अब सस्ते में धड़ाधड़ निकलेंगे प्रिंटआउट! इस जापानी कंपनी ने भारत में उतारे 6 Wireless Printers, जानिए फीचर्स

Brother India Printers: अगर आप भी घर के काम के लिए या फिर ऑफिस के काम के लिए नया प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. प्रिंटर और टेक्नोलॉजी कंपनी Brother International India ने भारत में एक साथ 6 नए हाई-एफिशिएंसी वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर लॉन्च कर दिए हैं. इन प्रिंटरों को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें सस्ते, कॉम्पैक्ट और हाई-परफॉर्मेंस प्रिंटर की जरूरत है. कंपनी का कहना है कि इन प्रिंटरों के जरिए वह देश में अपनी मौजूदगी को और मजबूत बनाना चाहती है.

Brother International India के मुताबिक नए प्रिंटर रेंज खासतौर पर होम यूजर्स, ऑफिस प्रोफेशनल्स और छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन पढ़ाई और छोटे बिजनेस के डिजिटलाइजेशन की वजह से कॉम्पैक्ट और मल्टी-फंक्शनल प्रिंटिंग डिवाइस की मांग काफी बढ़ गई है. जिसको ध्यान में रखते हुए Brother India ने अपनी नई रेंज पेश की है. इन नए प्रिंटरों में कंपनी ने कम कीमत, आसान इंस्टॉलेशन और बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस किया है. सबसे बात यह है कि अगर आप Brother International India के प्रिंटर खरीदते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए कोई चार्ज नहीं देने होते हैं. कंपनी अपने कस्टमर को बिलकुल फ्री में इंस्टॉलेशन सर्विस प्रदान करती है.

ब्रदर इंडिया प्रिंटर की खास बातें

कॉम्पैक्ट डिजाइन

ऑटोमैटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग यानी दोनों तरफ से प्रिंटिंग

मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी

सबके लिए है बेस्ट

इस दौरान Brother International India के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक निगम ने कहा कि यह नई प्रिंटर सीरीज अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है. फिर चाहे वह वर्क फ्रॉम होम सेटअप हो, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर हाई-वॉल्यूम बिजनेस प्रिंटिंग, यह प्रिंटर सभी कामों के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

कंपनी का ये है टारगेट

कंपनी ने इस इवेंट में यह भी क्लियर कर दिया है कि उसका टारगेट इंडियन मार्केट में अपने इंक टैंक प्रिंटर का मार्केट शेयर 8% से बढ़ाकर 25% तक 2026 तक ले जाना है. इसके लिए Brother आने वाले समय में टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए स्पेशल प्लानिंग करेगी. कंपनी अपने डीलर नेटवर्क को मजबूत करेगी और डिजिटल प्रेजेंस पर भी खास जोर देगी.

SMB सेगमेंट पर फोकस

Brother India ने के मुताबिक वह आने वाले समय में Small and Medium-sized Business (SMB) सेगमेंट को खासतौर पर टारगेट करेगी. कंपनी कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट इनोवेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज में ज्यादा काम करने की तैयारी में है, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो और एक अच्छा भरोसा बन सके.

कहां मिलेंगे नए प्रिंटर

कंपनी की नई प्रिंटर रेंज जल्द ही देशभर में ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर्स, Brother ब्रांड शोरूम्स और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अमेजन-फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे. इस लॉन्च के साथ ही Brother International India ने साफ कर दिया है कि वह इंडियन मार्केट को लेकर तेजी से काम कर रही है और आने वाले वर्षों में यहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और बड़ी प्लानिंग करेगी.

