/Brother DCP-B7620DWB Review: 1 महीने के इस्तेमाल के बाद सामने आई असली सच्चाई, खरीदने से पहले जान लीजिए खूबियां और कमियां

आजकल घर पर वर्क फ्रॉम होम करना हो, बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स हों या ऑफिस का ढेरों काम, एक बढ़िया प्रिंटर की जरूरत सबको महसूस होती है. लेकिन बाजार में जब भी प्रिंटर ढूंढने जाओ, तो सिर्फ उसकी कीमत देखना काफी नहीं होता. असली खेल तो इस बात का है कि हर पन्ना छापने का खर्चा कितना आएगा, प्रिंटिंग स्पीड कैसी है और क्या बार-बार इंक सूखने की टेंशन तो नहीं रहेगी?
इसी सब उलझन का जवाब देने आता है Brother DCP-B7620DWB Monochrome Laser Printer. करीब 21,990 रुपये की कीमत में आने वाला यह प्रिंटर 1 मिनट में 34 पेज छापने का दावा करता है और इसका खर्चा आता है सिर्फ 40 पैसे प्रति पेज. हमने इस प्रिंटर को पूरे 1 महीने तक अपने घर और ऑफिस में दबाकर इस्तेमाल किया है. क्या यह सच में आपके पैसे वसूल कराएगा या फिर इसमें भी कोई छुपा हुआ लोचा है? आइए जानते हैं इस आसान और डिटेल रिव्यू में.
Brother DCP-B7620DWB को देखकर ही लगता है कि इसे काम निपटाने के लिए बनाया गया है. इसका ब्लैक मैट फिनिश बेहद कूल और प्रोफेशनल लगता है. अगर आपका वर्क डेस्क छोटा है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. इसका साइज (410 x 399 x 272 mm) और वजन (10.5 kg) काफी कॉम्पैक्ट है, जिससे यह आपके टेबल पर ज्यादा जगह नहीं घेरता.
इसको डिब्बे से बाहर निकालना और सेट करना बेहद आसान है. अगर आपको सेटअप में थोड़ी भी दिक्कत आए, तो इंटरनेट पर इसका वीडियो देखकर 5 मिनट में इसे चालू किया जा सकता है. इसकी बिल्ड क्वालिटी एकदम मजबूत है. हालांकि कुछ प्लास्टिक पार्ट्स हल्के लग सकते हैं, लेकिन काम करते समय कोई खड़खड़ की आवाज नहीं आती. इसमें कोई टचस्क्रीन तो नहीं मिलती, लेकिन एक 2-लाइन की सिंपल LCD डिस्प्ले और फिजिकल बटन्स दिए गए हैं जो चलाने में बहुत आसान हैं.
अगर आप बार-बार प्रिंटर में पन्ना डालने से चिढ़ते हैं, तो यह प्रिंटर आपको बहुत पसंद आएगा. इसकी मेन पेपर ट्रे में एक साथ 250 A4 शीट्स आ जाती हैं. इसका मतलब है कि एक बार पेपर भर दो और हफ्तों तक टेंशन फ्री रहो.
इसके अलावा, इसमें एक मैनुअल फीड स्लॉट भी है, जहां से आप 230 gsm तक के भारी या मोटे पेपर एक-एक करके आसानी से प्रिंट कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पेपर ट्रे पूरी तरह बंद रहती है, जिससे पन्नों में नमी या धूल जाने का डर बिल्कुल नहीं रहता.
परफॉरमेंस के मामले में Brother DCP-B7620DWB सच में एक रॉकेट है. यह A4 साइज के पेपर पर 1 मिनट में 34 पेज (34 PPM) तक प्रिंट कर सकता है. अगर आप लेटर साइज इस्तेमाल करते हैं, तो यह स्पीड 36 PPM तक पहुंच जाती है.
इसके अंदर 600 MHz का प्रोसेसर और 256 MB की रैम लगी है. जब हमने एक साथ ढेरों पन्नों की बड़ी पीडीएफ फाइल्स या नेटवर्क से मल्टीपल कमांड दिए, तो यह बिना अटके या धीमा हुए धड़ाधड़ प्रिंट निकालता चला गया. इसका 1200 x 1200 DPI का आउटपुट टेक्स्ट को एकदम साफ और क्रिस्प दिखाता है. बारीक से बारीक अक्षर भी बहुत आसानी से पढ़े जा सकते हैं.
इस प्रिंटर का सबसे जबरदस्त फीचर है ऑटोमैटिक डुपलेक्स प्रिंटिंग (Automatic Duplex Printing). इसका मतलब है कि यह पन्ने के दोनों तरफ अपने आप छपाई कर देता है, आपको हाथ से पन्ना पलटने की कोई जरूरत नहीं पड़ती.
दोनों तरफ प्रिंट करने की इसकी स्पीड 16 साइड्स पर मिनट है. जब हमें बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स, डेली वर्क शेड्यूल या मीटिंग्स के लिए लंबे डॉक्यूमेंट्स छापने पड़े, तो इस फीचर ने हमारा काफी समय और ढेर सारा कागज बचाया. कागज कम इस्तेमाल होगा तो सीधा फायदा आपकी जेब को ही होगा.
जब भी हम कोई प्रिंटर खरीदते हैं, तो सबसे बड़ा डर यही होता है कि बाद में इसकी इंक या टोनर बहुत महंगा पड़ेगा. लेकिन ब्रदर के इस मॉडल में कंपनी ने Toner Box टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है.
