अब सस्ते में धड़ाधड़ निकलेंगे प्रिंटआउट! इस जापानी कंपनी ने भारत में उतारे 6 Wireless Printers, जानिए फीचर्स
Advertisement
trendingNow12917774
Hindi Newsटेक

अब सस्ते में धड़ाधड़ निकलेंगे प्रिंटआउट! इस जापानी कंपनी ने भारत में उतारे 6 Wireless Printers, जानिए फीचर्स

Brother India Printers: अगर आप कम बजट में एक ऐसा प्रिंटर ढूंढ रहे हैं जो घर और ऑफिस दोनों जगह काम आए तो Brother India की नई प्रिंटर रेंज आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. कंपनी ने 6 नए वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर लॉन्च किए हैं, जो न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि हाई-टेक फीचर्स से भी लैस हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से...

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 11, 2025, 01:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब सस्ते में धड़ाधड़ निकलेंगे प्रिंटआउट! इस जापानी कंपनी ने भारत में उतारे 6 Wireless Printers, जानिए फीचर्स

Brother India Printers: अगर आप भी घर के काम के लिए या फिर ऑफिस के काम के लिए नया प्रिंटर लेने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. प्रिंटर और टेक्नोलॉजी कंपनी Brother International India ने भारत में एक साथ 6 नए हाई-एफिशिएंसी वायरलेस इंक टैंक प्रिंटर लॉन्च कर दिए हैं. इन प्रिंटरों को खासतौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें सस्ते, कॉम्पैक्ट और हाई-परफॉर्मेंस प्रिंटर की जरूरत है. कंपनी का कहना है कि इन प्रिंटरों के जरिए वह देश में अपनी मौजूदगी को और मजबूत बनाना चाहती है.

Brother International India के मुताबिक नए प्रिंटर रेंज खासतौर पर होम यूजर्स, ऑफिस प्रोफेशनल्स और छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन पढ़ाई और छोटे बिजनेस के डिजिटलाइजेशन की वजह से कॉम्पैक्ट और मल्टी-फंक्शनल प्रिंटिंग डिवाइस की मांग काफी बढ़ गई है. जिसको ध्यान में रखते हुए Brother India ने अपनी नई रेंज पेश की है. इन नए प्रिंटरों में कंपनी ने कम कीमत, आसान इंस्टॉलेशन और बेहतर कनेक्टिविटी पर फोकस किया है. सबसे बात यह है कि अगर आप Brother International India के प्रिंटर खरीदते हैं तो आपको इंस्टॉलेशन के लिए कोई चार्ज नहीं देने होते हैं. कंपनी अपने कस्टमर को बिलकुल फ्री में इंस्टॉलेशन सर्विस प्रदान करती है.

ब्रदर इंडिया प्रिंटर की खास बातें

Add Zee News as a Preferred Source

कॉम्पैक्ट डिजाइन

ऑटोमैटिक डुप्लेक्स प्रिंटिंग यानी दोनों तरफ से प्रिंटिंग

मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी

ये भी पढ़ेंः तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगा बिजली मीटर! गीजर में अभी करा लें ये काम, नहीं तो लगेगा हजारों का फटका

सबके लिए है बेस्ट

इस दौरान Brother International India के मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक निगम ने कहा कि यह नई प्रिंटर सीरीज अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है. फिर चाहे वह वर्क फ्रॉम होम सेटअप हो, ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर हाई-वॉल्यूम बिजनेस प्रिंटिंग, यह प्रिंटर सभी कामों के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

कंपनी का ये है टारगेट
कंपनी ने इस इवेंट में यह भी क्लियर कर दिया है कि उसका टारगेट इंडियन मार्केट में अपने इंक टैंक प्रिंटर का मार्केट शेयर 8% से बढ़ाकर 25% तक 2026 तक ले जाना है. इसके लिए Brother आने वाले समय में टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए स्पेशल प्लानिंग करेगी. कंपनी अपने डीलर नेटवर्क को मजबूत करेगी और डिजिटल प्रेजेंस पर भी खास जोर देगी.

SMB सेगमेंट पर फोकस
Brother India ने के मुताबिक वह आने वाले समय में Small and Medium-sized Business (SMB) सेगमेंट को खासतौर पर टारगेट करेगी. कंपनी कस्टमर सपोर्ट, प्रोडक्ट इनोवेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेज में ज्यादा काम करने की तैयारी में है, जिससे कस्टमर का एक्सपीरियंस बेहतर हो और एक अच्छा भरोसा बन सके.

कहां मिलेंगे नए प्रिंटर
कंपनी की नई प्रिंटर रेंज जल्द ही देशभर में ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर्स, Brother ब्रांड शोरूम्स और बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अमेजन-फ्लिपकार्ट पर मिलेंगे. इस लॉन्च के साथ ही Brother International India ने साफ कर दिया है कि वह इंडियन मार्केट को लेकर तेजी से काम कर रही है और आने वाले वर्षों में यहां अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और बड़ी प्लानिंग करेगी.

ये भी पढे़ंः अब नहीं करनी पड़ेगी बार-बार फ्रिज बदलने की टेंशन! Samsung लाया 20 साल चलने वाला फ्रिज, बस इतनी है कीमत

 

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Brother India printerswireless printers

Trending news

परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
russiya
मौज की नौकरी के नाम पर ले गए रूस, वहां जंग लड़ने के लिए रूसी सेना में कराया भर्ती!
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
Mohan Bhagwat Birthday
आज मोहन भागवत का जन्‍मदिन, PM मोदी ने 11 सितंबर की 2 अन्‍य घटनाओं को भी किया याद
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
Mallikarjun Kharge
कांग्रेस पार्टी से निकालो... मल्लिकार्जुन खरगे किन-किन नेताओं के काम से नहीं संतुष्ट
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
#Punjab
CM मान ने की मनकीरत औलख-प्रीतपाल सिंह हंसपाल से बातचीत, राहत कार्यों की तारीफ की
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
Baba Harbhajan Singh Temple
वो शहीद भारतीय सैनिक, जिसकी आत्मा आज भी नाथूला दर्रे पर रखती है चौकस निगाहें!
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
Vice President Elections 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 करोड़ में 1-1 वोट खरीदे गए? क्रॉस-वोटिंग के बाद बड़ा दावा!
;