दोनों गीजरों के फीचर्स, फायदे और अंतर आसान भाषा में समझा रहे हैं जिससे आप इस ठंडी में अपने लिए परफेक्ट गीजर का चुनाव कर सकें. साथ ही बताएंगे ऐसे तीन गीजर जो 3 हजार से कम में मिल रहे हैं,

सबसे पहले जानिए मैनुअल गीजर के फीचर्स

मैनुअल गीजर में सिर्फ बेसिक कंट्रोल वाले फीचर्स होते हैं. जैसे एक नॉर्मल स्विच. इन गीजर की सबसे खास बात यह होती है कि इनके दाम काफी कम होते हैं और इन्हें चलाना भी आसान होता है. इनमें इलेक्ट्रॉनिक पार्ट कम यूज होते हैं जिससे इनके खराब होने का भी खतरा काफी कम होता है. जिन लोगों को बस गर्म पानी चाहिए और कोई एडवांस फीचर नहीं चाहिए उनके लिए मैनुअल गीजर ठीक रहते हैं. हालांकि नार्मल गीजर या मैनुअल गीजर में टेम्परेचर कंट्रोल जैसा फीचर नहीं होता है और अगर गीजर की इंसुलेशन कमजोर हो तो बिजली का खर्च भी काफी ज्यादा बढ़ सकता है.

ऑटोमैटिक या स्मार्ट गीजर

आजकल मार्केट में ऐसे स्मार्ट गीजर आने लगे हैं जिनमें डिजिटल कंट्रोल, टेम्परेचर सेटिंग और ऑटो शट-ऑफ जैसे फीचर मौजूद होते हैं. कई मॉडल्स में Wi-Fi, ऐप कंट्रोल और टाइमर जैसे फीचर्स भी आने लगे हैं, जिससे आप बाहर रहते हुए भी पानी को गर्म करने का टाइम सेट कर सकते हैं. अच्छी इंसुलेशन की वजह से ये बिजली भी बचाते हैं और पानी का टेम्परेचर बिल्कुल आपकी पसंद के अनुसार सेट करने का भी ऑप्शन मौजूद रहता है. लेकिन इनके साथ एक कमी भी आती है ये महंगे होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की वजह से मेंटेनेंस भी ज्यादा पड़ सकता है.

कौन सा गीजर लेना होगा ज्यादा सही?

अगर आपका बजट कम है और आपको बस एक सिंपल व भरोसेमंद गीजर चाहिए तो मैनुअल गीजर एक अच्छा विकल्प है लेकिन सबसे जरूर बात कि इस गीजर को समय पर बंद करना होता है नहीं तो बड़ा खतरा हो सकता है. वहीं अगर आप ज्यादा सुविधा, ऑटोमेशन और एनर्जी चाहते हैं तो ऑटोमैटिक गीजर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है.

Voltas 5 L Water Geyser (White, INSTA)

Voltas का 5 लीटर इंस्टा वॉटर गीजर एक कॉम्पैक्ट और तेजी से पानी गर्म करने वाला गीजर है, जो खासतौर पर नार्मल फैमिली के लिए परफेक्ट है. इसकी 5 लीटर की क्षमता छोटे परिवारों के लिए पर्याप्त है, जबकि 6.5 बार का प्रेशर रेटिंग इसे हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए भी उपयुक्त बनाती है. यह वर्टिकल डिजाइन में आता है, जिससे दीवार पर लगाने के लिए ज्यादा जगह मिलती है और इंस्टॉल करना भी आसान हो जाता है. फिलहाल यह गीज़र फ्लिपकार्ट पर ₹3,599 की कीमत में मिल रहा है.

Crompton 5 L Water Geyser (White, Arno Neo)

Crompton का 5 लीटर Arno Neo वॉटर गीजर आपके लिए भी परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, जो तेजी से पानी गर्म करता है. इसकी 5 लीटर क्षमता तुरंत नहाने या धोने जैसे छोटे कामों के लिए पर्याप्त रहती है. इसका वर्टिकल डिजाइन दीवार पर लगाने के लिए कम जगह घेरता है और इंस्टॉलेशन को आसान बनाता है. फ्लिपकार्ट पर यह गीज़र ₹3,399 की कीमत में मिल रहा है.

Longway 10 L Water Geyser (Grey, Superb)

लॉन्गवे का 10 लीटर Superb वॉटर गीजर बाथरूम के लिए बेस्ट है. 10 लीटर की बड़ी क्षमता होने के कारण यह ज्यादा पानी कम समय में गर्म कर देता है. वर्टिकल डिजाइन होने से इसे दीवार पर लगाने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और इंस्टॉलेशन भी आसान रहता है. फिलहाल फ्लिपकार्ट पर यह गीज़र केवल ₹3,090 में उपलब्ध है तो आप अभी इसे खरीद सकते हैं.