इस प्रिंटर के साथ जो टोनर बॉक्स (TN-B021) आता है, उससे आप लगभग 2,600 पन्ने प्रिंट कर सकते हैं. और जब यह खत्म हो जाए, तो नया टोनर बाजार या ऑनलाइन लगभग 1,000 रुपये में मिल जाता है. इसका सीधा सा गणित यह है कि आपको 1 पेज प्रिंट करने का खर्चा सिर्फ 40 पैसे आता है. बाजार में जाकर 2 या 5 रुपये में फोटोकॉपी कराने से यह बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है.
इसके अलावा, इसमें इस्तेमाल होने वाला ड्रम (DR-B021) अलग होता है, जो लगभग 12,000 पन्नों तक आराम से चलता है. यानी लंबे समय में भी आपकी जेब पर कोई भारी बोझ नहीं पड़ने वाला है.
अगर आप इंकजेट (Inkjet) प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होगा कि अगर हफ्ते-दस दिन प्रिंटर न चलाओ, तो उसकी इंक सूख जाती है और हेड ब्लॉक हो जाता है. लेकिन यह एक लेजर प्रिंटर (Laser Printer) है.
आप इसे 15 दिन या 1 महीने तक भी बिना इस्तेमाल किए छोड़ दें, तब भी इसका टोनर कभी नहीं सूखेगा. जब भी आप स्विच ऑन करके प्रिंट कमांड देंगे, यह पहली बार की तरह ही परफेक्ट प्रिंट निकालेगा. यह बात उन लोगों के लिए लाइफसेवर है जो रोज प्रिंट नहीं निकालते बल्कि हफ्ते में 1-2 बार ही काम करते हैं.
जब यह प्रिंटर चलता है, तो लगभग 49 dB की हल्की सी आवाज करता है, जो नॉर्मल है. लेकिन अगर आप रात में काम कर रहे हैं और बिल्कुल शांति चाहते हैं, तो इसमें एक Quiet Mode दिया गया है. इसे ऑन करने पर आवाज घटकर 44 dB रह जाती है, हालांकि स्पीड थोड़ी कम हो जाती है.
बिजली की खपत की बात करें तो रेडी मोड में यह लगभग 43 वाट और स्लीप मोड में सिर्फ 4.1 वाट बिजली लेता है. यानी यह आपकी बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं बढ़ाएगा.
Brother DCP-B7620DWB में एक फ्लैटबेड CIS स्कैनर (Flatbed Scanner) दिया गया है, जिसका रिजोल्यूशन 1200 x 1200 DPI है. अगर आपको कभी-कभी कोई आईडी कार्ड, मार्कशीट या सिंगल पेज स्कैन या कॉपी करना हो, तो यह बहुत बढ़िया काम करता है. आप कॉपी को 25% से 400% तक छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं.
लेकिन ध्यान दें, इसमें ADF (Automatic Document Feeder) नहीं दिया गया है. इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 50 पन्नों की पूरी बुक या फाइल है, तो आपको एक-एक पन्ना उठाकर खुद हाथ से ढक्कन खोलकर रखना पड़ेगा. अगर आपका स्कैनिंग का काम बहुत ज्यादा रहता है, तो यह चीज आपको थोड़ी परेशान कर सकती है.
कनेक्टिविटी के मामले में Brother ने कोई कमी नहीं छोड़ी है. इसमें USB 2.0, ईथरनेट (Ethernet Cable) और ड्यूल-बैंड Wi-Fi (2.4 GHz और 5 GHz) का सपोर्ट मिलता है.
इसमें Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Mopria और Brother Mobile Connect ऐप का सपोर्ट दिया गया है. इसका फायदा यह है कि आप अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट से बिना किसी तार के सीधे प्रिंट दे सकते हैं. हमारे घर में 3 लोग इसे एक साथ अलग-अलग फोन और लैपटॉप से इस्तेमाल कर रहे थे और हमें कनेक्टिविटी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. इसमें WPA3 सिक्योरिटी भी दी गई है, जिससे आपका डेटा पूरी तरह सुरक्षित रहता है.
अगर आप एक ऐसा प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जो 34 PPM की सुपरफास्ट स्पीड दे, पन्ने के दोनों तरफ अपने आप प्रिंट करे, वाई-फाई से फटाफट कनेक्ट हो जाए और सबसे बड़ी बात - जिसका 1 पन्ने का खर्चा सिर्फ 40 पैसे आए, तो Brother DCP-B7620DWB (कीमत ₹21,990) आपके लिए एक पैसा वसूल डील है.
छोटे ऑफिस या होम ऑफिस वाले लोग.
वो लोग जिन्हें ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटआउट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है.
जो लोग कम खर्चे में ज्यादा और फास्ट प्रिंटिंग चाहते हैं.
जिन्हें कलर प्रिंटआउट चाहिए (क्योंकि यह सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है).
जिन्हें रोज ढेरों पन्नों की स्कैनिंग या फोटोकॉपी करनी होती है (क्योंकि इसमें ADF नहीं है).
अगर स्कैनिंग आपकी पहली प्राथमिकता है, तो आप Brother के DCP-B7640DWB मॉडल या HP LaserJet Tank MFP 2606sdw की तरफ देख सकते हैं, हालांकि वो इससे थोड़े महंगे पड़ेंगे. लेकिन अगर आपकी मेन जरूरत प्रिंटिंग है, तो Brother DCP-B7620DWB इस बजट में एक बेहद टिकाऊ और बेस्ट ऑप्शन साबित होगा.