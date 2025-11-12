Advertisement
Brother Printer Review: क्या ₹25,590 वाला ये मल्टीफंक्शन प्रिंटर वाकई आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता है? यहां जानिए

brother का नया Ink Tank Printer (Brother DCP-T830DW WiFi Ink Tank Printer) Ethernet और Dual Band Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) जैसी कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है. इसकी कीमत ₹25,590 (सभी टैक्स सहित) रखी गई है, जो इसके फीचर्स को देखते हुए काफी बैलेंस्ड लगती है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 12, 2025, 11:56 AM IST
Brother Printer Review: क्या ₹25,590 वाला ये मल्टीफंक्शन प्रिंटर वाकई आपकी हर जरूरत पूरी कर सकता है? यहां जानिए

अगर आप ऐसा मल्टीफंक्शन प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जो ऑफिस और होम दोनों के लिए एक भरोसेमंद साथी साबित हो, तो brother का नया Ink Tank Printer (Brother DCP-T830DW WiFi Ink Tank Printer) आपको निराश नहीं करेगा. यह न केवल तेजी से प्रिंट करता है, बल्कि Ethernet और Dual Band Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz) जैसी कनेक्टिविटी ऑप्शन के साथ आता है. इसकी कीमत ₹25,590 (सभी टैक्स सहित) रखी गई है, जो इसके फीचर्स को देखते हुए काफी बैलेंस्ड लगती है.

प्रिंटिंग स्पीड और क्वालिटी – तेज, सटीक और इकोनॉमिक
इस प्रिंटर की A4 प्रिंट स्पीड 17 ipm (ब्लैक) और 16.5 ipm (कलर) है, जो इसे मार्केट के टॉप मिड-रेंज प्रिंटरों में शामिल करती है. इसमें दी गई ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग (2-साइडेड) सुविधा समय और पेज दोनों बचाती है. प्रिंट रिजॉल्यूशन 1200 x 6000 dpi तक है, जिससे फोटो और डॉक्युमेंट दोनों की प्रिंट क्वालिटी काफी शार्प और क्लियर मिलती है. यह Plain Paper, Inkjet Paper, Glossy Paper और Recycled Paper सभी को सपोर्ट करता है. यानी आप इसे ऑफिस डॉक्युमेंट से लेकर हाई-क्वालिटी फोटो प्रिंटिंग तक हर जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

विशाल पेज आउटपुट और इंक एफिशिएंसी
इस प्रिंटर की सबसे बड़ी ताकत है इसका इंक यील्ड. इसमें आपको पूरी इंक बॉटल सेट मिलता है-
• 2 × ब्लैक इंक बॉटल (BTD100BK) जो मिलकर 15,000 पेज तक प्रिंट कर सकती हैं.
• 1 × Cyan, 1 × Magenta और 1 × Yellow बॉटल्स, जिनसे हर एक 5,000 पेज तक निकलते हैं. इसका मतलब है कि अगर आप रोजाना प्रिंटिंग करते हैं, तब भी आपको कई महीनों तक इंक रिफिल की चिंता नहीं करनी होगी.

बेहतरीन कनेक्टिविटी ऑप्शन
कनेक्टिविटी के मामले में यह प्रिंटर किसी प्रोफेशनल मशीन से कम नहीं है. इसमें High-Speed USB 2.0, Dual Band WiFi, WiFi Direct, और Ethernet पोर्ट दिया गया है. आप चाहें तो इसे मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं. साथ ही यह Mobile Connect App के साथ भी कम्पैटिबल है, जिससे वायरलेस प्रिंटिंग और स्कैनिंग आसान हो जाती है.

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी – कॉम्पैक्ट फिर भी पावरफुल
इसका डिजाइन काफी कॉम्पैक्ट और यूजर-फ्रेंडली है. इसका डायमेंशन 435 x 418 x 180mm और वजन लगभग 9.6kg है. ऊपर की ओर एक 1-Line LCD Display दी गई है, जिससे ऑपरेशन आसान हो जाता है. कागज रखने की सुविधा भी काफी प्रभावशाली है- इसमें कुल 230 शीट्स तक की कैपेसिटी है, जिसमें 150-शीट ट्रे और 80-शीट मल्टीपर्पज ट्रे शामिल हैं.

स्कैन और कॉपी परफॉर्मेंस – तेज और सटीक
इस प्रिंटर में स्कैन और कॉपी दोनों के लिए बेहतरीन रेंज दी गई है.
• स्कैन रिजॉल्यूशन: 1200 x 2400 dpi तक (Scanner Glass), और 1200 x 600 dpi तक (ADF)
• कॉपी रिजॉल्यूशन: 1200 x 2400 dpi तक
आप 99 पेज तक मल्टी-कॉपी कर सकते हैं, और 25% से 400% तक जूम इन/आउट कर सकते हैं. यह फीचर इसे छोटे ऑफिस या छोटे व्यवसायों के लिए और भी उपयोगी बनाता है.

Auto Document Feeder (ADF) और Duplex Printing
इस प्रिंटर में 20 शीट्स का Auto Document Feeder (ADF) दिया गया है, जिससे आपको हर पेज मैनुअली डालने की जरूरत नहीं रहती. साथ ही Auto Duplex Printing की वजह से दोनों साइड पर प्रिंट अपने आप हो जाता है, जो पेपर और समय दोनों बचाता है.

पावर, नॉइज और एफिशिएंसी

यह प्रिंटर एनर्जी-एफिशिएंट भी है-
• Ready Mode में: लगभग 3.0W
• Sleep Mode में: सिर्फ 0.8W
• Power Off में: 0.10W
नॉइज लेवल सिर्फ 57 dB(A) है, यानी इसका इस्तेमाल शांति से भरे ऑफिस में भी आराम से किया जा सकता है.

खूबियां (Pros)
1. High Ink Yield – 15,000 पेज (ब्लैक) और 5,000 पेज (कलर) तक
2. Dual Band WiFi + Ethernet सपोर्ट
3. Auto Duplex Printing और 20-शीट ADF
4. Compact Design और Easy LCD Interface
5. Low Power Consumption और Silent Operation

कमियां (Cons)
1. Display सिर्फ 1-Line LCD है, जो थोड़ी बेसिक लगती है.
2. Initial Price ₹25,590 कुछ यूजर्स के लिए थोड़ी ज्यादा हो सकती है.
3. Colour Print Speed थोड़ी कम (16.5 ipm) लग सकती है heavy workloads में.

वर्डिक्ट– क्या यह खरीदना सही रहेगा?
अगर आप एक ऐसा ऑल-इन-वन प्रिंटर चाहते हैं जो लॉन्ग-टर्म वैल्यू, क्वालिटी प्रिंटिंग और कनेक्टिविटी फ्लेक्सिबिलिटी दे सके, तो यह प्रिंटर एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है. यह ऑफिस, बिजनेस और घर सभी के लिए उपयुक्त है. इसकी इंक कैपेसिटी, WiFi+Ethernet सपोर्ट, और Duplex Printing इसे अपने सेगमेंट में टॉप पर रखती है.

